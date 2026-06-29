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Soome piirivalve pidas kinni kaks Venemaalt riiki tunginud välismaalast

Välismaa
Soome-Venemaa piir
Soome-Venemaa piir Autor/allikas: SCANPIX/Alessandro RAMPAZZO/AFP
Välismaa

Põhja-Karjala piirivalve pidas esmaspäeval Ilomantsi vallas kinni kaks välismaalast, keda kahtlustatakse ebaseaduslikus piiriületuses Venemaalt Soome, vahendas Yle.

Piirivalve teatel sujus kinnipidamine rahulikult.

Uurimise juht, kapten Matti Kettunen ütles, et välismaalased peeti kinni teel ja nad teatasid kohe soovist taotleda Soomest varjupaika. Nende eesmärk oli võtta ühendust ametivõimudega.

See on tänavu esimene juhtum, kus kahtlustatakse ebaseaduslikku piiriületust Venemaalt Soome.

Piirivalve on alustanud eeluurimist seoses kahtlustatava riigipiiri rikkumisega.

Lisaks kriminaaluurimisele on isikud suunatud EL-i isikutuvastusmenetlusse. Tegemist on esimese korraga, kui seda menetlust Soome idapiiril kohaldatakse.

Menetlus hõlmab isikute tuvastamist või isikusamasuse kindlakstegemist. Samuti tehakse kindlaks, kas nad kujutavad ohtu sisejulgeolekule või rahvatervisele, ning nad registreeritakse EL-i Eurodaci andmebaasi.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Yle

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