Põhja-Tallinn ja toidukoht vaidlevad Stroomi rannakoha üle

Põhja-Tallinna linnaosavalitsuse ja kohaliku kiirtoiduettevõtte vahel on tekkinud bürokraatlik vaidlus. Avalike konkursside keskel jäi ettevõttele arusaamatuks, et tegevuse jätkamiseks tuli uuesti kandideerida, kuigi neil oli samal ajal kehtiv leping olemas. Linnaosa sõnul polnud jätkamine ilma konkursita aga seaduslik.

Kuna Stroomi rannas asuva uue rannahoone rentniku üle käib kohtuvaidlus, kuulutas Põhja-Tallinna linnaosavalitsus sel kevadel välja konkursi, et leida rannaalale kaks uut kiirtoitlustuskohta. Samal ajal oli väikeettevõttel LIT juba olemas märtsi lõpus sõlmitud leping, mis lubas neil rannas tegutseda 30. juunini. Ettevõte teadis, et leping on tähtajaline, kuid linnaosavalitsusega peetud suulistest läbirääkimistest jäi arusaam, et lepingu pikendamine võib siiski veel kõne alla tulla.

"Kohe nägin lepingust, et see kehtib kuni 30. juuni, et minu küsimus oligi, et miks nii-öelda keset hooaega see leping peab lõppema, siis vastus oli, et küll edasi vaatame ja saame pikendatud. Meieni ei jõudnud info, et peame uuesti konkursil kandideerima. Minu jaoks oleks see olnud ebaloogiline, sest meil oli juba kehtiv leping olemas," lausus LIT-i omanik Anton Okrut.

Linnaosavalitsus seda ei eita, et lepingus oli punkt, mis võimaldab lepingut pikendada. Samas öeldakse nüüd, et just selle võimaluse alusel oligi LIT-iga tänavune leping juba sõlmitud ning seadus enam uut pikendamist ei luba.

"Antud leping oligi tehtud otsustuskorras ja seaduse järgi me saame otsustuskorras teha ainult üks kord lepingu. Järgmine kord ongi ainult enampakkumise teel," sõnas Põhja-Tallinna linnaosavanema asetäitja Kristi Rüütel.

Vaidlust süvendab asjaolu, et ühele välja kuulutatud kiirtoitlustuskohale Stroomi rannas ei laekunud ühtegi pakkumist. LIT leiab, et sellises olukorras oleks linn võinud neile vähemalt ajutist lahendust pakkuda. Linnaosavalitsus jääb aga seisukohale, et vaba kohta ei saa ühelegi ettevõtjale otse pakkuda.

"Me ei saa niisama mõnele ettevõtjale pakkuda seda kohta. Seda saab ainult enampakkumise korras. Kuid meil tuleb linnaosas lähipäevil uued enampakkumised, kus LIT on oodatud ka kandideerima," ütles Rüütel.

Kohalike sõnul on vaidlus jätnud halva mulje ning pigem soovitakse rannaalale rohkem konkurentsi.

"Ma arvan, et see on halb pigem. See on ikkagi mingil määral nagu monopoliseerimine, et võiks olla rohkem mitmekesisust," lausus Margo.

"Võiks rohkem olla. Mulle täitsa meeldib, et kui me jalutame siin, siis saab süüa, juua, nautida," ütles Kerli.

"Ma olen see suvi siin esimest korda ehk mul ei olegi mingit konkreetset arvamust ja tulime lihtsalt korraks ujuma. Aga see Burger Kitchen on lahe, et ta siin on ja jäätist saab ka," sõnas Marge.