X!

Põhja-Tallinn ja toidukoht vaidlevad Stroomi rannakoha üle

Eesti
Foto: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Põhja-Tallinna linnaosavalitsuse ja kohaliku kiirtoiduettevõtte vahel on tekkinud bürokraatlik vaidlus. Avalike konkursside keskel jäi ettevõttele arusaamatuks, et tegevuse jätkamiseks tuli uuesti kandideerida, kuigi neil oli samal ajal kehtiv leping olemas. Linnaosa sõnul polnud jätkamine ilma konkursita aga seaduslik.

Kuna Stroomi rannas asuva uue rannahoone rentniku üle käib kohtuvaidlus, kuulutas Põhja-Tallinna linnaosavalitsus sel kevadel välja konkursi, et leida rannaalale kaks uut kiirtoitlustuskohta. Samal ajal oli väikeettevõttel LIT juba olemas märtsi lõpus sõlmitud leping, mis lubas neil rannas tegutseda 30. juunini. Ettevõte teadis, et leping on tähtajaline, kuid linnaosavalitsusega peetud suulistest läbirääkimistest jäi arusaam, et lepingu pikendamine võib siiski veel kõne alla tulla.

"Kohe nägin lepingust, et see kehtib kuni 30. juuni, et minu küsimus oligi, et miks nii-öelda keset hooaega see leping peab lõppema, siis vastus oli, et küll edasi vaatame ja saame pikendatud. Meieni ei jõudnud info, et peame uuesti konkursil kandideerima. Minu jaoks oleks see olnud ebaloogiline, sest meil oli juba kehtiv leping olemas," lausus LIT-i omanik Anton Okrut.

Linnaosavalitsus seda ei eita, et lepingus oli punkt, mis võimaldab lepingut pikendada. Samas öeldakse nüüd, et just selle võimaluse alusel oligi LIT-iga tänavune leping juba sõlmitud ning seadus enam uut pikendamist ei luba.

"Antud leping oligi tehtud otsustuskorras ja seaduse järgi me saame otsustuskorras teha ainult üks kord lepingu. Järgmine kord ongi ainult enampakkumise teel," sõnas Põhja-Tallinna linnaosavanema asetäitja Kristi Rüütel.

Vaidlust süvendab asjaolu, et ühele välja kuulutatud kiirtoitlustuskohale Stroomi rannas ei laekunud ühtegi pakkumist. LIT leiab, et sellises olukorras oleks linn võinud neile vähemalt ajutist lahendust pakkuda. Linnaosavalitsus jääb aga seisukohale, et vaba kohta ei saa ühelegi ettevõtjale otse pakkuda.

"Me ei saa niisama mõnele ettevõtjale pakkuda seda kohta. Seda saab ainult enampakkumise korras. Kuid meil tuleb linnaosas lähipäevil uued enampakkumised, kus LIT on oodatud ka kandideerima," ütles Rüütel.

Kohalike sõnul on vaidlus jätnud halva mulje ning pigem soovitakse rannaalale rohkem konkurentsi.

"Ma arvan, et see on halb pigem. See on ikkagi mingil määral nagu monopoliseerimine, et võiks olla rohkem mitmekesisust," lausus Margo.

"Võiks rohkem olla. Mulle täitsa meeldib, et kui me jalutame siin, siis saab süüa, juua, nautida," ütles Kerli.

"Ma olen see suvi siin esimest korda ehk mul ei olegi mingit konkreetset arvamust ja tulime lihtsalt korraks ujuma. Aga see Burger Kitchen on lahe, et ta siin on ja jäätist saab ka," sõnas Marge.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

UUS saade

altpop festival

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

22:07

Neljapäevast läheb ilm jahedamaks

22:01

Kõlvart: sotsid kiirustasid Madise presidendikampaaniasse tõmbamisega

21:54

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:50

ETV spordisaade, 1. juuli

21:31

Põhja-Tallinn ja toidukoht vaidlevad Stroomi rannakoha üle

21:27

Ukraina ründepolk piinas mitmeid mobiliseerituid

21:23

Kriisieelse autoturu taastumisele kulub veel mitu aastat

21:15

VIDEO | Kapten Kane tõi iluväravaga kastanid tulest

21:06

Kane'i viimase veerandtunni väravad saatsid Inglismaa kaheksandikfinaali Uuendatud

20:44

Neidude korvpallikoondis sai Põhjamaade meistrivõistlustel neljanda koha

otse uudistemajast

taustajutud

eesti raadio äpp

Loetumad uudised

30.06

Venemaa sulgeb ajutiselt raudteepiiripunktid Eesti, Läti ja Soomega

20:24

Ukraina ründas Venemaa naftarajatist ja sõjatehast Uuendatud

07:52

Politsei muudab mobiilsete kiiruskaamerate sekkumiskünnist

06:18

Pakosta: omanike kaitsmiseks lahendame puuküürnike probleemi

08:01

Prantsusmaa pani Rootsi kindlalt paika Uuendatud

06:21

Ruhnlased taotlesid pärast Eesti iseseisvumist saare liitmist Rootsiga

30.06

Haalandi värav viis Norra 16 hulka Uuendatud

21:06

Kane'i viimase veerandtunni väravad saatsid Inglismaa kaheksandikfinaali Uuendatud

08:17

WSJ: Putin seisab kütusenappuse tõttu silmitsi poliitilise kriisiga

10:21

Kohus: Pruunsilla hagi Laine vastu on soov ajakirjandust vaigistada

ilmateade

SPORT

21:50

ETV spordisaade, 1. juuli

21:15

VIDEO | Kapten Kane tõi iluväravaga kastanid tulest

21:06

Kane'i viimase veerandtunni väravad saatsid Inglismaa kaheksandikfinaali Uuendatud

20:44

Neidude korvpallikoondis sai Põhjamaade meistrivõistlustel neljanda koha

loe: kultuur

16:41

Sony lõpetab 2028. aastal Playstationi mängude plaatidena välja andmise

15:52

Avignoni teatrifestivalil esitletakse Piret Jaaksi näidendiga kogumikku

14:57

Florian Wahl kaebekoori projektist: võtsime negatiivsed asjad ja laulsime end ilusasse kohta

14:53

Festivalil Tartu Punch toimuvad ka tasuta linnaruumikontserdid

loe: eeter

17:08

Juulis jõuab vaatajateni kaks uut eluloolist draamasarja

17:01

Kanada osaleb 2027. aasta Eurovisiooni lauluvõistlusel

15:17

Yasmyn: igal artistil on üks oma lugu, mida ta natuke vihkab

12:59

Raivo Suviste: mu oma tütar kasvas "Kättemaksukontori" sarjaga üles

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (01.07.2026 18:00:00)

18:35

Paide linnavalitsus ostis kinnistu Vabadussõja ausamba tarbeks

15:40

Väikesaarte laevaliinide parvlaeva hankel esitasid pakkumise neli Eesti ettevõtet

15:35

Kõrgkoolidesse esitati viimaste aastate suurim hulk kandideerimisavaldusi

15:35

Eesti Raudtee sai Venemaa otsusest raudteevedude piiramise kohta teada viimasel hetkel

15:35

Eestis tunnevad end sagedamini üksildaselt noored ja vähemusgruppide esindajad

15:20

Raadiouudised (01.07.2026 15:00:00)

12:20

Raadiouudised (01.07.2026 12:00:00)

10:45

Justiitsminister Liisa Pakosta tahab kaitsta omanikke puuküürnike eest

10:45

Töö- ja puhkeaja rikkumised puudutavad enim välismaalasi

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo