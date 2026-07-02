X!

Terviseametis registreeriti tänavu Saaremaal vaid üks avalik supluskoht

Eesti
Ujujad rannas Kuressaare rannas.
Ujujad rannas Kuressaare rannas. Autor/allikas: Margus Muld/ERR
Eesti

Terviseameti hinnangul võiks Eestis olla avalikke supluskohti rohkem kui praegu, aga see tähendaks omavalitsusele lisakulu. Kogu Saaremaa kohta on tänavu terviseametis registreeritud ainult üks avalik supluskoht, kus vee puhtust regulaarselt seiratakse.

Kes esmakordselt Saaremaale suvitama sattub ja hakkab otsima avalikku supluskohta, leiab ainsa registreeritud supluskoha kogu Saaremaal ainult Kuressaare rannast.
Kohalikud teavad, et tegelikult käivad paljud saarlased ja juba Saaremaad teadvad külalised ujumas hoopiski Mändjala rannas. Tänavu jäi see rand erinevate asjaolude tõttu avalikuks supluskohaks registreerimata. Vald lubab end parandada.

"Täna, mis on olulisemad, on veeproovid, et vesi oleks inimestele ohutu ja see on esmatähtis. Ma tahaks loota, et me jõuame need veel sel suvel ära teha ja rand saab dokumendid korda," lausus Saaremaa valla abivallavanem Taniel Vares.

Tegelikult saatis terviseamet juba kevadel vallale soovituse, et nii Mändjala kui ka teine populaarne - Tahkuna rand - võiksid tänavu olla avalikeks supluskohtadeks. Selleks pole ületamatuid takistusi neis kohtades.

"Supluskoht peab olema korrastatud, vesi peab olema kontrollitud ja see koht peab olema turvaline. See põhi ei tohi olla väga kivine või klaasikildudega. Ei tohi olla ka reostusallikaid sel juures, et tuleb mingi reoveetoru või reostusallikas," sõnas terviseameti keskkonnatervise osakonna juht Pilleriin Kalmus.

Samas leiab terviseamet, et ikkagi ametlikult registreeritud supluskoht koos regulaarsete veeproovide võtmistega annab inimestele turvatunde.

"Me avalikustame need andmed oma kodulehel ja tänu sellele inimesed tunnevad end selles kohas hästi ja nad teavad, et sinna nad võivad minna. Usaldavad sinna oma lastega koos minna ja mina leian küll, et täna see annaks palju juurde," lausus Kalmus.

Mändjala ranna puhul on seni toimitud 13 aastat tagasi sõlmitud koostööleppe alusel, kus supelranna korrasolek oli kolme osapoole - endise Kaarma valla, RMK ja kohaliku MTÜ hoolitseda. Tänavune seis näitab, et lepingut oleks vaja värskendada.

"RMK kohustuste hulka suplusranna haldamine ei käi. Aga samas ei ole me kunagi sellest koostööst ära öelnud. Kui me tahame jätkata koostööd, siis me peaksime uuesti laua taha istuma, kõik osapooled," ütles RMK Saaremaa külastusala juht Üllar Soonik.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

UUS saade

altpop festival

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

21:38

Ilver: Eesti-Läti liigast samm Poola liigasse on väga hea Uuendatud

21:37

VIDEO | Flora lõi saarel kolm väravat

21:31

VAATA OTSE | Euroopa koondiste duellis kohtuvad Hispaania ja Austria Uuendatud

21:27

Türi tähistas oma sajandat sünnipäeva

21:18

Reedel võib vihma sadada

21:15

Terviseametis registreeriti tänavu Saaremaal vaid üks avalik supluskoht

21:14

Meriküla trepi külastajate käitumine tekitab kohalikele meelehärmi

21:06

Flora noppis Saaremaal rutiinse võidu Uuendatud

21:02

Rakveres avati Eesti klaasikunstnike aastanäitus

20:38

Zverev jõudis Wimbledonis kolmandasse ringi

otse uudistemajast

taustajutud

eesti raadio äpp

Loetumad uudised

01.07

Ukraina ründepolk piinas mitmeid mobiliseerituid

20:26

Zelenski: Ukraina maksab Venemaa Kiievi-rünnaku eest kätte Uuendatud

13:18

Juustutootja Andre Farm lahkus suurematest jaekettidest

01.07

Telegraph: Putin tugevdas oma isiklikku julgeolekut

06:13

Politico: Venemaa majandus sõidab aurude peal

01:53

Kaotusseisust välja tulnud Belgia võitis lisaaja üleminutite penaltist

08:49

Veesaar sõlmis Hawksiga 9,3 miljoni dollari suuruse lepingu

06:39

Tallinnas on lisaks loomulikule iibele muutunud negatiivseks ka rändeiive

01.07

Kane'i viimase veerandtunni väravad saatsid Inglismaa kaheksandikfinaali Uuendatud

14:03

Tallinna-Pärnu maanteel saab reedest sõita uuel teelõigul

ilmateade

SPORT

21:38

Ilver: Eesti-Läti liigast samm Poola liigasse on väga hea Uuendatud

21:37

VIDEO | Flora lõi saarel kolm väravat

21:31

VAATA OTSE | Euroopa koondiste duellis kohtuvad Hispaania ja Austria Uuendatud

21:06

Flora noppis Saaremaal rutiinse võidu Uuendatud

loe: kultuur

21:02

Rakveres avati Eesti klaasikunstnike aastanäitus

19:14

Tartu kunstimuuseumis avati Albert Gulgi isikunäitus "Polaaröö"

16:40

Suri Village People'i hiti "Y.M.C.A" kuulsaks laulnud Victor Willis

15:45

Eesti keeles ilmus Anthony Horowitzi krimiromaan "Lõplik ots"

loe: eeter

16:07

Valter Soosalu: ükski helilooja ei kirjuta ainult hitte

14:54

Elmo Nüganen "Armastusest kolme apelsini vastu": esimestel etendustel oli saalis haudvaikus

13:07

Raadio 2 lülitub tundideks festivalile Tartu Punch

11:41

Elina Reinold: kolmanda lapsega sain emaelu päriselt nautida

Raadiouudised

18:45

Riik plaanib Pärnu lennujaama ja Kihnu lennuvälja käitamise üle anda

18:45

Väikese väina tammile jäetud kõrgepingemast võetakse maha

18:35

Rakveres avati Eesti klaasikunstnike aastanäitus

18:35

Juustutootja Andre Farm lahkus suurematest jaekettidest

18:35

Päevakaja (02.07.2026 18:00:00)

16:30

Lääneranna vallas kaalutakse kuuluvuse teemalise rahvaküsitluse korraldamist

16:00

Raadiouudised (02.07.2026 15:00:00)

13:45

Eesti 200 ei pea Reformierakonna kärpeprogrammi mõistlikuks

13:45

Portugali valitsus esitles eile kuumuse vastu võitlemise plaani

12:20

Raadiouudised (02.07.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo