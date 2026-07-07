Nigel Farage lahkub Suurbritannia parlamendist

Suurbritannia erakonna Reform UK juht Nigel Farage teatas teisipäeval, et astub parlamendiliikme kohalt tagasi, et kutsuda oma valimisringkonnas esile vahevalimised, ning kandideerib neil uuesti.

Farage tegi selle avalduse teleesinemise lõpus, milles ta kritiseeris meedia sekkumist oma pereellu ning väitis, et poliitiline eliit teeb kõik endast oleneva, et tema erakonna tegevust takistada, vahendas Reuters.

Farage, kelle rahalised tegemised on viimastel kuudel sattunud põhjaliku avalikkuse tähelepanu alla, ütles, et soovib anda oma valimisringkonna elanikele võimaluse otsustada, kas nad soovivad, et ta jätkaks nende esindamist parlamendis.

Suurbritannia parempopulistide liidrit süüdistatakse annetuste deklareerimata jätmises.

Times teatas esmaspäeval, et süüdimõistetud pettur George Cottrell maksis Farage'i turvameeskonna ja töötajate eest enne, kui temast sai parlamendiliige. Uued parlamendiliikmed peavad deklareerima kingitused, sealhulgas mitterahalised maksed, mille nad on saanud 12 kuu jooksul enne valimisi

Üks parlamendiliige teatas, et palus parlamendi eetikavolinikul uurida uusi süüdistusi parempopulistliku partei Reform UK juhi vastu.

Times teatas veel, et Cottrell üürib Buckinghami palee lähedal häärberit, kus Farage on peatunud.

32-aastane krüptoettevõtja George Cottrell tunnistas end 2017. aastal USA-s süüdi kelmuses ja talle mõisteti kaheksakuuline vanglakaristus.

Reformi poliitik Robert Jenrick ütles, et Cottrell on Farage'i vana sõber, kes maksis tema töötajate ja turvameeskonna eest 2024. aastal, enne kui temast sai parlamendiliige.

Ta ütles, et Farage peatus Cottrelli üüripinnal väga harva. "Mingeid reegleid pole rikutud," väitis Jenrick.