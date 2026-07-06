X!

Nigel Farage sattus rahastamisskandaali

Välismaa
Nigel Farage
Nigel Farage Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Andrew Parsons
Välismaa

Suurbritannia parempopulistide liider Nigel Farage sattus rahastamisskandaali ja teda süüdistatakse annetuste deklareerimata jätmises.

Times teatas, et süüdimõistetud pettur George Cottrell maksis Farage'i turvameeskonna ja töötajate eest enne, kui temast sai parlamendiliige. Uued parlamendiliikmed peavad deklareerima kingitused, sealhulgas mitterahalised maksed, mille nad on saanud 12 kuu jooksul enne valimisi

Üks parlamendiliige teatas, et palus parlamendi eetikavolinikul uurida uusi süüdistusi parempopulistliku partei Reform UK juhi vastu.

Times teatas veel, et Cottrell üürib Buckinghami palee lähedal häärberit, kus Farage on peatunud.

32-aastane krüptoettevõtja George Cottrell tunnistas end 2017. aastal USA-s süüdi kelmuses ja talle mõisteti kaheksakuuline vanglakaristus.

Reformi poliitik Robert Jenrick ütles, et Cottrell on Farage'i vana sõber, kes maksis tema töötajate ja turvameeskonna eest 2024. aastal, enne kui temast sai parlamendiliige.

Ta ütles, et Farage peatus Cottrelli üüripinnal väga harva. "Mingeid reegleid pole rikutud," väitis Jenrick.

Farage ise on üks Suurbritannia mõjukamaid opositsioonipoliitikuid ning tema partei Reform on riigi populaarseim erakond.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Times, DW

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

11:22

Galerii: Karlovy Vary filmifestivalil esilinastus Eesti noortefilm "Morten"

11:16

Belgia kaebas edasi FIFA otsuse lubada Balogun MM-i kaheksandikfinaali

11:14

Liiklustrahvide arv langes enne kiiruskaamerate hoiatussiltide paigaldust

11:07

Põhjamaades leitud ohtlik võõrliik võib jõuda ka Eestisse

10:57

EISA Eesti jahedamat kliimat välisturistidele turundada ei taha

10:43

Henderson sai Inglismaa võidutähistamisel tõsise vigastuse

10:42

TÄNA OTSE | MM-il selgub parim Pürenee poolsaare koondis

10:39

Venemaa rünnakus Kiievile sai surma üle kümne inimese Uuendatud

10:26

Linnas aitab piiritajale pesakohti luua teisi liike arvestav mõtteviis

10:25

Rainer Vakra jätkab keskkonnaameti peadirektorina

otse uudistemajast

taustajutud

eesti raadio äpp

Loetumad uudised

05.07

USA väed on Eestist teadmata ajaks lahkunud

01:18

Norra sõudis Haalandi kahe tabamuse toel veerandfinaali Uuendatud

05.07

FBI vahistas korvpallur Kerr Kriisa Uuendatud

05.07

Tallinna vanalinn vajub

05.07

Vandeadvokaat Kriisa juhtumist: süüdimõistmisel ootab teda pikk vangistus

05.07

Sõja 1593. päev: Ukraina rünnakud on Krimmi pimedusse matnud Uuendatud

06:08

Pikalt vähemuses mänginud Inglismaa sai Mehhikost jagu

05.07

Küsitlus: Michali toetus langes rekordmadalale

05.07

Valeinfo võib kaardirakendustesse jõuda kasutajate ettepanekute kaudu

10:39

Venemaa rünnakus Kiievile sai surma üle kümne inimese Uuendatud

ilmateade

SPORT

11:16

Belgia kaebas edasi FIFA otsuse lubada Balogun MM-i kaheksandikfinaali

10:43

Henderson sai Inglismaa võidutähistamisel tõsise vigastuse

10:42

TÄNA OTSE | MM-il selgub parim Pürenee poolsaare koondis

10:00

Metsatulekahjude tõttu toimub Tour de France'i etapp pealtvaatajateta

loe: kultuur

11:22

Galerii: Karlovy Vary filmifestivalil esilinastus Eesti noortefilm "Morten"

09:43

Keelenupp. Marsime Marseille'sse ehk Marseillesse

09:31

Tänavuse Tartuffi avab Tai koerafilm

09:26

Vaata uuesti: "Lennud. Lavakunstikooli XXXII lend"

loe: eeter

09:40

Minimal Wind: väga tore on lahti lasta välismaal tuuritamise unistusest

09:26

Vaata uuesti: "Lennud. Lavakunstikooli XXXII lend"

05.07

Siiri Sisask: eneses peituvate tõkete taga võib peituda tõeline rõõm ja vabanemine

05.07

Marge-Ly Rookäär: väikesaarte laulupeol sai päikest ja äikest

Raadiouudised

10:05

Turismifirmad: Eesti turismiturundust üksnes kliimale veel üles ehitada ei saa

10:00

Anne kanali veeandmed on reaalajas nähtavad

05.07

Väljatöötamisel on seadus, mis võimaldaks punamärke lihtsamalt eemaldada

05.07

Kasutajate ettepanekute kaudu võib kaardirakendustesse jõuda valeinfo

05.07

Igasugune riietus nahka kuuma suvepäikese eest ei kaitse

05.07

Päevakaja (05.07.2026 18:00:00)

04.07

Valgas toimub sel nädalal lühifilmide festival Valga Hot Shorts

04.07

Koidula piiripunktis tõi suvi reisijate arvu kasvu

04.07

Päevakaja (04.07.2026 18:00:00)

04.07

Tõrva ooperipäevadel toodi taas lavale Gershwini "Porgy ja Bess"

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo