Nigel Farage sattus rahastamisskandaali

Times teatas, et süüdimõistetud pettur George Cottrell maksis Farage'i turvameeskonna ja töötajate eest enne, kui temast sai parlamendiliige. Uued parlamendiliikmed peavad deklareerima kingitused, sealhulgas mitterahalised maksed, mille nad on saanud 12 kuu jooksul enne valimisi

Üks parlamendiliige teatas, et palus parlamendi eetikavolinikul uurida uusi süüdistusi parempopulistliku partei Reform UK juhi vastu.

Times teatas veel, et Cottrell üürib Buckinghami palee lähedal häärberit, kus Farage on peatunud.

32-aastane krüptoettevõtja George Cottrell tunnistas end 2017. aastal USA-s süüdi kelmuses ja talle mõisteti kaheksakuuline vanglakaristus.

Reformi poliitik Robert Jenrick ütles, et Cottrell on Farage'i vana sõber, kes maksis tema töötajate ja turvameeskonna eest 2024. aastal, enne kui temast sai parlamendiliige.

Ta ütles, et Farage peatus Cottrelli üüripinnal väga harva. "Mingeid reegleid pole rikutud," väitis Jenrick.

Farage ise on üks Suurbritannia mõjukamaid opositsioonipoliitikuid ning tema partei Reform on riigi populaarseim erakond.