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Yle: Soome restoraniäris hiilitakse välismaiste kontode abil maksudest kõrvale

Välismaa
Kaardimakseterminal.
Kaardimakseterminal. Autor/allikas: ERR
Välismaa

Soome rahvusringhääling Yle kirjutab, et restoranisektoris levib uus majanduskuritegevuse skeem, mille käigus suunatakse klientide kaardimaksed välismaistele pangakontodele. Nii on võimalik Soome maksuametist mööda hiilida.

Yle kirjutab, et kuigi tarbija jaoks on kaardimakse läbipaistev, ei pruugi see seda olla maksuameti jaoks.

Kui varem seostati varimajandust peamiselt sularahamaksetega, siis nüüd võib ka täiesti tavapärane pangakaardiga tehtud ost jääda maksuameti eest varjatuks. Klient ei pruugi arugi saada, et tema makse suunatakse välismaale.

Maksukuritegudele spetsialiseerunud õigusteadlane Eelis Paukku ütles, et maksukuriteod ja varimajandus on restoranisektoris püsivad probleemid ning nende toimepanemise viisid muutuvad koos järelevalve arenguga. 

"Välismaise pangakonto avamine ja sellele makseterminali hankimine muutub üha lihtsamaks," ütles Paukku. 

Yle märgib veel, et viimastel aastatel on Soomes majanduskuritegude arv järsult kasvanud. Politsei registreeris 2021. aastal alla 500 omastamise, raamatupidamiskuriteo ja võlgnikukuriteo juhtumi, kuid 2025. aastaks oli nende arv kasvanud üle 500. Nelja aastaga suurenes selliste kuritegude arv 65–101 protsenti. Veelgi järsem oli kelmuste arvu kasv.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Yle

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