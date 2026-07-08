Valitsuse alkoholipoliitika näeb ette hinnatõusu ja lühemat müügiaega

Valitsus soovib edaspidi alkoholi tarbimise vähendamiseks tõsta alkoholiaktsiisi ning müügiaega lühendada, selgub valitsuse ennetusnõukogu uuest dokumendist. Alkoholipoe omanik Riho Maurer aga leiab, et selle eesmärgi saavutamiseks on valitud risti vastupidised meetmed.

"Selleks on vaja natuke nii-öelda talupojamõistust. Praegu me lähtume alkoholipoliitika kujunemisel üksikutest alkohoolikutest ja paneme piirangud ja hinnad lähtuvalt nendest. Aga me peaksime lähtuma ikkagi normaalsest tavatarbijast," lausus Maurer.

Sotsiaalministeeriumi nõuniku Kristiin Mikko sõnul ei ole aga võimalik luua sellist süsteemi, kus erinevatele ühiskonnaliikmetele kehtib erinev aktsiis.

"Me ei saa luua sellist süsteemi, et inimene läheb ostma ja me ütleme, et tal on probleem, talle aktsiis on kõrgem. Me ei saa paralleelmaailmu luua," ütles Mikko.

Alkoholipoe juhataja arvamusel on turism jäänud Eesti riigile viimaseks eelarvetäitjaks, mille alkoholiaktsiisi tõus omakorda hävitaks.

"Mida see mõjutab, kus on reaalne langus, on ikkagi turistid," märkis Maurer.

Mikko sõnul ei oleks alkoholi aktsiisi tõstmise eesmärk riigile raha teenimine, vaid inimeste tervise hoidmine. Nimelt on aktsiisist laekuv tulu pea poole väiksem kui riigil alkoholikuludele minev summa.

"Näiteks eelmisel aastal 257 miljonit eurot tuli alkoholiaktsiisist, kui ma õigesti mäletan, 2023 meil on tehtud alkoholikulude analüüs, mis näitab, et 510 miljonit eurot läks meil alkoholikulude peale, mis on 1,3 protsenti protsenti Eesti SKP-st," lausus Mikko.

Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina leidis, et riigieelarvele suurem aktsiis erilist tulu juurde ei tooks.

"Alkoholiaktsiisi tõstmisel on riigi eelarvele mõju siis, kui seda tõstetakse. Aga see mõju ei ole suur, kuna alkoholiaktsiisi osakaal maksulaekumistes on umbes kaks protsenti," ütles Mertsina.

Praegu saab alkoholi osta kella kümnest hommikul kümneni õhtul. Edaspidise poliitika visiooni kuulub ka seni kehtiva alkoholi müügiaja lühendamine.

"Tõenduspõhisus näitab, et jaemüügi kellaaegade puhul näiteks 20 protsenti kellaaegade vähendamist toob kaasa tarvitamise vähendamise," ütles Mikko.

Sotsiaalministeerium hakkab alkoholipoliitika tegevuskava looma järgmisel aastal.