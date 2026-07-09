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Kohus hakkab vaigistusdirektiivi tõttu Magnumi ja Äripäeva asja uuesti arutama

Eesti
Harju maakohtu kohtuhoone.
Harju maakohtu kohtuhoone. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Harju maakohus otsustas uuendada Magnum Medicali ja Äripäeva kohtuasja, sest pärast asja arutamise lõpetamist ja enne lahendi tegemist võeti Eesti poolt üle Euroopa Liidu vaigistushagi eest kaitsmise direktiiv.

Harju maakohus otsustas uuendada Magnum Medicali ja Äripäeva tsiviilasja menetluse ja anda kostjatele ehk Äripäevale ja väljaande ajakirjanikele tähtaeg esitada täpsustatud seisukohad, ütles ERR-ile Harju maakohtu pressiesindaja Viivika Siplane.

Kohus leidis, et selle tsiviilasja õigeks lahendamiseks tuleb menetlus uuendada, kuna pärast asja arutamise lõpetamist ja enne lahendi tegemist on Eesti riigi poolt üle võetud vaigistushagi eest kaitsmise Euroopa Liidu direktiiv.

"Hageja pöördus kohtusse ajal, kui vaigistushagi eest kaitsmise direktiiv ei olnud üle võetud. Samas kostjad on menetluses korduvalt juhtinud tähelepanu asjaolule, et tegemist on vaigistushagiga," ütles Siplane.

Kuidas kohtumenetlus jätkub, selgub pärast menetlusosaliste poolt seisukohtade esitamist.

Ravimimüüja Magnum Medical esitas Äripäeva ning selle ajakirjanike Koit Brinkmanni ja Martin Johannes Tederi vastu 2024. aasta juunis kohtusse hagiavalduse, kirjutas Postimees.

Magnum Medical süüdistas Äripäeva ja selle ajakirjanikke, et 7. mail ilmunud artikkel on kirjutatud anonüümsetele allikatele tuginedes ja see esitab valeväiteid. Äripäeva artiklis oli kirjas, et ravimimüüjad manipuleerivad hindadega.

Toimetaja: Marko Tooming

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