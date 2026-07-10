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Sügisel algav ettevalmistav õpe toob koolidele uusi väljakutseid

Eesti
Kool. Pilt on illustratiivne.
Kool. Pilt on illustratiivne. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Riik avab tänavuseks sügiseks 747 ettevalmistava õppe kohta põhikooli lõpetanud noortele. Koolijuhtide sõnul on huvi uue õppe vastu juba tekkinud, kuid selle korraldamine seab neile uusi väljakutseid.

Haapsalu kutsehariduskeskuse direktori Riinu Raasukese sõnul teeb õppe korraldamise keeruliseks see, et ettevalmistaval õppel on kolm suunda ning igale õppijale tuleb koostada individuaalne õppekava. Seetõttu on koolidel praegu keeruline sügiseks personali planeerida.

"Õppekava koostamine ise ei olnud väga keerukas protsess, kuid riiklik õppekava jõudis koolidesse väga hilja. Ilmselt õpime ka ise koos õppijatega ning püüame leida neile parimad lahendused, mida meie korralduslikud võimalused lubavad," ütles koolijuht.

Raasukese sõnul on riik tellinud koolilt kaheksa kohta ettevalmistavasse õppesse. Praeguseks on õppesse esitatud seitse avaldust, kuid suure huvi korral on võimalik kohti juurde taotleda.

"Eesmärk on, et kõik õppimiskohustuslikud õppijad endale koha leiaksid. Kui kuni 18-aastaseid kandidaate, kellele ettevalmistav õpe on ainus sobiv lahendus, on rohkem, saame neid ka täiendavalt vastu võtta," ütles Raasuke.

Direktori sõnul on avaldusi esitanud ka kandidaadid, kes ei kuulu ettevalmistava õppe peamisse sihtrühma.

"Praegu näeme, et avaldusi on esitanud ka täisealised kandidaadid. Samuti on mõned kandidaadid teinud avalduse nii ettevalmistavasse õppesse kui ka kutseõppesse. Kui nad sobivad pigem erialaõppesse, saavad nad seal õppekoha," lisas ta.

Pärnumaa kutsehariduskeskuse direktori Anneli Entsoni sõnul valmistub kool hoolega.

"Oleme värvanud uued rühmajuhatajad ja abiõpetaja, kes asuvad noori toetama," lausus ta.

Sama kutsehariduskeskuse kutsevaliku õppekava koostanud Helke Heinmets ütles, et õppekava koostamisel oli raske leida paindlikke võimalusi, mis toetaksid eri võimetega õppijaid. Kool võtab vastavalt haridus- ja teadusministeeriumi esitatud tellimusele ettevalmistavasse õppesse 30 õppijat.

Lõplik vastuvõtt ettevalmistavasse õppesse selgub tõenäoliselt alles õppeaasta alguses.

Tartu kunstikooli direktori Kadi Kreisi hinnangul võib tänavu probleemiks kujuneda see, et eelisjärjekorras võetakse vastu õppimiskohustuse alla kuuluvad tänavused põhikoolilõpetajad. Varasematel aastatel põhikooli lõpetanud noored saavad ettevalmistavasse õppesse kandideerida vaid vabade kohtade olemasolul.

Tartu kunstikooli ettevalmistavasse õppesse on esitatud 17 avaldust 15 õppekohale. Tallinna osakonda on esitatud kümme avaldust 30 kohale.

Õppimiskohustus kehtib alates 2025/2026. õppeaastast noortele, kes lõpetavad põhikooli ja ei ole veel 18-aastased. Õppimiskohustus tähendab, et pärast põhikooli lõpetamist tuleb jätkata õpinguid kesk- või kutsehariduses.

Ettevalmistavat õpet hakatakse pakkuma kõigis maakondades peamiselt riiklikes kutseõppeasutustes. Tänavu on 23 õppeasutuses kokku 747 õppekohta. Ettevalmistava õppe vastuvõtt algab koos jätkuvastuvõtuga alates 1. juulist 2026 ning kestab aasta läbi.

HTM-i teatel on ettevalmistav õpe mõeldud eelkõige alla 18-aastastele põhiharidusega noortele, kes ei ole leidnud sobivat edasiõppimise võimalust või kelle eesti keele oskus ei võimalda jätkata õpinguid eestikeelses õppes. Vabade kohtade olemasolul saavad õppesse kandideerida ka kuni 26-aastased põhiharidusega noored, kellel puudub kesk- või kutseharidus.

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