Haridusministeerium plaanib muuta ettevalmistava õppe vastuvõtu algust

Tänavu algasid ettevalmistava õppe vastuvõtt ja jätkuvastuvõtt samal ajal ehk 1. juulil. Plaani järgi algab tuleval aastal ettevalmistava õppe vastuvõtt 1. septembril, et seda pakutaks vaid neile, kellel muud õppekohta pole. Kavas on ka muudatused seoses gümnaasiumisse kandideerimisega.

Plaani järgi algab tuleval aastal ettevalmistava õppe vastuvõtt alles pärast põhi- ja jätkuvastuvõttu. See peaks tagama, et ettevalmistavat õpet pakutakse vaid neile noortele, kellel pole 1. septembriks õppekohta või kes vajavad täiendavat tuge.

Haridus- ja teadusministeeriumi kesk- ja kutsehariduse osakonna juhataja Ülle Matsin rääkis, et ettevalmistav õpe pole mõeldud puhkepausiks, kui õpilane oma lemmikkooli ei pääse. "See on disainitud väga keeruliste vajaduste lahendamiseks ja on persionaalne lähenemine noortele, kes vastasel juhul läheks haridusest täiesti kaduma," nentis ta.

Matsin sõnas, et enne õppimiskohustust oli üle 700 noore, kes ei jätkanud üldse õppimist. "Oleme arvestanud, et õpilasi, kes vajavad ettevalmistavat õpet, on nüüd ligi 500 kuni 700," ütles ta.

Ettevalmistava õppe vastuvõtu alguse viimine 1. septembrile ei pruugi Matsini sõnul tähendada, et õppetöö algus nihkuks. "Kui kohalikul omavalitsusel on loodud kontakt noorega, kes vajab ettevalmistavat õpet, saab ta juba järgmisel hommikul kooli minna," selgitas ta.

Mis puudutab gümnaasiumisse kandideerimist, hakkab alates 2027. aastast kehtima muudatus, mille järgi saab õpilane mitmesse kooli kandideerides määrata, milline on tema esimene eelistus. "Seda näevad ka koolid ja neil on õigus võtta seda arvesse," sõnas Matsin. Siiski ei tohi koolid pelgalt õpilase eelistuse järgi valida, kelle nad vastu võtavad. Eelkõige tuleb arvesse võtta õpilase teadmisi.

Kehtivas määruses on gümnaasiumi vastuvõtuprotsessi etapid määratud kindlate kuupäevadega. Nende järgi langeks nii 2027. aastal kui ka järgnevatel aastatel mitme olulise tegevuse algus nädalavahetusele.

Selle vältimiseks loobutakse määrustes kuupäevadest ja hakatakse kasutama tööpäevade loogikat. Eelnõu järgi algab sisseastumistaotluste esitamine märtsi viimasel esmaspäeval ja lõpeb pärast viimase põhikooli ühtse lõpueksami toimumist.

Uuel õppeaastal jääb kehtima kord, kus esmalt sooritatakse põhikooli lõpueksamid ja pärast tulemuste selgumist algab koolide vastuvõtutegevus. Gümnaasiumid teevad õpilaskandidaatidele õppima asumise ettepanekud 9. juunil. Kui see kuupäev langeb nädalavahetusele, siis sellele järgneval esimesel tööpäeval.

Siiski oli ja on ka tulevikus koolidel võimalus ise paika panna, millal mingi tegevus algab ega pea haridus- ja teadusministeeriumi ettekirjutusi järgima.

Lisaks täpsustatakse eelnõuga nende õpilaste vastuvõtu korraldamist, kes on õppinud välisriigis või rahvusvahelise õppekava alusel Eestis. Muudatus peaks aitama neil õpilastel õppimist Eesti koolides sujuvalt jätkata.

Koolid peavad oma vastuvõtu korras rahvusvaheliste õpilaste jaoks tingimused kehtestama. See muudatus annab koolidele ka võimaluse teha sisseastumise tingimustes põhjendatud juhtudel erandeid hariduslike erivajadustega õpilastele.