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Tallinn annab linnaosadele vabamad käed talviseks ehtimiseks

Eesti
Lumine Tallinn
Lumine Tallinn Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Tallinna linn kavatseb sel talvel anda linnaosadele vabamad käed oma piirkondi pühade ajal valgustitega ehtida ning linna keskkonna- ja kommunaalamet võtab enda kanda magistraalide ehtimise.

Tallinnas võimuliidu ehk Isamaa ja Keskerakonna koalitsioonilepingus on kirjas, et "toome Tallinna tagasi jõulumeeleolu. Hoolitseme läbi valgustuslahenduse ja muude atraktsioonide, et pühadeehtes Tallinn oleks atraktiivne nii külalistele kui tallinlastele".

Sellest võib järeldada, et praeguse linnavõimu arvates on Tallinnas eelmiste võimude ajal olnud talvekuudel liiga vähe ehitud ja valgustatud ning nüüd on aeg kirjumaks pühadeajaks. Pealinna asutused ongi hakanud talvepühade ajaks ettevalmistusi tegema.

Tallinn hangib ja paigaldab linnatänavatele ja väljakutele eeloleval talvel valguse nii, et linnaosavalitsused korraldavad linnaosade sees talvevalgustusega dekoreerimised ning keskkonna- ja kommunaalamet korraldab magistraalide ehk suuremate tänavate ja teede talvevalgustuse lahendamiseks hanke, ütles ERR-ile ameti kommunikatsioonispetsialist Kadri Karnau.

Lisaks on keskkonna- ja kommunaalametil veel kaks kehtivat riigihanget talvevalgustuse paigaldamiseks. Kadrioru park korraldab vanalinna kuuskede paigalduse ning amet paigaldab neile valgusketid.

"Selline tööjaotus võimaldab linnaosavalitsustel korraldada talvevalgustust linnaosade sees personaalsemalt ja isikupärasemalt ning võtab neilt ära koormuse magistraalide talvevalgustusega tegelemiseks," lausus Karnau.

Linnaosadele vabamate käte andmine tähendab, et kaheksa linnaosa võivad pühadeajal kõik omal moel särada.

Praeguseks on talvevalgustuse hanke välja kuulutanud Põhja-Tallinna ja Lasnamäe linnaosavalitsus. Põhja-Tallinn otsib hankega jõuluvalgustuse ja -kaunistuste rentijat ja paigaldajat Põhja-Tallinna eesootaval talvel. Pakkumuste esitamise tähtaeg on juuli lõpus.

Hanke dokumentides kirjeldatakse põhjalikult, milliseid valguslahendusi ühele või teisele tänavale, ristmikule või väljakule soovitakse. Näiteks kirjeldatakse Pelguranna 58 väljaku kuuse kaunistamist nii, et sinna tuleb paigaldada säravad kuldsed kuulid läbimõõduga 20 sentimeetrit (190 tükki), kuldsed matid kuulid läbimõõduga 30 sentimeetrit (30 tükki), kuldsed matid kuulid läbimõõduga 40 sentimeetrit (30 tükki), sooja valgustusega (dekoratiivsed) jääpurikad (30 tükki) ja vilkuv kett või mähis, mida on kokku 500 meetrit.

Lasnamäe linnaosavalitsus otsib samuti talvevalgusdekoratsioonde rentijat ja paigaldajat. Lasnamäe suuruse tõttu on hankedokumentides terve hulk ehitavaid kuuski, mis asuvad linnaosa erinevates punktides: Tondiraba pargis, Pae pargis, Seli pargis. Lisaks tuleb ehtida muid puid: näiteks Ümera tänaval tammed, Punasel tänaval kaks mändi, defineerimata liigist puud Arbu, Pae, Katleri, Kivila tänaval ja mujal.

Samamoodi tuleb ehtesse panna Laagna tee viaduktid, täpsemalt sealsed tänavavalgustusmastid. Sinna tuleb kinnitada ka Tallinna vapi kujulised umbes meetrise läbimõõduga postidekoratsioonid. Lisaks tuleb mitmesse parki ja mänguväljakule panna maapinnal asuvad valgusdekoratsioonid.

Toimetaja: Marko Tooming

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