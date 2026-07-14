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Allikad: Svõrõdenko ei soovi asuda Ukraina suursaadikuks USA-s

Välismaa
Julia Svõrõdenko
Julia Svõrõdenko Autor/allikas: SCANPIX/EPA/VALDA KALNINA
Välismaa

Väljaande Ukrainska Pravda allikate sõnul ei soovi Ukraina peaminister Julia Svõrõdenko pärast valitsusjuhi ametist lahkumist asuda Ukraina suursaadikuks USA-s.

Presidendi administratsioonile lähedaste allikate väitel lükkas Svõrõdenko pakkumise tagasi, kuigi tema lähikondlaste sõnul ei ole lõplikku otsust veel tehtud ning ta kaalub oma edasisi samme vähemalt septembrini, vahendas Ukrainska Pravda.

President Volodõmõr Zelenski teatas varem, et Svõrõdenko lahkub peaministri ametist ja hakkab juhtima uut, strateegiliselt olulist suunda suhetes Ukraina peamise partneriga.

Peamine kandidaat järgmiseks Ukraina peaministriks on riigiettevõtte Naftogaz tegevjuht Serhi Koretski

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Ukrainska Pravda

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