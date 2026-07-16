Ukraina parlament kinnitas Serhi Koretskõi uueks peaministriks

Koretskõi kandidatuuri esitas 15. juulil president Volodõmõr Zelenski, lähiajal peaks selguma ka uue valitsuskabineti koosseis. Tema ametisse nimetamist varjutavad aga vaidlused seoses kaitseminister Mõhhailo Fedorovi ametist lahkumisega.

Mitmes Ukraina linnas algasid neljapäeva hommikul meeleavaldused populaarse Fedorovi väljavahetamise vastu.

Koretskõi on riigiettevõtte Naftogaz endine tegevjuht. Ta aitas Ukrainal eelmisel talvel kriisiga toime tulla ja juhtis kogu tööstusharu, sealhulgas Naftogazi, läbi ühe keerulisema aasta.

Zelenski teatas möödunud pühapäeval ulatuslikust valitsusremondist, tehes ettepaneku vahetada välja peaminister Julia Svõrõdenko ning mitme õiguskaitseorgani juhid. Zelenski ei ole täielikult selgitanud ulatusliku ümberkorraldamise põhjuseid.