Allikad: peamine kandidaat Ukraina peaministriks on Serhi Koretski

Koretski oli pühapäeval esimene, kellega Ukraina president Volodõmõr Zelenski kohtus pärast teadet, et senine valitsusjuht Julia Svõrõdenko lahkub ametist.

"President pidas jutuajamise mitme kandidaadiga. Koretski on üks neist. President pakkus tõepoolest talle võimalust juhtida valitsust," ütles anonüümsust palunud allikas.

Tema sõnul nägi president, kuidas Koretski eelmisel talvel kriisist tõhusalt üle sai ja juhtis kogu tööstusharu, sealhulgas Naftogazi, läbi ühe keerulisema aasta.

"Serhil õnnestus välja töötada kindel ja tõhus strateegia ning luua konstruktiivsed suhted lääne partneritega. Tänu sellele kaasas ta piisavalt vahendeid ja ostis piisavalt gaasi, et talve üle elada," märkis allikas.

Samal ajal avaldas parlamendifraktsiooni Holos liige Jaroslav Železnjak prognoosi uue valitsuse tõenäolise koosseisu kohta, pakkudes samuti välja, et peaministriks võib saada Naftogazi tegevjuht Serhi Koretskõi.

"Tõenäoliselt jäävad ametisse järgmised: esimene asepeaminister Denõss Šmõhal, kultuuri asepeaminister Tetjana Berežnaja, rahandusminister Serhi Martšenko, tervishoiuminister Viktor Ljaško, noorsoo- ja spordiminister Matvi Bidnõi ning välisminister Andri Sõbiha," kirjutas Železnjak Telegramis.

Tema sõnul võiks sotsiaalpoliitika ministeeriumi juhtida Denõss Uljutin ja veteranide ministeeriumi Natalia Kalmõkova, kuigi ta väljendas viimase kandidaadi suhtes kahtlusi.

Železnjak väidab ka, et kaalutakse haridus- ja teadusminister Oksen Lisovõi vallandamist, Euroopa integratsiooni asepeaministri asendamist ning Euroopa ja Euro-Atlandi integratsiooni asepeaministri Taras Katška vallandamist. Tema sõnul võiks Katškat asendada Ukraina esindaja Euroopa Liidus Vsevolod Tšentsov.

Lisaks plaanib valitsus parlamendiliikme sõnul jagada majandus-, keskkonna- ja põllumajandusministeeriumi majandus- ja ökoloogiaministeeriumiks, mida potentsiaalselt juhib Oleksi Sobolev, ning agraarpoliitika ministeeriumiks, mida juhib Tarass Võssotski.

Železnjak väidab ka, et kogukondade ja territooriumide arendamise ministeerium võidakse jagada regionaalarengu ministeeriumiks ja taristuministeeriumiks ning praegune asepeaminister Oleksi Kuleba võib valitsusest lahkuda.

Parlamendiliige rõhutas, et esitatud teave on esialgne ja kajastab praegust olukorda.

Ukraina peaminister Julia Svõrõdenko, kes astus ametisse eelmise aasta 17. juulil, teatas pühapäeval, et astub tagasi, kuid on "valmis jätkama Ukraina riigi teenimist ja ülesannete täitmist, mille eesmärk on tugevdada Ukraina positsiooni, kaitsta riiklikke huve ja saavutada õiglane rahu".

Lisaks Koretskile kohtus riigipea pühapäeval ka esimese asepeaministri ja energeetikaministri Denõss Šmõhali, kaitseminister Mõhhailo Fedorovi ja Harkivi linnapea Ihor Terehhoviga.