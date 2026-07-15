Sõja 1603. päev: Ukraina alustas Mustal merel uut operatsiooni ja ründas 20 Vene alust

Ukraina rindel leidis teisipäeval aset 203 lahingkokkupõrget kaitseväe ja Vene agressorite vahel, kõige rohkem vaenlase rünnakuid registreeriti Pokrovski ja Slovjanski sektorites.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas kolmapäeval, 15. juulil kell 13.45:

- Ukraina rindel leidis teisipäeval aset 203 lahingkokkupõrget;

- Venemaa rünnakutes kaubalaevade pihta hukkus kaks inimest;

- Ukraina alustas Mustal merel uut operatsiooni ja ründas 20 Vene alust;

- Kütusekriisi tõttu tõusevad Venemaal transpordikulud.

- Ametnik õhuhäire hilinemisest: rakett jõuab Kiievini 2-4 minutiga.

Ukraina alustas Mustal merel uut operatsiooni ja ründas 20 Vene alust

Ukraina mehitamata süsteemide väejuhatuse ülem Robert "Madyar" Brovdi teatas, et Ukraina droonid tabasid 20 Venemaa alust. Nende hulgas oli 17 naftatankerit, 2 gaasitankerit ja üks puksiir.

Ukrainian forces struck 20 Russian ships in the Azov Sea last night, 17 oil tankers, 2 LNG transports and one tug boat.



We are now at 136 struck Russian ships in 9 days. pic.twitter.com/7zqDORIUdl — (((Tendar))) (@Tendar) July 15, 2026

Ukraina teatel on alates 6. juulist tabamuse saanud kokku 136 Venemaa alust, neist 116 Aasovi merel ja 20 Mustal merel.

Rünnakute peamine eesmärk on häirida Venemaa sõjalist logistikat ning nafta- ja kaubavedusid, sealhulgas varilaevastiku tegevust. Ukraina väitel on löögid sundinud Venemaad piirama laevaliiklust Aasovi merel ja otsima alternatiivseid ekspordimarsruute.

Kütusekriisi tõttu tõusevad Venemaal transpordikulud

Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid Vene ärilehele Kommersant, et kütusekriis mõjutab Hiinast Venemaale suunduvat maanteekaubavedu. Allikate teatel on transpordikulud viimase kuu jooksul kerkinud 15-25 protsenti, vahendas Meduza.

Logistikaettevõtete sõnul ei ole hinnatõusu peamine põhjus siiski diislikütuse kallinemine, vaid märkimisväärselt pikenenud tarneajad. Kütusepuuduse tõttu on tekkinud pikad järjekorrad nii tanklates kui ka Venemaa–Hiina piiripunktides.

Ukraina rindel leidis teisipäeval aset 203 lahingkokkupõrget

Ukraina rindel leidis teisipäeval aset 203 lahingkokkupõrget kaitseväe ja Vene agressorite vahel, kõige rohkem vaenlase rünnakuid registreeriti Pokrovski ja Slovjanski sektorites.

"Päeva algusest on toimunud kokku 203 lahingkokkupõrget. Vaenlane sooritas ühe raketirünnaku kaheksa raketiga, korraldas 54 õhurünnakut, heites alla 168 liugpommi. Lisaks saatsid nad teel 6451 kamikadze-drooni ning sooritasid 2288 rünnakut asustatud aladele ja meie vägede positsioonidele," seisab Ukraina relvajõudude peastaabi avalduses.

Ukraina sõjaväelased Autor/allikas: SCANPIX/AFP/HANDOUT

Venemaa rünnakutes kaubalaevade pihta hukkus kaks inimest

Odessa oblasti kuberner Oleh Kiper teatas, et Venemaa ründas 14. juulil teist päeva järjest tsiviilkaubalaeva. Rünnakus hukkus kaks inimest.

"Täna õhtul korraldas vaenlane järjekordse rünnaku Odessa oblasti sadamataristule. Rünnaku käigus tabas vaenlase droon Marshalli Saarte lipu all sõitvat tsiviillaeva. Laeval puhkes tulekahju," teatas Kiper. Ta ei avaldanud ohvrite isikuandmeid, vahendas The Kyiv Independent.

Vene armee ründab regulaarselt Ukraina sadamataristut, eriti Odessa piirkonnas. Ukraina väed on samal ajal hoogustanud rünnakuid laevadele Aasovi merel, mis on oluline kanal nii Venemaa põllumajandustoodete kui ka annekteeritud Krimmi varustamiseks.

Ametnik õhuhäire hilinemisest: rakett jõuab Kiievini 2-4 minutiga

Ballistiline rakett jõuab Kiievini väga kiiresti, mistõttu võib vähimgi rike teabe edastamisel põhjustada viivitusi õhuhäireüsteemides, vahendas The Kyiv Independent kolmapäeval Ukraina kaitseministri Mõhhailo Fedorovi nõuniku sõnu.

Venemaa on viimaste kuudel hoogustanud pealinna vastu suunatud rünnakuid, korraldades vahel Kiievile mitu ballistiliste rakettide rünnakut nädala jooksul. Uus õhurünnakute strateegia on ammendanud Ukraina Patrioti tõrjerakettide varud.

Patriot on ainus õhukaitsesüsteem, mis suudab ballistilisi rakette usaldusväärselt alla tulistada, jättes linna haavatavaks Venemaa Tsirkonide, Kinžalide ja Iskanderide ees.

Kiievi elanikke äratavad keset ööd või varahommikul regulaarselt õhuhäire sireenid, mis hoiatavad, et linna suunas on teele saadetud ballistilised raketid.

Kuid mõnikord ei tule hoiatust üldse. 11. juulil toimunud Venemaa rünnaku ajal kuulsid kohapeal viibinud ajalehe Kyiv Independent ajakirjanikud esmalt plahvatusi – õhuhäire sireenid hakkasid kõlama alles kaks minutit hiljem.

Kaitseminister Fedorovi nõunik Serhi Beskrestnov püüdis seda selgitada teisipäevases sotsiaalmeedia postituses.

"Miks käivituvad õhuhäired mõnikord alles pärast seda, kui ballistiline rakett on kohale jõudnud?" kirjutas Beskrestnov.

"Kogu teave rakettide käivitamise või selle ettevalmistuste kohta tuleb meile partneritelt. Keegi meist ei tea ega peagi teadma, kuidas nad selle info saavad, kuid ei pea olema geenius, mõistmaks, et peamised teabeallikad on raketibaaside satelliitseire ja rakettide käivitamisandmeid salvestavad süsteemid," lisas Beskrestnov.

Beskrestnovi sõnul võivad edastamisviivitused põhjustada hoiatussüsteemi tõrkeid, kuna raketid liiguvad väga suure kiirusega.

"Rakett jõuab Kiievisse 2–4 minutiga, seega on aega väga vähe. Iga süsteemirike põhjustab teabe vastuvõtmise viivitust. Ükski süsteem ei saa olla täiuslik, seega rikkeid esineb ja hoiatus võib hilineda," selgitas ta.

Beskrestnov märkis, et satelliitseire võib põhjustada ka valehäireid, kus sireenid hakkavad tööle, kuid rünnakut ei järgne.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1470 sõdurit

Ukraina relvajõudude kolmapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 423 280 (+1470);

- tankid 12 141 (+10);

- jalaväe lahingumasinad 24 938 (+6);

- suurtükisüsteemid 45 953 (+42);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1936 (+5);

- õhutõrjesüsteemid 1492 (+1);

- lennukid 437 (+0);

- kopterid 353 (+0);

- maapealsed droonisüsteemid 1907 (+2);

- operatiivtaktikalised droonid 409 204 (+2003);

- tiibraketid 4906 (+7);

- laevad/kaatrid 34 (+1);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 120 307 (+445);

- eritehnika 4420 (+4);

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.