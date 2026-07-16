X!

Sõja 1604. päev: Engelsi õhubaasi tabas Ukraina droonirünnak

Välismaa
{{1784173740000 | amCalendar}}
Venemaa Engelsi õhuväebaasi tabas Ukraina droonirünnak
Venemaa Engelsi õhuväebaasi tabas Ukraina droonirünnak Autor/allikas: Kuvatõmmis
Välismaa

Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Venemaa Engelsi õhuväebaasi tabas Ukraina droonirünnak. Teisipäeval toimunud Ukraina droonirünnak peatas töö Gazprom Nefti naftakeemiatehases Salavatis, mis on üks Venemaa suurimaid naftatöötlemistehaseid.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas neljapäeval, 16. juulil kell 20.55:

- Ukraina väed hävitasid Krimmi lennuväljal Vene pommitaja;

- Engelsi õhuväebaasi tabas Ukraina droonirünnak;

- Ukraina võttis Mustal merel ette Vene varilaevastiku;

- Venemaa ründas Kiievit ballistiliste rakettidega;

- Ukraina droonirünnak peatas töö Salavati naftarafineerimistehases.

Ukraina väed hävitasid Krimmis lennuväljal Vene pommitaja

Ukraina rahvuskaardi eriotstarbelise keskuse Omega sukeldujad hävitasid ründedroonidega ajutiselt okupeeritud Krimmis Saki sõjaväelennuväljal Venemaa pommitaja Su-24M.

"Meie eriotstarbelise keskuse Omega eriväelased hävitasid ajutiselt okupeeritud Krimmis Saki sõjaväelennuväljal Venemaa pommitaja Su-24M," teatas Ukraina rahvuskaardi ülem Oleksandr Pivnenko sotsiaalmeedias.

Tema sõnul viisid eduka operatsiooni läbi Omega lahingsukeldujad, kes tõestasid taas oma võimekust anda ülitäpseid lööke vaenlase prioriteetsete sihtmärkide pihta sügaval vaenlase tagalas.

Rahvuskaardi ülema teatel hakati operatsiooni põhjalikult kavandama kohe pärast sihtmärgi tuvastamist. Just siis, kui lennuk valmistus lahingulennuks, et sooritada Ukraina territooriumile järjekordne rünnak, tabasid Omega lahingudroonid sihtmärki.

Ukraina võttis Mustal merel ette Vene varilaevastiku

Sotsiaalmeediakanalid teatasid, et Ukrana meredroonid tabasid Mustal merel kaht Venemaa varilaevastiku tankerit. Need olid tankerid Banda ja Louise 1. Viimane vedas tänavu kolm miljonit tonni Venemaa Uralsi toornaftat. Väidetavalt üritas Vene lennuvägi tankereid kaitsta, kuid see ei õnnestunud.

Engelsi õhuväebaasi tabas Ukraina droonirünnak

Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Venemaa Engelsi õhuväebaasi tabas Ukraina droonirünnak.

Telegrami kanalite andmetel tabasid Saratovi oblastis asuvat Engels-2 õhuväebaasi ööl vastu neljapäeva Ukraina droonid. Sotsiaalmeedias avaldatud fotod ja videod näitavad, et õhuväebaasi piirkonnas puhkes tulekahju. 

Engelsi linna kohal nähti lendamas droone. Samal ajal teatati plahvatustest ja laialdastest elektrikatkestustest. Tulekahjusid märgati ka linna eramajade ja ühe korterelamu juures, mille põhjustasid väidetavalt allatulistatud droonid.

Ukraina sõjavägi ei ole väidetavat rünnakut veel kommenteerinud.

Saratovi oblastis ehk peaaegu 600 kilomeetri kaugusel Ukraina rindejoonest asuv Engelsi õhuväebaas on tuntud ka kui Engels-2. Baas on koduks 184. raskepommitajate lennupolgule ja 121. kaardiväe raskepommitajate lennupolgule.

Baasis paiknevad Venemaa strateegilised pommituslennukid, mida kasutatakse regulaarselt õhulöökideks, mille hulgas Tupolev Tu-95, Tupolev Tu-22 ja Tupolev Tu-160. Neid kõiki kasutatakse pidevalt Ukraina linnade pommitamiseks. 

Venemaa ründas Kiievit ballistiliste rakettidega

Venemaa ründas ööl vastu neljapäeva Ukraina pealinna Kiievit ballistiliste rakettidega. Ukraina võimude teatel hukkus Vene rünnakutes vähemalt kaks inimest, vigastada sai kuus inimest. Kiievi linnapea Vitali Klõtško teatas, et kuue vigastatu seas oli ka 16-aastane poiss, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina droonirünnak peatas töö Salavati naftarafineerimistehases

Teisipäeval toimunud Ukraina droonirünnak peatas töö Gazprom Nefti naftakeemiatehases Salavatis, mis on üks Venemaa suurimaid naftatöötlemistehaseid.

Tööstusallikate sõnul võivad remonditööd kesta nädalaid või isegi kuid. Kohaliku kuberneri hinnangul võtavad parandusööd aega aga vaid paar päeva.

Ukrainameelsed sotsiaalmeediakanalid töid välja, et sügaval Baškortostanis asuv Salavat elas siiani üle kõik Ukraina tänavused rünnakud. Viimane õhurünnak näitab, et Venemaal ei ole enam ühtegi suurt naftarafineerimistehast, mis jääks tegelikult rünnakute ulatusest välja.

Avatud allikatest kogutud luureandmete kohaselt läbisid droonid sihtmärgini jõudmiseks umbes 1500 kilomeetrit, tabasid mõlemat esmatöötlusüksust ja süütasid tehase põlema. Tehas käitleb 10 miljonit tonni naftat aastas.

Samal ööl tabas Ukraina ka Afipski rafineerimistehast Krasnodaris (6,25 miljonit tonni aastas) ja Gelendžikis asuvat nafta ümberlaadimiskeskust, mis varustab Venemaa sõjalist logistikat.

Ukraina: rindel leidis päeva jooksul aset 279 lahingkokkupõrget

Rindel leidis kolmapäeval aset 279 lahingkokkupõrget, Vene vägi suurendab survet Pokrovski ja Kostjantõnivka rindel, teatas neljapäeval Ukraina relvajõudude peastaap

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1340 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 424 620 (+1340);

- tankid 12 144 (+3);

- jalaväe lahingumasinad  24 940 (+2);

- suurtükisüsteemid 46 019 (+66);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1936 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1492 (+0);

- lennukid 437 (+0);

- kopterid 353 (+0);

- maapealsed droonisüsteemid 1919 (+12);

- operatiivtaktikalised droonid 411 005 (+1801);

- tiibraketid 4906 (+0);

- laevad/kaatrid 34 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 120 727 (+420);

- eritehnika 4420 (+0);

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Kyiv Independent, BNS

Samal teemal

lõpulahing

palju head muusikat

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

17:58

Läti üritab investori abil Air Balticut päästa

17:46

Madridi Real tugevdas ridu Prantsusmaa korvpallitähega

17:26

RALLIBLOGI | Pajari võiduseeria jätkus ka neljandal katsel Uuendatud

17:25

Narva ootab riigilt abi Kudruküla ojasängi ja suudme puhastamiseks

17:17

Kliimaministeerium põhjendab rangemaid pakendireegleid jäätmetekke vähendamisega

17:15

Jahimehed alustasid seakatku ennetamiseks drooniseiret

17:09

Taro käis kapot kontrollimas

17:05

Haridusministeerium tegi koolivaheaegade graafiku taaskord ümber

17:02

Ukraina korraldas rünnakulaine Krimmis asuvate sihtmärkide pihta Uuendatud

16:59

Normak: praeguse seisuga sõidab EM-ile 13 sportlast, aga on veel üritajaid

eesti raadio äpp

taavi libe saade

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

16:48

Haridusministeerium tegi koolivaheaegade graafiku taas ringi Uuendatud

17:02

Ukraina korraldas rünnakulaine Krimmis asuvate sihtmärkide pihta Uuendatud

16.07

Tallinnas hukkus auto alla jäänud jalakäija Uuendatud

16.07

Sõja 1604. päev: Engelsi õhubaasi tabas Ukraina droonirünnak Uuendatud

17:26

RALLIBLOGI | Pajari võiduseeria jätkus ka neljandal katsel Uuendatud

13:05

Kiviselg: Venemaa sõjaline ebaedu mõjutab juba sealset ühiskonda

07:03

Psühholoog: koolitõrkega laste hulk on viimasel ajal hüppeliselt kasvanud

15:03

Soojal suvepäeval valitseb Tallinna raekoja platsi restoranides tühjus

16.07

Kristjan Prikk: ameeriklastel on arusaam Eestist kui millestki positiivsest

09:46

USA ründas õhulöökidega Iraanis asuvaid sildu

ilmateade

SPORT

17:46

Madridi Real tugevdas ridu Prantsusmaa korvpallitähega

17:26

RALLIBLOGI | Pajari võiduseeria jätkus ka neljandal katsel Uuendatud

16:59

Normak: praeguse seisuga sõidab EM-ile 13 sportlast, aga on veel üritajaid

16:24

Jõgeval võisteldakse sada aastat tagasi olümpial olnud kergejõustikualal

loe: kultuur

16:28

Galerii: Illiku laiul algas festival I Land Sound

15:59

Evelin Seppar: pärast laste sündi esiettekande tähtsus muutub

15:40

Holy Motors: välismaalased on meil varemgi soovitanud eesti keeles laulda

15:14

Islandi muusik JFDR: Reykjaviki underground-skeene on loominguline ja pöörane

loe: eeter

15:59

Evelin Seppar: pärast laste sündi esiettekande tähtsus muutub

15:40

Holy Motors: välismaalased on meil varemgi soovitanud eesti keeles laulda

11:27

Genka: sain omal ajal palju pahandada, et ma 5miinusega tegelen

16.07

Raivo Tafenau: festivali esimesed viis aastat on väga rasked

Raadiouudised

15:45

Hiina tahab tehisaru arendamisel haarata maailmas juhtrolli

15:25

Raadiouudised (17.07.2026 15:00:00)

12:20

Raadiouudised (17.07.2026 12:00:00)

09:40

Koolitõrge on viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud

09:40

EK avalikustab muudatused heitkogustega kauplemise süsteemis

09:35

Järjest rohkem kandidaate soovib doktorantuuri astuda

09:20

Raadiouudised (17.07.2026 09:00:00)

16.07

Päevakaja (16.07.2026 18:00:00)

16.07

Narva haigla soovib riigilt reanimobiili-teenuse jätkuvat rahastamist

16.07

On suvi ja suur tung Eesti saarte külastamiseks

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo