Sõja 1597. päev: Ukraina andis lööke Venemaa naftabaaside pihta

Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Ukraina ründas ööl vastu neljapäeva Venemaa naftataristut. Tabamuse said Stavropoli krais asuv Lukoili naftabaas ning Tveri linna naftahoidla. Ukraina tulistas alla Vene hävituslennnuki Su-35.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas neljapäeval, 9. juulil kell 19.42:

- Vene väed ründasid Zaporižžjas tanklat;

- Ukraina andis lööke Venemaa naftabaaside pihta;

- Ukraina jätkab Aasovi merel paiknevate Vene tankerite hävitamist;

- Ukraina tulistas alla Vene hävituslennnuki Su-35;

- Venemaa õhurünnakus Odessale hukkus vähemalt neli inimest;

- FT: Trumpi meelemuutus Ukraina suhtes rahustas NATO liitlasi.

Vene väed ründasid Zaporižžjas tanklat

Vene väed ründasid Zaporižžja linnas drooniga tanklat, üks inimene sai vigastada.

Zaporižžja oblasti sõjalise administratsiooni juht Ivan Fedorov andis rünnakust teada sotsiaalmeedias.

"Vene väed ründasid oblastikeskuses drooniga tanklat. Üks mees sai vigastada ja talle antakse vajalikku arstiabi," ütles Fedorov.

Ukrinform teatel andsid Vene väed viimase ööpäeva jooksul Zaporižžja oblasti 52 asulale 934 lööki. Zaporižžja linnas ja selle ümbruskonnas sai vigastada kaheksa inimest.

Ukraina andis lööke Venemaa naftabaaside pihta

Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Ukraina ründas ööl vastu neljapäeva Venemaa naftataristut. Tabamuse said Stavropoli krais asuv Lukoili naftabaas ning Tveri linna naftahoidla.

An oil depot in Tver, Russia, has been struck by drones and is burning. pic.twitter.com/7Sfo4spw7h — (((Tendar))) (@Tendar) July 9, 2026

Rünnakute täpne ulatus ja tekitatud kahju ei ole veel teada. Viimastel kuudel on Ukraina korraldanud üha edukamaid rünnakuid Venemaa naftataristu pihta, põhjustades riigis ulatusliku kütusekriisi. Venemaa valitsus teatas kolmapäeval, et keelas diislikütuse ekspordi.

Ukraina jätkab Aasovi merel paiknevate Vene tankerite hävitamist

Ukraina relvajõud teatasid neljapäeval, et droonid tabasid Aasovi merel 12 Venemaa tankerit.

Ukraine's Unmanned Systems Forces hit 14 Russian shadow-fleet vessels in the Sea of Azov overnight on July 9 — 12 tankers, one dry cargo ship and one tug.



The 96-hour tally now stands at 35 vessels hit: 2 on July 6, 10 on July 7, 9 on July 8 and 14 on July 9.



Identified… https://t.co/XnxNtTAYkC pic.twitter.com/cxQMvD4onj — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) July 9, 2026

Ukraina tulistas alla Vene hävituslennnuki Su-35

Ukraina väed tulistasid idasuunal alla Venemaa mitmeotstarbelise hävituslennuki Su-35, teatasid kolmapäeval Ukraina õhujõud.

"Täna kõrvaldati veel üks Vene õhuterrorist," seisab sõjaväe sotsiaalmeedias tehtud postituses.

Venemaa õhurünnakus Odessale hukkus vähemalt neli inimest

Venemaa õhurünnaku tagajärjel hukkus kolmapäeva õhtul Odessas vähemalt neli ja sai vigastada veel kuus inimest.

Odessa oblasti sõjaväeadministratsiooni juhi Oleh Kiperi andmetel sai vaenlase raketilöögi tagajärjel tabamuse tsiviiltaristu objekt. Süttisid veo- ja sõiduautod ning marsruuttakso. Tulekahju on saadud kontrolli alla.

Venemaa ründas kolmapäeval ühtlasi droonide ja rakettidega Kiievi Svjatošõnski ja Desnjanski linnaosi, kus teatati kolmest hukkunust ja 16 vigastatust.

FT: Trumpi meelemuutus Ukraina suhtes rahustas NATO liitlasi

Euroopa NATO juhtidele ei tulnud Donald Trumpi pikk nimekiri etteheidetest alliansile sel nädalal Türgis toimunud tippkohtumisel erilise üllatusena, kirjutas väljaanne Financial Times, mida vahendas ukrainlaste uudisteagentuur Unian.

Artiklis märgiti, et Trumpi positsiooni muutus Ankaras avalikust Volodõmõr Zelenski kritiseerimisest kuni Ukraina juhile Ameerika relvade tootmise lubamiseni.

Uus toon on andnud Euroopa liitlastele ettevaatlikku optimismi, et Ameerika muutliku meelega juht on teinud olulise pöörde Kiievi kasuks.

"Kõik on suhteliselt lihtne. Trumpile meeldivad võitjad. Ja Ukraina on viimasel ajal hakanud võitma," ütles üks NATO diplomaat.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1310 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 414 820 (+1310);

- tankid 12 107 (+7);

- jalaväe lahingumasinad 24 906 (+3);

- suurtükisüsteemid 45 628 (+59);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1922 (+4);

- õhutõrjesüsteemid 1479 (+1);

- lennukid 436 (+0);

- kopterid 353 (+0);

- maapealsed droonisüsteemid 1857 (+4);

- operatiivtaktikalised droonid 398 763 (+1843);

- tiibraketid 4850 (+0);

- laevad/kaatrid 33 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 117 910 (+363);

- eritehnika 4402 (+4);

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.