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USA piirab välisõpilaste ja välisajakirjanike riigis viibimise luba

Välismaa
USA president Donald Trump NATO tippkohtumisel Ankaras
USA president Donald Trump NATO tippkohtumisel Ankaras Autor/allikas: ZUMAPRESS.com/Scanpix
Välismaa

USA presidendi Donald Trumpi valitsus kiitis neljapäeval heaks reeglid, mis seavad rangemad piirangud välisüliõpilaste ja -ajakirjanike Ühendriikides viibimise ajale.

Muudatuse kohaselt, mis võib rakenduda juba septembris, lubatakse üliõpilasviisaga välismaalased riiki nende akadeemilise programmi kestuse ajaks, kuid mitte kauemaks kui neljaks aastaks.

Välisajakirjanike riigis viibimise aega piirataks 240 päevani ehk umbes kaheksa kuuni, kuigi nad saaksid taotleda pikendust 240-päevaste perioodide kaupa. Erandiks on Hiina ajakirjanikud, kellele antakse riigis vaid 90 päeva.

Uued reeglid on osa laiemast sisserände piiramise poliitikast, mille Trump on seadnud oma ametiaja keskmesse ning mis hõlmab nii agressiivseid politseioperatsioone suurlinnades kui ka uusi piiranguid kodakondsuse saamisele.

Sisejulgeolekuministeerium sai pärast üliõpilasi ja ajakirjanikke puudutavate reeglite väljapakkumist 2025. aasta augustis ligi 22 000 avalikku kommentaari, kuid kehtestas need lõpuks suures osas muutmata kujul.

Ministeerium väitis, et välismaalased pikendavad oma õpinguid määramata ajaks, et jääda riiki nn igaveste üliõpilastena.

Ministeeriumi sõnul kahjustas 1970. aastate lõpust tudengitele kehtinud avatud süsteem nende võimet viisaomanike üle järelevalvet teostada.

Ametlike andmete kohaselt saabus USA-sse õppeaastal 2023-2024 üle 1,1 miljoni välistudengi, mida on rohkem kui üheski teises maailma riigis. 2023. aastal panustasid nad USA majandusse üle 50 miljardi dollari.

Kõrgharidusorganisatsioonid mõistsid ettepaneku hukka kui tarbetu bürokraatliku takistuse, mis peletaks eemale andekaid üliõpilasi.

Ülikoolid on juba teatanud välistudengite arvu vähenemisest Trumpi administratsiooni varasemate sammude tõttu, mille hulka kuulusid tuhandete üliõpilasviisade tühistamine ning miljardite dollarite ulatuses föderaalse rahastuse peatamine.

Meediaorganisatsioonid ja rahvusvahelised sidusrühmad, sealhulgas Jaapani saatkond, kutsusid sisejulgeolekuministeeriumi üles lubama USA büroodesse määratud korrespondentidele kahe- kuni viieaastaseid riigis viibimise perioode.

Ministeerium lükkas need ettepanekud tagasi, samuti ka taotlused ajakirjanikele kiirendatud menetluse ja piiratud tasude kehtestamiseks.

Trump tegi sarnaseid ettepanekuid ka oma esimese ametiaja lõpus, kuid tema järeltulija Joe Biden loobus sellest ideest.

Reeglid peab veel üle vaatama vabariiklaste juhitud kongress.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: AFP/BNS

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