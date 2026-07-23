Iisrael plaanib palestiinlastest vangide valvamiseks kasutada krokodille

Ktzi'oti vanglas, kus hoitakse kinnipeetud Hamasi terroriste ja teisi palestiinlastest julgeolekuvange, kaevatakse krokodillidele mõeldud vallikraavi. Tegemist on osaga rahvusliku julgeoleku ministri Itamar Ben-Gviri kampaaniast, mille eesmärk on tuua krokodillid palestiinlastest vangide kinnipidamisasutustesse, kirjutab The Times of Israel.

"Krokodillidele mõeldud vallikraavi kaevatakse vangla sees, ühe eritiiva ümber," ütles uudisteportaali Ynet allikas kohalikust omavalitsusest, mille haldusalale vangla jääb.

"See on umbes 170 meetri pikkune vallikraav, mida väljastpoolt vanglat näha ei ole. Keegi ei tea, kas sinna ka tegelikult krokodillid tuuakse, kuid ettevalmistusi selleks tehakse," lisas allikas.

Ben-Gviri büroo kinnitas, et vallikraavi kaevamist on vanglas alustatud. "Kes arvas, et tegu on pelgalt trikiga, eksis," edastati büroost.

"Vanglateenistus on valmis. Plaan on läbi mõeldud pisimate detailideni, alates krokodillide hooldamisest kuni nende puhkealadeni," lisas Ben-Gviri büroo.

Avalduse kohaselt eraldas riikliku julgeoleku ministeerium vallikraavide rajamiseks 21 miljonit seekelit (umbes kuus miljonit eurot).

Kaevetööd algasid pärast seda, kui keskkonnaminister Idit Silman otsustas eelmisel nädalal liigitada Niiluse krokodilli ümber "hooldatavaks metsloomaks", mis võimaldab neid julgeolekuasutustes pidada.

Silmani otsus pälvis loodus- ja pargiameti keskkonnaametnike tugeva vastuseisu. Ametnikud rõhutasid, et otsusel puudub erialane ja teaduslik alus ning see seab füüsilisse ohtu nii valvurid kui ka vangid.

"Loodus- ja pargiamet ei leidnud maailmas ühtegi erialast ega teaduslikku pretsedenti, mis põhjendaks krokodillide toomist kinnipidamisasutusse julgeolekumeetmena," märkis amet väljaandele The Times of Israel saadetud avalduses.

"Suure, pikaealise ja võõrliigist kiskja toomine ökosüsteemi võib tekitada arvukalt erinevaid riske nii Iisraeli looduskeskkonnale kui ka avalikkusele," lisati avalduses.

Silman kaitses oma otsust kolmapäeval raadiojaamale 103FM antud intervjuus, öeldes: "Me räägime oma vaenlastele arusaadavas keeles."

Ministri väitel muudab vanglasüsteemi ülerahvastatuse kriis, mis süvenes märkimisväärselt pärast 7. oktoobril 2023 toimunud Hamasi juhitud sissetungi, krokodillide kasutamise julgeolekuvangide heidutamiseks hädavajalikuks.

"Lõppkokkuvõttes peame meeles pidama, et 7. oktoobri sündmuste tagajärjel on julgeolekuvangide arv märkimisväärselt kasvanud ning reaalne vajadus uute heidutusmeetmete järele on olemas," ütles Silman.

Ta lisas, et Ben-Gvir ja vanglaametnikud kinnitasid talle, et vanglate ümbritsemine krokodillidega loob väga tugeva heidutuse.

Iisraeli vanglateenistuse ja selle tegevuspõhimõtete üle otsustusõigust omav Ben-Gvir on ka varem korduvalt kiidelnud rangete tingimustega, mille ta Palestiina kinnipeetavatele ja vangidele kehtestas.