Prantsusmaa kehtestas Iisraeli julgeolekuministrile sissesõidukeelu

Prantsusmaa teatas laupäeval, et kehtestas Iisraeli sisejulgeolekuministrile Itamar Ben Gvirile sissesõidukeelu video pärast, mis mõnitas Gaza poole teel olnud abilaevastikult kinni peetud ja seotud aktiviste.

"Alates tänasest on Itamar Ben Gviril keelatud siseneda Prantsusmaa territooriumile tema taunitava tegevuse tõttu Prantsuse ja Euroopa kodanike vastu," ütles Prantsusmaa välisminister Jean-Noël Barrot sotsiaalmeedias.

Ta lisas, et nõuab koos Itaaliaga paremäärmuslasest Iisraeli ministri vastu Euroopa Liidu sanktsioonide kehtestamist.

Keeld järgnes ülemaailmsele pahameeletormile, mis puhkes pärast seda, kui Ben Gvir avaldas kolmapäeval video abilaevastikult pärit välisaktivistide jõhkrast kohtlemisest.

Iisrael pidas nad kinni rahvusvahelistes vetes ning nad ootasid väljasaatmist Ashdodi sadamas riigi lõunaosas.

Videos on näha kümneid aktiviste, kes on sunnitud põlvitama, otsmik vastu maad ja käed seotud.

Videoklipis, mille pealkirjaks oli pandud "Tere tulemast Iisraeli", oli näha ka Ben Gviri, kes Iisraeli lippu lehvitades aktiviste mõnitas.

Ka Hispaania on kutsunud Euroopa Liitu üles kehtestama Ben Gviri vastu sanktsioone ning Suurbritannia kutsus video tõttu välja Iisraeli kõrgeima diplomaadi riigis.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles, et Ben Gviri käitumine aktivistidega ei ole kooskõlas Iisraeli väärtuste ja normidega.

Netanyahu oli varem humanitaarabimissiooni hukka mõistnud kui "pahatahtliku skeemi", mille eesmärk on toetada Hamasi.

Aktivistid asusid teele eelmisel nädalal Türgist umbes 50 alusega.

See oli aktivistide viimane katse murda läbi Iisraeli kehtestatud Gaza blokaadist, pärast seda kui Iisraeli väed pidasid eelmisel kuul kinni eelmise konvoi.