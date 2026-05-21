X!

Euroopa liidrid taunisid Iisraeli ministri osalemist vahistatute alandamisel

Välismaa
Iisraeli riikliku julgeoleku minister Itamar Ben-Gvir.
Iisraeli riikliku julgeoleku minister Itamar Ben-Gvir. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS / Ammar Awad
Välismaa

Euroopa Liidu välispoliitikajuht Kaja Kallas, Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Antonio Costa ning mitmete riikide kõrged esindajad kritiseerisid kolmapäeval Iisraeli ministri tegevust, kes avalikustatud videosalvestuse kohaselt pilkas kinnipeetud aktiviste, kes olid kavatsenud laevadega Gaza sektorisse abi viia.

Iisraeli riikliku julgeoleku ministri Itamar Ben-Gviri käitumine on sobimatu avalikus ametis oleva isiku jaoks, ütles Kallas.

"Globaalse Sumudi flotilli aktivistide, kelle hulgas oli ka EL-i kodanikke, kohtlemine oli alandav ja vale," ütles Kallas avalduses. "Iisraeli ministri Ben-Gviri käitumine on demokraatlikus riigis ametikohal oleva isiku jaoks sobimatu," lisas ta.

Kolmapäeval avaldatud videos oli näha, kuidas Iisraeli politsei sundis Gazasse suunduval abiflotillil viibinud aktiviste, kelle nad kinni olid pidanud, ridades põlvitama, käed selja taha seotud, samal ajal kui Iisraeli paremäärmuslik poliitik Ben-Gvir seda pealt vaatas ja toimuvat kommenteeris. Aktivistid peeti kinni pärast seda, kui Iisraeli väed teisipäeval rahvusvahelistes vetes nende flotilli peatasid ja hiljem Iisraeli sadamasse viisid. 

Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Antonio Costa ütles neljapäeval, et ta on jahmunud Gazasse siseneda üritanud abiflotilli liikmete kohtlemisest Ben-Gviri poolt.

"Oleme Iisraeli ministri Ben-Gviri poolsest flotilli osaliste kohtlemisest jahmunud. See käitumine on täiesti vastuvõetamatu. Nõuame nende viivitamatut vabastamist," ütles Costa ühismeedias tehtud avalduses.

Euroopa Komisjon esindaja ütles, et Iisraeli ministri käitumine on täiesti vastuvõetamatu. "Iga kinnipeetud isikut tuleb kohelda turvaliselt, väärikalt ja vastavalt rahvusvahelisele õigusele," ütles komisjoni pressiesindaja Anouar El Anouni sotsiaalmeedias avaldatud postituses. "Kutsume Iisraeli valitsust üles tagama nende aktivistide, sealhulgas mitmete EL-i kodanike kaitse ja väärika kohtlemise," lisas ta.

Ben-Gviri tegevus pälvis kriitikat ka teiste riikide juhtide kriitikat.

Suurbritannia

Ühendkuningriigi välisminister Yvette Cooper ütles kolmapäeval, et ta on tõeliselt jahmunud Ben-Gviri postitatud videost, milles ta pilkab Gazasse suunduva flotilli kinnipidamise järel kinni peetud aktiviste. Cooper lisas, et Suurbritannia on ühenduses mitmete asjaosaliste Briti kodanike perekondadega ja pakub neile konsulaarabi.

"Oleme nõudnud Iisraeli võimudelt selgitust ja teinud selgeks nende kohustused kaitsta meie kodanike ja kõigi asjaosaliste õigusi," ütles Cooper.

Hispaania

Hispaania peaminister Sanchez nimetab Iisraeli ministri tegevust Gaza flotilli liikmete kohtlemisel vastuvõetamatuks.

"Me ei salli, et keegi meie kodanikke väärkohtleb," ütles Sanchez ühismeedias, lisades, et tema valitsus nõuab Ben-Gviri Hispaaniasse sisenemise keelu kiiret laiendamist kogu Euroopa Liidule.

Itaalia

Itaalia peaminister Giorgia Meloni leidis samuti oma postituses, et Iisraeli ministri käitumine oli vastuvõetamatu.

"On vastuvõetamatu, et neid meeleavaldajaid, sealhulgas paljusid Itaalia kodanikke, koheldakse sellisel inimväärikust rikkuval moel. Itaalia valitsus võtab kõrgeimal institutsioonilisel tasandil viivitamatult kõik vajalikud meetmed, et tagada asjaomaste Itaalia kodanike viivitamatu vabastamine," kirjutas Meloni.

"Itaalia nõuab lisaks vabandust meeleavaldajatele osaks saanud kohtlemise ja Itaalia valitsuse selgesõnaliste taotluste suhtes üles näidatud täieliku põlguse pärast. Nendel põhjustel kutsub välis- ja rahvusvahelise koostöö ministeerium viivitamatult Iisraeli suursaadiku välja, et taotleda ametlikke selgitusi juhtunu kohta," lisas Itaalia peaminister.

Prantsusmaa

Prantsusmaa teatas, et kutsub Gaza flotilli aktivistide kohtlemise pärast välja Iisraeli suursaadiku.

Prantsuse välisminister Jean-Noel Barrot ütles kolmapäeval, et kutsus Iisraeli suursaadiku Pariisis välja vastuseks Iisraeli riikliku julgeoleku ministri Itamar Ben Gviri avaldatud videole, milles nähti teda kinnipeetud Gaza flotilli aktiviste pilkamas.

"Härra Ben Gviri teod Global Sumudi flotilli reisijate suhtes, mida tema enda kolleegid Iisraeli valitsuses hukka mõistsid, on vastuvõetamatud," ütles Barrot X-is avaldatud postituses.

Barrot ütles, et Prantsuse kodanikke tuleb kohelda lugupidavalt ja nad tuleb võimalikult kiiresti vabastada, kuigi ta lisas, et ta on flotilli lähenemisviisi vastu.

Holland

Samuti teatas Holland, et kutsub Iisraeli suursaadiku välja, et arutada kinnipeetud Gaza flotilli aktivistide vastuvõetamatut kohtlemist.

"Äärmusliku ministri Ben-Gviri jagatud pildid kinnipeetud flotilli aktivistidest on šokeerivad ja vastuvõetamatud," ütles Hollandi välisminister Tom Berendsen kolmapäeval ühismeedias avaldatud postituses.

"Selline kinnipeetavate kohtlemine rikub inimväärikust. Tõstatasin selle küsimuse otse oma Iisraeli kolleegi Gideon Saariga ja kutsun Iisraeli suursaadiku välja," lisas ta.

Kanada

Kanada teatas kolmapäeval, et kutsub video pärast protestiks välja Iisraeli suursaadiku, nimetades tsiviilisikute kohtlemist vastuvõetamatuks.

Iisraeli ministri käitumine Gaza flotilli liikmete suhtes on jäle, ütleb Kanada peaminister Mike Carney kolmapäeval, kasutades ebatavaliselt karmi keelt lähedase liitlase hukkamõistmiseks. Ottawa oli juba varem teatanud, et kutsub Iisraeli suursaadiku protesti avaldamiseks välja.

"Flotilli pardal viibinud tsiviilisikute jäle kohtlemine, sealhulgas see, mis on jäädvustatud Itamar Ben-Gviri jagatud kaadrites, on vastuvõetamatu," ütles Carney sotsiaalmeedia postituses.

"Kanada on hr Ben-Gvirile juba kehtestanud ranged sanktsioonid, sealhulgas varade külmutamise ja reisikeelu, vastuseks tema korduvale vägivalla õhutamisele," lisas ta.

Kanada on Carney juhtimisel järk-järgult oma Iisraeli-vastast joont karmistanud, kes asendas Justin Trudeau Liberaalse Partei juhi ja peaministrina 2025. aasta märtsis.
Carney teatas eelmise aasta septembris, et Kanada tunnustab Palestiina riiklust, mis vihastas Iisraeli.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

10:45

Politico väitel põhjustas Kallase terav keel uue tüli Euroopa Komisjoniga

10:41

Maailma nüüdismuusika päevadel kõlavad mitme Eesti helilooja teosed

10:36

Moskvas esinemise tõttu tühistati A Guy Called Geraldi kontsert Kikumul

10:35

Tennisistid kavandavad Prantsusmaa lahtistel protesti

10:18

Jaapanlased otsivad karude vastu abi animatroonilisest koletishundist

10:00

Valitsus vabastab ametist ohutusjuurdluse keskuse juhi Uuendatud

09:58

Raimo Jõerand: dokumentaalfilm ei pea andma vastuseid, aga ta peab juhtima küsimusteni

09:55

Hispaania endist peaministrit kahtlustatakse rahapesuvõrgustiku juhtimises

09:55

Ukraina õhurünnak tabas järjekordset Vene naftatehast Uuendatud

09:51

Cannes'i päevik #9: Andrei Zvjagintsevi "Minotaurosele" julgeks peavõitu lubada

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

19.05

USA astus ÜRO julgeolekunõukogus Venemaa ees Balti riikide kaitseks välja

20.05

Rutte ja von der Leyen astusid välja Balti riikide kaitseks Uuendatud

20.05

Rain Lõhmus: ühiskondlik mõtlemine on Eestis täiesti viltu läinud

09:55

Ukraina õhurünnak tabas järjekordset Vene naftatehast Uuendatud

20.05

Sõja 1547. päev: Ukraina õhurünnakud peatasid kahe suure Vene naftatehase töö Uuendatud

20.05

Austria politsei dokumendid viitavad Veerpalu seotusele veredopinguga juba Libereci MM-il

20.05

Pärnu tahab Liivalaia trammitee raha eest ise uue ühendustee ehitada

20.05

Putin ja Xi ei jõudnud uue gaasijuhtme osas kokkuleppele

19.05

Eestis allatulistatud droon kukkus Põltsamaa vallas põllu äärde

20.05

Ringkonnakohus mõistis Kalle Laaneti õigeks Uuendatud

ilmateade

loe: sport

10:35

Tennisistid kavandavad Prantsusmaa lahtistel protesti

09:44

Drelli leivaisa kindlustas koha play-off'is

09:10

USA vajas Saksamaa alistamiseks karistusviskeid

08:42

Tiitlikaitsja Thunder viigistas läänekonverentsi finaalseeria

loe: kultuur

10:41

Maailma nüüdismuusika päevadel kõlavad mitme Eesti helilooja teosed

10:36

Moskvas esinemise tõttu tühistati A Guy Called Geraldi kontsert Kikumul

09:58

Raimo Jõerand: dokumentaalfilm ei pea andma vastuseid, aga ta peab juhtima küsimusteni

09:51

Cannes'i päevik #9: Andrei Zvjagintsevi "Minotaurosele" julgeks peavõitu lubada

loe: eeter

09:12

Michelini aasta noorkokk: alustasin Covidi ajal nullist

20.05

"Pealtnägija": kui lihtsalt saab inimesi petta AI abil genereeritud kõnega?

20.05

"Pealtnägija": halvatud kolme lapse ema võitleb õiguse eest jääda oma koju

20.05

Liis Lemsalu: mu kaheaastane poeg on meie maja huumorikuningas

Raadiouudised

09:50

Hotellid soovivad platvormimajutusele selgemaid reegleid

09:50

Eleringi ja Tallinna arusaam putukaväila elektrimastide kulust erineb mitu korda

09:50

Mitmel pool sajab hoovihma

09:20

Raadiouudised (21.05.2026 09:00:00)

20.05

Päevakaja (20.05.2026 18:00:00)

20.05

Ringkonnakohus mõistis Kalle Laaneti õigeks

20.05

Kaitseväe juhataja ametissenimetamise korda muutev eelnõu on teisel lugemisel

20.05

Õppusel Kevadtorm harjutatakse elektrooniliste seadmete ja droonide kasutamist

20.05

E-Piima müügiprotsess algab lähinädalatel

20.05

Raadiouudised (20.05.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo