Euroopa liidrid taunisid Iisraeli ministri osalemist vahistatute alandamisel

Euroopa Liidu välispoliitikajuht Kaja Kallas, Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Antonio Costa ning mitmete riikide kõrged esindajad kritiseerisid kolmapäeval Iisraeli ministri tegevust, kes avalikustatud videosalvestuse kohaselt pilkas kinnipeetud aktiviste, kes olid kavatsenud laevadega Gaza sektorisse abi viia.

Iisraeli riikliku julgeoleku ministri Itamar Ben-Gviri käitumine on sobimatu avalikus ametis oleva isiku jaoks, ütles Kallas.

"Globaalse Sumudi flotilli aktivistide, kelle hulgas oli ka EL-i kodanikke, kohtlemine oli alandav ja vale," ütles Kallas avalduses. "Iisraeli ministri Ben-Gviri käitumine on demokraatlikus riigis ametikohal oleva isiku jaoks sobimatu," lisas ta.

Kolmapäeval avaldatud videos oli näha, kuidas Iisraeli politsei sundis Gazasse suunduval abiflotillil viibinud aktiviste, kelle nad kinni olid pidanud, ridades põlvitama, käed selja taha seotud, samal ajal kui Iisraeli paremäärmuslik poliitik Ben-Gvir seda pealt vaatas ja toimuvat kommenteeris. Aktivistid peeti kinni pärast seda, kui Iisraeli väed teisipäeval rahvusvahelistes vetes nende flotilli peatasid ja hiljem Iisraeli sadamasse viisid.

ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור



Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Antonio Costa ütles neljapäeval, et ta on jahmunud Gazasse siseneda üritanud abiflotilli liikmete kohtlemisest Ben-Gviri poolt.

"Oleme Iisraeli ministri Ben-Gviri poolsest flotilli osaliste kohtlemisest jahmunud. See käitumine on täiesti vastuvõetamatu. Nõuame nende viivitamatut vabastamist," ütles Costa ühismeedias tehtud avalduses.

Euroopa Komisjon esindaja ütles, et Iisraeli ministri käitumine on täiesti vastuvõetamatu. "Iga kinnipeetud isikut tuleb kohelda turvaliselt, väärikalt ja vastavalt rahvusvahelisele õigusele," ütles komisjoni pressiesindaja Anouar El Anouni sotsiaalmeedias avaldatud postituses. "Kutsume Iisraeli valitsust üles tagama nende aktivistide, sealhulgas mitmete EL-i kodanike kaitse ja väärika kohtlemise," lisas ta.

Ben-Gviri tegevus pälvis kriitikat ka teiste riikide juhtide kriitikat.

Suurbritannia

Ühendkuningriigi välisminister Yvette Cooper ütles kolmapäeval, et ta on tõeliselt jahmunud Ben-Gviri postitatud videost, milles ta pilkab Gazasse suunduva flotilli kinnipidamise järel kinni peetud aktiviste. Cooper lisas, et Suurbritannia on ühenduses mitmete asjaosaliste Briti kodanike perekondadega ja pakub neile konsulaarabi.

"Oleme nõudnud Iisraeli võimudelt selgitust ja teinud selgeks nende kohustused kaitsta meie kodanike ja kõigi asjaosaliste õigusi," ütles Cooper.

Hispaania

Hispaania peaminister Sanchez nimetab Iisraeli ministri tegevust Gaza flotilli liikmete kohtlemisel vastuvõetamatuks.

"Me ei salli, et keegi meie kodanikke väärkohtleb," ütles Sanchez ühismeedias, lisades, et tema valitsus nõuab Ben-Gviri Hispaaniasse sisenemise keelu kiiret laiendamist kogu Euroopa Liidule.

Itaalia

Itaalia peaminister Giorgia Meloni leidis samuti oma postituses, et Iisraeli ministri käitumine oli vastuvõetamatu.

"On vastuvõetamatu, et neid meeleavaldajaid, sealhulgas paljusid Itaalia kodanikke, koheldakse sellisel inimväärikust rikkuval moel. Itaalia valitsus võtab kõrgeimal institutsioonilisel tasandil viivitamatult kõik vajalikud meetmed, et tagada asjaomaste Itaalia kodanike viivitamatu vabastamine," kirjutas Meloni.

"Itaalia nõuab lisaks vabandust meeleavaldajatele osaks saanud kohtlemise ja Itaalia valitsuse selgesõnaliste taotluste suhtes üles näidatud täieliku põlguse pärast. Nendel põhjustel kutsub välis- ja rahvusvahelise koostöö ministeerium viivitamatult Iisraeli suursaadiku välja, et taotleda ametlikke selgitusi juhtunu kohta," lisas Itaalia peaminister.

Prantsusmaa

Prantsusmaa teatas, et kutsub Gaza flotilli aktivistide kohtlemise pärast välja Iisraeli suursaadiku.

Prantsuse välisminister Jean-Noel Barrot ütles kolmapäeval, et kutsus Iisraeli suursaadiku Pariisis välja vastuseks Iisraeli riikliku julgeoleku ministri Itamar Ben Gviri avaldatud videole, milles nähti teda kinnipeetud Gaza flotilli aktiviste pilkamas.

"Härra Ben Gviri teod Global Sumudi flotilli reisijate suhtes, mida tema enda kolleegid Iisraeli valitsuses hukka mõistsid, on vastuvõetamatud," ütles Barrot X-is avaldatud postituses.

Barrot ütles, et Prantsuse kodanikke tuleb kohelda lugupidavalt ja nad tuleb võimalikult kiiresti vabastada, kuigi ta lisas, et ta on flotilli lähenemisviisi vastu.

Holland

Samuti teatas Holland, et kutsub Iisraeli suursaadiku välja, et arutada kinnipeetud Gaza flotilli aktivistide vastuvõetamatut kohtlemist.

"Äärmusliku ministri Ben-Gviri jagatud pildid kinnipeetud flotilli aktivistidest on šokeerivad ja vastuvõetamatud," ütles Hollandi välisminister Tom Berendsen kolmapäeval ühismeedias avaldatud postituses.

"Selline kinnipeetavate kohtlemine rikub inimväärikust. Tõstatasin selle küsimuse otse oma Iisraeli kolleegi Gideon Saariga ja kutsun Iisraeli suursaadiku välja," lisas ta.

Kanada

Kanada teatas kolmapäeval, et kutsub video pärast protestiks välja Iisraeli suursaadiku, nimetades tsiviilisikute kohtlemist vastuvõetamatuks.

Iisraeli ministri käitumine Gaza flotilli liikmete suhtes on jäle, ütleb Kanada peaminister Mike Carney kolmapäeval, kasutades ebatavaliselt karmi keelt lähedase liitlase hukkamõistmiseks. Ottawa oli juba varem teatanud, et kutsub Iisraeli suursaadiku protesti avaldamiseks välja.

"Flotilli pardal viibinud tsiviilisikute jäle kohtlemine, sealhulgas see, mis on jäädvustatud Itamar Ben-Gviri jagatud kaadrites, on vastuvõetamatu," ütles Carney sotsiaalmeedia postituses.

"Kanada on hr Ben-Gvirile juba kehtestanud ranged sanktsioonid, sealhulgas varade külmutamise ja reisikeelu, vastuseks tema korduvale vägivalla õhutamisele," lisas ta.

Kanada on Carney juhtimisel järk-järgult oma Iisraeli-vastast joont karmistanud, kes asendas Justin Trudeau Liberaalse Partei juhi ja peaministrina 2025. aasta märtsis.

Carney teatas eelmise aasta septembris, et Kanada tunnustab Palestiina riiklust, mis vihastas Iisraeli.