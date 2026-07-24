X!

Põlisliik lagritsad viiakse Suur-Pakri saarele taas metsistuma

uudised
Lagrits Tallinna loomaaias.
Lagrits Tallinna loomaaias. Autor/allikas: Kristel Nemvalts
uudised

Kaheksa lagritsat lasti täna loodusesse ja nende uueks koduks sai Suur-Pakri saar. Lagrits on unilaste sugukonda kuuluv Eesti põlisliik, kes on Eestis inimtegevuse tagajärjel välja surnud. Teadlased tahavad nüüd närilised meie metsadesse tagasi tuua.

Päeval on lagritsaid keeruline näha sest nad on öise eluviisiga, kuid vahel see siiski õnnestub. Tallinna Loomaaeda jõudsid lagritsad 2021-l aastal Hollandist. Kevadel uutesse aedikutesse kolinud paarikümnel lagritsal sündis 28 poega.

Esimesed kaheksa isendit viidi Pakrile reedel ja augustis jõuab sinna veel 12 noort looma.

"Nende elus tuleb kannapöörde ja kõik muutub. Uus keskkond, uued toiduobjektid, uus kliima. Siin aedikutes on neil ju katused pea kohal, aga seal [looduses] peavad nad kohanema ilmataadi tujudega. Kindlasti on seal kiskjad, kellega nad peavad õppima toime tulema ja palju muid väljakutseid, aga ka vabadus," selgitas pisikeste närilistega toimuva hakkavar projekti eestvedajast Tartu Ülikooli zooloog Auli Veske

Enne saarele jõudmist ootas aga ees teekond auto ja paadiga, mis samuti on loomale ootamatu kogemus. Kuidas neil Pakril minema hakkab, ei tea praegu keegi. Ühe loomaliigi loomaaiast loodusesse taasasustamine on pikk protsess ja võtab paarkümmend aastat aega.

"Kui juba mõned isendid elavad selle esimese talve üle, siis on meil läinud juba väga hästi. Aga garanteeritud see kahjuks ei ole, sest metslooma elu metsikus looduses on karm," sõnas Veske.

Neid lagritsaid, kes Kurkse sadamast oma päris koju jõudsid, lahutab eelmistest metslooma elu elanud lagritsatest 40 aastat. Viimane tõestatud kohtumine oli 1986-ndal aastal, ütles Veske.

Neid loomakesi olla ka hiljem metsades nähtud, kuid ametlikku kinnitust sellele ei ole. Loomaaia direktor Kaupo Heinma sõnul võivad ka külastajad edaspidi lagritsat näha.

"Hetkel ei ole tavalisel külastajal Tallinna loomaaias võimalik lagritsat oma silmaga näha. Nad on ainult suletud osas, sest nende väärtus seisab taaselustamises. Aga mine sa tea - loomaia üks roll on ka inimesele rõõmu pakkuda," ütles Heinma

Suur-Pakril aitavad lagritsatel uue eluga kohaneda tuttavad pesakastid. Toidulaua eest peavad nad aga ise hoolitsema. Lagritsad söövad putukaid, tigusid, seemneid ja marju ning elavad umbes paar-kolm aastat.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

igaühel oma pill

taavi libe saade

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

21:29

Põlisliik lagritsad viiakse Suur-Pakri saarele taas metsistuma

21:29

Kõpus kerkis uus õhuseireradar

21:28

Laupäeval on taas oodata hoovihma

21:24

Vargamäel mängitava suvetüki keskmes on Tammsaare raamatus nimetu Saunanaine

21:10

Lennundusekspert: Air Baltic on alati skeemitamises hea olnud

20:59

Aron: see oli mu senise karjääri kõige raskem vabatreening

20:48

Pogacar Alpe d'Huezi tipus: atmosfäär oli hullumeelne

19:56

Viipekeelsed uudised

19:53

Zelenski kohtub järgmisel nädalal Washingtonis Trumpiga

19:50

Karjääri lõpetamist kaalunud LeBron James sõlmis lepingu Philadelphiaga

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

23.07

Rannarootsi Lihatööstust tabas reklaami tõttu avalik kriitikalaviin Uuendatud

18:43

Ukraina droonirünnak süütas Peterburi piirkonnas kaks logistikakeskust Uuendatud

09:57

Sügisel algab Tallinna-Tartu maantee järjekordse 2+2 lõigu ehitus

06:59

Venemaa saatis sõjalaevad varilaevastiku tankereid eskortima

13:24

Politsei seostab viimastel päevadel Tallinnas tabatud illegaale rändesurvega

23.07

Reklaamitegija: mina Rannarootsi postitust süngetes toonides ei näe

07:51

Jeemeni huthid avasid Iraani sõjas uue rinde

06:19

Eesti ei suutnud põllumeestele suuremat toetust välja võidelda

09:32

Lugeja küsib: miks poepiim hapnemise asemel halvaks läheb?

23.07

Sõja 1611. päev: Meedia: Moskva lähistel kukkus alla Venemaa moodne hävitaja Su-57 Uuendatud

ilmateade

SPORT

20:59

Aron: see oli mu senise karjääri kõige raskem vabatreening

20:48

Pogacar Alpe d'Huezi tipus: atmosfäär oli hullumeelne

19:50

Karjääri lõpetamist kaalunud LeBron James sõlmis lepingu Philadelphiaga

18:59

Ülivõimas Pogacar võttis kuulsal tõusul etapivõidu ja Pantani rekordi

loe: kultuur

21:24

Vargamäel mängitava suvetüki keskmes on Tammsaare raamatus nimetu Saunanaine

15:09

Galerii: folgi esimesele päevale kogunes varasemast rohkem publikut

14:37

"Hõbe" toob lavale Anna Haava, Miina Härma ja Aino Tamme erakordse sõpruse

14:20

Pildid: Draakoni galeriis avati Vano Allsalu isikunäitus

loe: eeter

15:18

Loomaökoloog Tuul Sepp: ühel hetkel võiks lagrits ka mandrile tagasi jõuda

13:10

Kermo Murel oma uuest singlist: see on parmulaul

12:21

Taluperenaine: hobitalu rahaliselt ära ei tasu, aga pakub suurt rõõmu

11:29

Lauri Pihlap: ansambel The Jackson 5 oli poistebändide teerajaja

Raadiouudised

18:40

Lavastuses "Vargamäe valvur” nähakse elu Vargamäel läbi saunikute pilgu

18:40

Plaanitav kiirabivõrgu reform tekitab eriarvamusi

18:35

Päevakaja (24.07.2026 18:00:00)

18:35

Pärnu koalitsioon on ummikus, kuid ei ole veel lagunenud

18:35

Hiiumaal Kõpus võeti kasutusse uus Eesti õhuseire radar

17:15

Eesti ei suutnud põllumeestele suuremat toetust välja võidelda

17:10

Rootsis on päevakorras "igaveste" kemikaalide keeld

15:45

Raadiouudised (24.07.2026 15:00:00)

15:20

Lähipäevad toovad vihma, aga ilm püsib soe

15:20

Läti valitsus peab Air Balticu osas läbirääkimisi strateegilise investoriga

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo