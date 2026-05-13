Tallinna loomaia asukad said uue söödaköögi

Tallinn loomaaia laisik Tupsik
Tallinn loomaaia laisik Tupsik
Tallinna loomaaia asukate menüü peaks olema nüüd veelgi parem, sest valmis sai uus söödaköök. Ligi kaks miljonit eurot maksnud köök peaks tagama võimaluse tuua loomaaeda ka senisest eksootilisemaid asukaid.

Päevi näinud ja pisut armetu on vast need sõnad, millega sobib iseloomustada Tallinna loomaaia seniseid ruume, kus asukate toidulaud kokku pandi. Uus söödaköök ei jää aga restorani omale alla ja suurte külmikute kõrval on seal ka mitu pliiti.

"Kõik loomad ei söö tooreid juurikad, mõned loomad söövad näiteks keedukaalikat või keedupeeti või keedame putru või mune. Looduses seda ei ole, aga meie loomad elavad loomaaias ja võib juhtuda, et pole võimalik organiseerida kõike nagu looduses," sõnas Tallinna loomaaia söödaköögi juhataja Jelena Motorenko.

Tallinn loomaaia tiiger Autor/allikas: Tallinna loomaaed/Inari Leiman

Loomade ninaesine pannakse grammi täpsusega paika ja näiteks praegu saavad elevanditüdrukud kilo banaane päevas, elevant Carl aga vaid paarsada grammi, sest on pisut paks.

"Kui loom on haige, siis teeb veterinaaria osakond näiteks näljapäevad või mõned muud asjad ehk kogu aeg mängime," ütles Motorenko.

62 aastat loomaaias ametis olnud Anne Saluneeme sõnul on loomade toidulaud aja jooksul palju muutunud. Omal ajal anti seda, mida kätte sai. Nüüd panevad menüü kokku spetsialistid ja nõu peetakse ka kolleegidega teistest loomaaedadest. Kõige suurem muutus aga ilmselt on olnud see, et magus elu on läbi saanud.

"Eks põhiasi on see, et vaadatakse, et suhkrut sisaldavaid aineid oleks ka vähem toitainetes, sest kui arvestada, mida loom looduses sööb ja mida meie andsime, siis seal tekkis juba suur probleem, et saavad liiga palju suhkrut," lausus Saluneem.

Tallinn loomaaia binturong Autor/allikas: Tallinna loomaaed/Inari Leiman

Hea põli pole nüüd mitte ainult asukatel, vaid ka köögirahval, sest lõpuks ometi said nad normaalsed töötingimused, sest on olnud päevi, kus vanas kohas oli sooja vaid mõned kraadid üle nulli.

"Meil on väljas autokaal ja me näeme kohe, kui kaup tuleb sisse, kui palju seal päriselt on. On külmikud ka näiteks eraldi bambuse jaoks, kui kunagi on soov saada sellist looma loomaaeda nagu punapanda. Kõik selline uus tehnoloogia Tallinna loomaaia jaoks tagabki selle, et olemasolevad loomad saavad paremat ja annab meile võimalusi vaadata uute loomade suunas," ütles Tallinna loomaaia juht Kaupo Heinma.

Aastas valmib söödaköögis ligi 900 000 tonni toitu ja loomaaia asukate kõhutäie peale kulub aastas ligi 700 000 eurot.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

