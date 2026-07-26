X!

Berliini pride'il sõitis rahva sekka sõiduk, surma sai üks inimene

Välismaa
Berliin laupäeva õhtul
Berliin laupäeva õhtul Autor/allikas: SCANPIX/Fabian Sommer/dpa
Välismaa

Politsei teatel on vähemalt üks inimene hukkunud ja 16 inimest saanud vigastada, pärast seda, kui laupäeva õhtul Berliini iga-aastase pride'i ürituse Christopher Street Day (CSD) lähedal sõitis rahva sekka sõiduk. Hetkel kahtlustab politsei, et teo toimepanija võis olla seotud islamistliku ringkonnaga.

"Sõiduk sisenes Tiergarteni parki ja sõitis otsa mitmele inimesele," teatas politsei sotsiaalmeedias.

Politsei pressiesindaja Florian Nath ütles, et on tuvastatud kahtlusalune, kes oli politseile tuttav ja keda arvatakse olevat seotud Berliini islamistliku ringkonnaga.

Pole selge, kas oli ka teisi toimepanijaid. Vahistamisi pole veel tehtud.

Nath ütles, et sündmuskohal suri naine, kuid ei esitanud täiendavaid üksikasju.

Nath ütles ajakirjanikele, et 16 vigastatust kolm said eluohtlikke vigastusi.

Linna tuletõrje teatas, et kaheksa inimest said raskelt vigastada ja viis kergemaid vigastusi.

Berliini CSD on üks Euroopa suurimaid pride'i üritusi, kuhu koguneb LGBTQ+ kogukond. Politsei reageeris üle 2200 töötajaga, sealhulgas osalesid operatsioonis Hamburgi ja teiste liidumaade politseinikud.

Kõnealune sõiduk on valge mahtuniversaal või maastur, ütles politseiametnik.

Berliinis sündmuskohal viibinud DW reporterid ütlesid, et relvastatud politseinikud patrullivad Saksamaa pealinna tänavaid.

Politsei teatas pühapäeva varahommikul, et Tiergarteni piirkond jääb suletuks.

"Me paneme nüüd sündmuskohalt leitud tõendite põhjal fakte kokku. Otsinguraadius hõlmab kogu linna," ütles Nath. "Peame homme päevavalgust kasutama, et tõendeid hoolikalt uurida."

Laupäeval tulid sajad tuhanded inimesed Berliini tänavatele, et tähistada sallivust ja mitmekesisust. Ürituse kulminatsiooniks olid kontserdid Brandenburgi värava juures.

Pidu tühistati umbes kell 22.15 ja bändi esinemine katkestati. Võimud kutsusid inimesi üles koju minema ja vältima Tiergartenit läbivaid teid.

Berliini CSD toimus esmakordselt 1979. aastal, mis teeb sellest Saksamaa vanima pride'i ürituse. Selle nimi pärineb Christopher Streetilt – 1969. aasta Stonewalli rahutuste toimumiskohast New Yorgis.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: Deutsche Welle

taavi libe saade

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

09:15

U-18 korvpallikoondis tegi EM-i avamängus Hispaania vastu korraliku partii

09:10

Venemaa pommitas öösel Kiievit ballistiliste rakettidega, pihta sai elumaja Uuendatud

09:08

ETV2 teemaõhtu on pühendatud Vladimir Sapožnini 120. sünniaastapäevale

09:02

Galerii: Ann Nurga näitus toob vaatajani inimloomuse varjatud küljed

08:32

Priinits ja Tafenau piirdusid MM-i põhitabelis ühe kohtumisega

08:23

Otse kell 10: Narva volikogu hääletab linnavõimu vahetust

08:04

Slovakkia kõrgliiga hooaja esimeseks väravaks oli Poomi kaunis kauglöök

06:11

Berliini pride'il sõitis rahva sekka sõiduk, surma sai üks inimene

25.07

18-aastane austerlanna lõpetas Krejcikova võiduseeria

25.07

Schjönning-Larseni klubi kaotas penaltiseeria, aga pääses edasi

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

25.07

Sõja 1613. päev. Venemaa tahab tuua Ukraina sõtta uusi Põhja-Korea sõdureid Uuendatud

24.07

HS: Vene telekanal tegi eraldi saateid Putini jaoks

25.07

Belgia vahistas NATO staabis tegutsenud spiooni

25.07

Vene sõjaväele elektroonikat hankinud Eesti kodanik tunnistas end USA-s süüdi

25.07

Muuseumide liit kritiseerib loodusmuuseumi direktori konkurssi

25.07

Neljas päev järjest on PPA tabanud ebaseaduslikke piiriületajaid

25.07

Vene keskpank prognoosib majanduse seiskumist ja inflatsiooni kiirenemist

25.07

Kaitseministeerium ei toeta tegevväelaste eripensioni taastamist

25.07

Kasahstani president kutsus Putinit avalikult üles sõda Ukrainas lõpetama

25.07

Lehis pidi MM-il venelanna paremust tunnistama Uuendatud

ilmateade

SPORT

09:15

U-18 korvpallikoondis tegi EM-i avamängus Hispaania vastu korraliku partii

08:32

Priinits ja Tafenau piirdusid MM-i põhitabelis ühe kohtumisega

08:04

Slovakkia kõrgliiga hooaja esimeseks väravaks oli Poomi kaunis kauglöök

25.07

18-aastane austerlanna lõpetas Krejcikova võiduseeria

loe: kultuur

09:02

Galerii: Ann Nurga näitus toob vaatajani inimloomuse varjatud küljed

25.07

Fotod: Hobusepea galeriis avati Johanna Mudisti isikunäitus "Väike inimene"

25.07

Galerii: Viljandi pärimusmuusikapeo teisel päeval lustis 9000 inimest

25.07

ERM-is avati Monster Chetwyndi mänguline osalusnäitus "Saba ja sarvedega"

loe: eeter

09:08

ETV2 teemaõhtu on pühendatud Vladimir Sapožnini 120. sünniaastapäevale

25.07

Ulvi Karu: Naiskodukaitse ei tähenda ainult relvi ja supikeetmist

25.07

Error of Principle: ühendame vanakooli roki ja uue kooli saundi

25.07

Pärimuslaulik meestelaulutoast: siin saab karvaseid laule laulda

Raadiouudised

25.07

Tarbijad saavad suurema õiguse nõuda tootjalt seadmete parandamist

25.07

Sinimägedel meenutati II maailmasõja kaitselahingutes langenuid

25.07

Politsei suurendab jõude ebaseaduslike migrantide tabamiseks

25.07

Päevakaja (25.07.2026 18:00:00)

24.07

Lavastuses "Vargamäe valvur” nähakse elu Vargamäel läbi saunikute pilgu

24.07

Plaanitav kiirabivõrgu reform tekitab eriarvamusi

24.07

Päevakaja (24.07.2026 18:00:00)

24.07

Pärnu koalitsioon on ummikus, kuid ei ole veel lagunenud

24.07

Hiiumaal Kõpus võeti kasutusse uus Eesti õhuseire radar

24.07

Eesti ei suutnud põllumeestele suuremat toetust välja võidelda

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo