Berliini pride'il sõitis rahva sekka sõiduk, surma sai üks inimene

Politsei teatel on vähemalt üks inimene hukkunud ja 16 inimest saanud vigastada, pärast seda, kui laupäeva õhtul Berliini iga-aastase pride'i ürituse Christopher Street Day (CSD) lähedal sõitis rahva sekka sõiduk. Hetkel kahtlustab politsei, et teo toimepanija võis olla seotud islamistliku ringkonnaga.

"Sõiduk sisenes Tiergarteni parki ja sõitis otsa mitmele inimesele," teatas politsei sotsiaalmeedias.

Politsei pressiesindaja Florian Nath ütles, et on tuvastatud kahtlusalune, kes oli politseile tuttav ja keda arvatakse olevat seotud Berliini islamistliku ringkonnaga.

Pole selge, kas oli ka teisi toimepanijaid. Vahistamisi pole veel tehtud.

Nath ütles, et sündmuskohal suri naine, kuid ei esitanud täiendavaid üksikasju.

Nath ütles ajakirjanikele, et 16 vigastatust kolm said eluohtlikke vigastusi.

Linna tuletõrje teatas, et kaheksa inimest said raskelt vigastada ja viis kergemaid vigastusi.

Berliini CSD on üks Euroopa suurimaid pride'i üritusi, kuhu koguneb LGBTQ+ kogukond. Politsei reageeris üle 2200 töötajaga, sealhulgas osalesid operatsioonis Hamburgi ja teiste liidumaade politseinikud.

Kõnealune sõiduk on valge mahtuniversaal või maastur, ütles politseiametnik.

Berliinis sündmuskohal viibinud DW reporterid ütlesid, et relvastatud politseinikud patrullivad Saksamaa pealinna tänavaid.

Politsei teatas pühapäeva varahommikul, et Tiergarteni piirkond jääb suletuks.

"Me paneme nüüd sündmuskohalt leitud tõendite põhjal fakte kokku. Otsinguraadius hõlmab kogu linna," ütles Nath. "Peame homme päevavalgust kasutama, et tõendeid hoolikalt uurida."

Laupäeval tulid sajad tuhanded inimesed Berliini tänavatele, et tähistada sallivust ja mitmekesisust. Ürituse kulminatsiooniks olid kontserdid Brandenburgi värava juures.

Pidu tühistati umbes kell 22.15 ja bändi esinemine katkestati. Võimud kutsusid inimesi üles koju minema ja vältima Tiergartenit läbivaid teid.

Berliini CSD toimus esmakordselt 1979. aastal, mis teeb sellest Saksamaa vanima pride'i ürituse. Selle nimi pärineb Christopher Streetilt – 1969. aasta Stonewalli rahutuste toimumiskohast New Yorgis.