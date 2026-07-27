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Põltsamaa vallas hukkus veo- ja sõiduauto avariis inimene

Eesti
Esmaspäeva pärastlōunal Pōltsamaa valla ja Järvamaa piiril toimunud veoauto ja sōiduauto kokkupōrkes hukkus 35-aastane sōiduauto juht.
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14 pilti
Eesti

Esmaspäeva pärastlõunal hukkus Põltsamaa vallas Tallinna-Tartu maantee 110. kilomeetril juhtunud liiklusõnnetuses üks inimene. Avarii tõttu oli liiklus sündmuskohal häiritud.

Esialgsetel andmetel juhtus kella 15.30 ajal Tallinna-Tartu maantee 110. kilomeetril liiklusõnnetus, kus põrkasid kokku sõiduauto ja veoauto ning õnnetuses hukkus sõiduautot juhtinud 35-aastane mees.

Politsei teatel on esialgsetel andmetel alust arvata, et avarii juhtus seetõttu, et sõiduauto  kaldus vastassuuna vööndisse, kus põrkas kokku talle vastu liikunud veoautoga. Veoauto juht oli kaine ja kehtiva juhtimisõigusega ning kokkupõrkes tõsisemalt vigastada ei saanud.

Esialgne info, et toimunud oli mitme sõiduki kokkupõrge, osutus siiski valeks – teised autod, kelle puhul arvati esialgu, et nad osalesid samuti õnnetuses, olid lihtsalt avarii vältimiseks sõitnud teepervele ning seal peatunud.

Traagilise avarii täpsemate põhjuste väljaselgitamiseks on alustatud kriminaalmenetlus.

 

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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