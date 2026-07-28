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Koolid otsivad tikutulega taga matemaatika- ja klassiõpetajaid

Eesti
Klassiruum õpetaja ootel
Klassiruum õpetaja ootel Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Eesti koolid otsivad avalike töökuulutustega kõige enam taga matemaatikaõpetajaid ja klassiõpetajaid algklassidele, kuid väga nõutud on ka muusikaõpetajad. Kõige enam on täitmata töökohti Tallinnas ja Harjumaal, kuid ka Lääne-Virumaal ja Tartumaal on õpetajaid tihti puudu.

Õpetajate Lehe töökuulutuste rubriigis otsivad koolid 147 haridustöötajat ehk 134 õpetajat ja 13 eripedagoogi või kooli tugitöötajat.

Kokku on aktiivseid pakkumisi 92. Kuigi mõned reklaamitavatest ametikohtadest võivad praeguse seisuga juba täidetud olla, siis annavad need andmed hea ülevaate, mis valdkonna õpetajad millistes Eesti omavalitsustes on kõige enam nõutud.

Nelja õpetajat otsiva Tallinna Tõnismäe riigigümnaasiumi direktor Olga Selištševa ütles, et suures nõudmises õpetajate järele pole midagi uut. "See oli samamoodi eelmisel ja üle-eelmisel aastal. See on iga-aastane olukord," sõnas ta.

Selištševa sõnul võib suur õpetajakutsele pürgivate inimeste arv jätta mulje, et uusi õpetajaid tuleb koolidesse palju juurde, kuid tegelikkuses lähevad kõrgkooli õpetajaks õppima peamiselt need, kes juba töötavad koolides ja kes soovivad kutset omandada.

"Uusi ei tule ja see on probleem," lausus ta.

Maakondade lõikes on kõige rohkem vabu töökohti Harjumaal, kus on 32 tööpakkumist. Lääne-Virumaal otsitakse 12 ja Tartumaal 10 haridustöötajat.

Pärnumaal ja Järvamaal on kummaski viis, Ida-Virumaal neli, Jõgevamaal, Põlvamaal ning Valgamaal igas kolm tööpakkumist. Raplamaal, Viljandimaal ja Võrumaal on igas kaks ning Läänemaal üks vaba ametikoht.

Ametikohtade poolest on kõige enam kuulutusi klassiõpetajate leidmiseks, keda otsitakse 34 töökohale. Aineõpetajatest on kõige rohkem pakkumisi matemaatikaõpetajatele, keda otsitakse 26 kuulutuses.

Inglise keele õpetajaid otsitakse 19 ja muusikaõpetajaid 15 ametikohale. Eesti keele ja kirjanduse õpetajatele on 11 ning eesti keele õpetajatele neli pakkumist.

Füüsikaõpetajaid otsitakse kaheksale ja keemiaõpetajaid neljale kohale, millele lisandub üks liidetud füüsika- või keemiaõpetaja kuulutus.

Tugispetsialistide ja erivajadustega õpilaste õpetamisega seotud ametikohtade hulgas on kõige enam tööpakkumisi logopeedidele, keda otsitakse 19 asutusse.

Koolipsühholoogidele on suunatud 10 ja psühholoogidele viis kuulutust. Eripedagooge otsitakse 13 töökohale. Lisaks on avaldatud mitu pakkumist eriklasside ja väikeklasside õpetajatele, sealhulgas seitse kuulutust väikeklassiõpetajatele ja viis eriklassi klassiõpetajatele. Sotsiaalpedagooge otsitakse kuuele ametikohale.

Mitmel juhul vajatakse kooli rohkem kui üht uut õpetajat.

Näiteks on Harjumaa koolidest on 7. juulil avaldanud pakkumised Laagri kool ja Möldre kool, kus vajatakse eriklassi klassiõpetajat, hispaania keele õpetajat, keemiaõpetajat, klassiõpetajat ja loodusainete õpetajat. Kadrioru saksa gümnaasium otsib 4. juuli seisuga klassiõpetajat, logopeedi, matemaatikaõpetajat ja saksa keele õpetajat.

Valgamaal asuv Valga põhikool otsib 15. juuli seisuga kaheksat spetsialisti, kelleks on eesti keele ja kirjanduse õpetaja, individuaalõpetaja, inglise keele õpetaja, logopeed, matemaatikaõpetaja, psühholoog, tugikeskuse juht ja väikeklassiõpetaja.

Ida-Virumaal asuv Jõhvi põhikool otsib juulikuu jooksul avaldatud kahe kuulutusega informaatikaõpetajat, karjääriõpetuse õpetajat, kehalise kasvatuse õpetajat, ühiskonnaõpetuse õpetajat, ettevõtlusõpetajat, inimeseõpetuse õpetajat ja matemaatikaõpetajat.

Toimetaja: Mari Peegel

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