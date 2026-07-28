Jaapanit tabas teisipäeva pärastlõunal tugev maavärin

Jaapani peaminister Sanae Takaichi sõnul toimus maavärin kohaliku aja järgi umbes kell 16.27 Kumamoto prefektuuris Kyushu saarel. Samal ajal puhkesid piirkonna pealinnas Kumamotos tulekahjud.

Haigla andmetel on vigastatuid vähemalt 50, tuhanded kodud on elektrita, peamised maanteed on purunenud, rongi- ja lennuliiklus peatatud ning järeltõuked võivad kesta ligi nädal aega, teatas Reuters.

Maavärina tõttu said piirkonna transpordiühendused kannatada, mis võib takistada päästetöid. Rongiliiklus Kyushu saarel peatati ning Kumamoto rahvusvaheline lennujaam suleti.

Kohaliku politsei andmetel varises piirkonnas kokku vähemalt 12 maja. Neljas neist jäid inimesed rusude alla lõksu.

Mitu inimest jäi lõksu Aeoni kaubanduskeskusesse, kus toimus pärast maavärinat plahvatus. Politsei andmetel võib olla mitmeid hukkunuid. Kliendid ja töötajad evakueeriti kohe pärast esimest maavärina tõuget ning järgnenud plahvatuse täpne põhjus on esialgu ebaselge.

Vigastada said ka inimesed, kes viibisid maavärina hetkel kiirrongis. Kogu prefektuuris puhkes vähemalt seitse tulekahju, millest enamik koondus Kumamoto linna.

Maavärina epitsenter asus Uto lähedal, mis on rannikulinn ning paikneb Kumamotoga samas prefektuuris. Algse teate järgi oli maavärina magnituud 7,1. Hiljem parandati, et see oli 6,8.

Jaapani meteoroloogiaagentuur hoiatas, et lähipäevil võib esineda sarnase ulatusega maavärinaid.