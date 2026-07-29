Toyota peatas teisipäevase maavärina tõttu töö kolmes Jaapani tehases

Jaapanit tabas teisipäeval tugev maavärin ning autotootja Toyota teatas kolmapäeval, et peatab seetõttu töö kolmes tehases kuni reedeni.

Mitmed suured Jaapani tehased peatasid tootmise, et hinnata maavärina tekitatud kahjusid. Suurima globaalse mõjuga otsuse tegi Toyota, mis sulges kuni reedeni kolm tehast.

"Olukord, sealhulgas järeltõuked ja taastamistööd, muutub iga päevaga," teatas Toyota.

Ka Honda pikendas tootmisseisakut oma Kumamoto mootorrattatehases. Nissan ei ole seni tootmist peatanud, kuid jälgib tähelepanelikult tarnijate ja logistikaga seotud olukorda.

Jaapani peaminister Sanae Takaichi ütles kolmapäeval, et maavärina tõttu on hukkunud vähemalt 13 inimest. Lisaks on maavärina tagajärjel saanud vigastada inimesi ning mitu inimest on teadmata kadunud.