USA kohus mõistis Salman Rushdie ründaja süüdi terrorismis

USA föderaalne vandekohus mõistis 28-aastase Hadi Matari kolmapäeval süüdi äärmusrühmituse Hezbollah toetamises ja terroriakti toimepanemises, kui mees ründas 2022. aasta augustis New Yorgi kultuurikeskuses kirjanik Salman Rushdiet.

"Liibanoni päritolu ameeriklane otsustas ühitada oma väärtused Iraani juhtide terroristlike väärtustega", ütles USA prokurör Michael DiGiacomo.

Kohtunik lisas, et süüdistatav plaanis mitmeid kuid pussitamist, mis äärepealt tappis Rushdie ja jättis ta ühest silmast pimedaks.

Prokuröride sõnul järgis Matar üleskutset Rushdie tapmisele, mille andis esmakordselt 1989. aastal välja ajatolla Ruhollah Khomeini, kuna kirjanik kujutas oma menuteoses "Saatanlikud värsid" prohvet Muhamedi.