Kaunas kavandab trammiliini

Leedu suuruselt teine linn Kaunas hakkab kavandama oma esimese trammiliini rajamist. Trammide kasutuselevõtt on ette nähtud teisipäeval Kaunase linnavolikogus heaks kiidetud säästva linnaliikuvuse kava uuendusega.

Kaunase transpordi- ja liikluskorralduse osakonna juhataja Martynas Matusevičius ütles, et otsus viib trammiprojekti ideetasandilt edasi ning lisab selle ametlikult linna strateegilise planeerimise dokumentidesse.

"Nüüd ei ole tramm enam ainult idee tasandil, vaid ka strateegilises dokumendis ehk säästva linnaliikuvuse kavas," ütles Matusevičius. "Järgmine samm on projekteerimisettepanekute koostamine."

Tema sõnul kavatseb linn lähiajal välja kuulutada trammi projekteerimise hanke.

Esimene projekt võiks Matusevičiuse sõnul olla suhteliselt lühike trammiliin, mis kulgeks linna põhjaosast mööda Šiaurėsi puiesteed ja Savanorių puiesteed Kaunase lossi lähistele kesklinnas.

"Säästva linnaliikuvuse kavas on ka teisi liine," ütles ta. "Leiame, et kõige parem oleks alustada sellest piirkonnast."

Linna tellitud teostatavusuuringus vaadeldi varem nelja võimalikku suure läbilaskevõimega ühistranspordisüsteemi trassi, mille eri variandid ühendaksid Eiguliai linnaosa Kaunase kesklinnaga.

Linn teatas eelmisel aastal, et trammiliini ehitamine võib maksma minna umbes 240 miljonit eurot. Kaunase linnapea Visvaldas Matijošaitis ütles toona, et projektiga minnakse edasi juhul, kui suurema osa ehituskuludest suudetakse katta keskvalitsuse ja Euroopa Liidu rahastusega.

Matusevičius ütles, et esimene liin võiks luua ka taristu, millest oleks kasu trammivõrgu edasisel laiendamisel.

"See oleks oluline algus, sest kui depoo on juba ehitatud, ei vajaks järgmine liin eraldi depood," ütles ta.

Projekti lõplik maksumus saab Matusevičiuse sõnul selgemaks projekteerimise käigus.

Kaunases elab üle 300 000 inimese ja sealne ühistransport tugineb praegu bussidele ja trollibussidele.