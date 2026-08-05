Tartu külje alla planeeritakse golfikeskust ja väikeelamuid

Tartus on avalikul väljapanekul Ilmatsalu piirkonna üldplaneering, mille eesmärgiks on endiste kalakasvatustiikide alale golfiküla, kahe tehisjärve ja väikeelamute piirkonna kavandamine. Tähelepanu all on ka Ilmatsalu jõe-äärse avalik kasutamine.

Ilmatsalu on alevik, mis jääb Tartu kesklinnast umbes 11 kilomeetrit lääne suunas. Kõnealuse planeeringuala suurus on 200 hektarit ja see hõlmab piirkonda mõlemal pool Ilmatsalu jõge, sealhulgas endiste kalatiikide ala.

Tartu ruumiloome osakonna üldplaneeringute valdkonna juhi Indrek Ranniku sõnul on põhjalikult uuritud ka keskkonnamõjusid.

"Kõige olulisem on just see vete liikumine, et kuidas tagada nende tehisjärvede toimimine ja praeguse Ilmatsalu-Paisjärve toimimine, Ilmatsalu jõe elustiku säilimine. See on läbi selle mõjude hindamise protseduuri meil küllaltki täpselt paika pandud, kuna see on kõige tundlikum teema nii elanikele kui ka loodusele. Looduse osas muidugi on oluline öelda, et tegemist on tõesti vana kalakasvatusalaga, mis aastate jooksul on võssa kasvanud," rääkis Ranniku.

Golfikeskust hakkab rajama neli kuud tagasi registreeritud osaühing Tartu Golf.

"Seda ala ümbritsevad ju RMK metsad, mis on nii maakonnaplaneeringu kui ka linna üldplaneeringu järgi rohevõrgustiku elemendid. Seal on maakondliku planeeringu tuumala. Need kõik säilivad, nendega mingeid probleeme ei ole. Golfi-ala tuleb väikesele osale seal, kahele kinnistule, aga seal on need tingimused niimoodi seatud, et rohevõrgustik jääb toimima. See on ka looduskaitsega kooskõlastatud ja see lahendus on kokku lepitud," sõnas Ranniku.

Suur elamuarendus võib plaanide järgi aleviku elanike arvu kahekordistada. Indrek Ranniku sõnul tähendab see ka peatänava rekonstrueerimist ja seda, et Ilmatsalu inimesed saavad lõpuks oma toidupoe. Vajadusel saab laiendada ka kooli ja ehitada uue lasteaia.

"Selle üldplaneeringu maa-ala piiresse on kavandatud ka lasteaia ehitamise võimalus, kui selleks vajadus tuleb, nii et lasteaiakrunt on reserveeritud Ilmatsalu jõe kaldal," ütles Ranniku.

Ilmatsalu kogukonna aktiivne liige Eve Kivilo rääkis, et üldplaneering on praegusel ajal paljude vestluste põhiteemaks.

"Võib-olla nooremad inimesed ikkagi tervitavad seda oluliselt positiivsemalt kui võib-olla vanem generatsioon, kes ikkagi natuke kardab seda uut ikkagi. Aga loodame, et ikkagi linn ja parim praktika leiab selle tasakaalu, et ikkagi see vana ka ei jää unarusse ja need inimesed, et ei keskenduta liialt nendele uutele potentsiaalsetele võimalustele ja kõik, mis võib tekkida ja tulla. Et sealjuures ei unustata juba seda, mis seal piirkonnas ju on," rääkis Kivilo.

Ilmatsalu piirkonna üldplaneeringut tutvustakse avalikul arutelul 10. augusti õhtul kooli saalis. Üldplaneering on avalikul väljapanekul kuni 17. augustini.