Otse kell 13: pressikonverents siseturvalisuse eesmärkidest

Siseminister Igor Taro, politsei- ja piirivalveameti juht Egert Belitšev, kaitsepolitsei juht Margo Palloson ja päästeameti peadirektor Margo Klaos annavad pressikonverentsil ülevaate kolme ameti sisekaitselistest nõuannetest.

Kohtumisel sõnastab KAPO praeguse ohupildi ning ametid kirjeldavad vajalikke võimearendusi, mis aitavad Eesti siseturvalisust ja -julgeolekut tõhusamalt kaitsta.

ERR teeb pressikonverentsist otseülekande.