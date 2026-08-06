Otse kell 12: valitsuse pressikonverentsil on Kallas, Joller ja Sutt
Valitsuse istungijärgsest pressikonverentsist võtavad täna osa haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, sotsiaalminister Karmen Joller ning energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt. Kell 12 algavat pressikonverentsi näeb otsepildis ERR-i portaalis.
Valitsuse e-istungi päevakorras on kõrgharidusstandardit muutev eelnõu, mereolukorrateadlikkuse ja Hiiumaa 110-kilovoldise elektriühenduse teemad ning ülevaade stabiliseerimisreservi varadest.
Toimetaja: Mait Ots