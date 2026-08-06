X!

Otse kell 12: valitsuse pressikonverentsil on Kallas, Joller ja Sutt

Eesti
haridus- ja teadusminister Kristina Kallas.
haridus- ja teadusminister Kristina Kallas. Autor/allikas: Jürgen Randma/riigikantselei
Eesti

Valitsuse istungijärgsest pressikonverentsist võtavad täna osa haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, sotsiaalminister Karmen Joller ning energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt. Kell 12 algavat pressikonverentsi näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Valitsuse e-istungi päevakorras on kõrgharidusstandardit muutev eelnõu, mereolukorrateadlikkuse ja Hiiumaa 110-kilovoldise elektriühenduse teemad ning ülevaade stabiliseerimisreservi varadest.

Toimetaja: Mait Ots

Samal teemal

ela kaasa

SUVEKONTSERT

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

10:12

Uudse päikeseelemendi selgroog leiab uue elu akus või reoveepuhastis

10:01

Suvised muuseumisoovitused: päranditeest Kappide ja dresiinideni

10:00

Teolõksu leiutaja: garaažis teeb lõksmaju üheksa 3D printerit

09:45

Arvustus. Kuidas lugeda käpuli

09:45

Ukraina ründas teist ööd järjest üht Venemaa suurimat naftatöötlemistehast Uuendatud

09:42

Eesti tennisistidest jäi Hämeenlinnas konkurentsi vaid Maileen Nuudi

09:25

Tehisaruagendid hakkasid testimise käigus veebisüsteemidesse häkkima Uuendatud

09:20

Raadiouudised (06.08.2026 09:00:00)

09:18

Katarina Papp: toidu annetamine võiks muutuda tavapäraseks praktikaks

09:16

Türikas Jaan Pehk: surnuaed oli minu lapsepõlve mängumaa

tule tööle

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

05.08

Saksamaal tabas droon kaubalennukit Uuendatud

05.08

Ühtegi loobub tervise tõttu presidendikandidaadiks pürgimisest Uuendatud

05.08

Sõja 1624. päev: Ukraina süütas õhurünnakuga Wildberriese lao Tuula oblastis Uuendatud

05.08

Ukraina väitel tuuakse Venemaa lääneossa Põhja-Korea raketiüksus

05.08

Keelenõuded lasteaedades: lahkuvad sajad abiõpetajad

04.08

Andmekaitse inspektsioon peatas juurdepääsu Treimann-Legranti veebilehele

05.08

Eesti saab riigikaitse investeeringuteks laenu kuni 2,34 miljardit Uuendatud

05.08

Telekomifirmad hakkavad Mobiil-ID kasutajate SIM-kaarte välja vahetama

06:49

Eesootav talv tõotab korralikke hüppeid elektrihinnas

05.08

Terviseamet: puukentsefaliiti ja -borrelioosi haigestumine on kasvutrendis

ilmateade

SPORT

09:42

Eesti tennisistidest jäi Hämeenlinnas konkurentsi vaid Maileen Nuudi

09:12

Lauri Sild kindlustas koha MK-etapi A-finaalis

08:45

Infantino tunnistas vigu, kuid jätkab FIFA presidendina

08:12

Eesti kiirusautomudelistid võitsid kodusel EM-il kolm kuldmedalit

loe: kultuur

10:01

Suvised muuseumisoovitused: päranditeest Kappide ja dresiinideni

09:45

Arvustus. Kuidas lugeda käpuli

09:00

Lavakast lavale | Erling Eding

05.08

Peipsiveerel avati uus galerii KolkjART

loe: eeter

10:00

Teolõksu leiutaja: garaažis teeb lõksmaju üheksa 3D printerit

09:16

Türikas Jaan Pehk: surnuaed oli minu lapsepõlve mängumaa

05.08

Putukateadlane: igal aastal jõuab Eestisse mitu uut putukaliiki

05.08

Anne Eenpalu: raadio oli minu esimene kirg

Raadiouudised

05.08

Päevakaja (05.08.2026 18:00:00)

05.08

Taro sai ametitelt sisekaitse nõuande

05.08

Töötleva tööstuse toodangu maht kahanes juunis viiendat kuud järjest

05.08

Vaarikakasvatajad saavad tänavu korraliku saagi

05.08

Kõigil nõutava keeleoskusega inimestel pole lasteaias töötamiseks vajalikku ettevalmistust

05.08

Raadiouudised (05.08.2026 15:00:00)

05.08

Reini jõe veetaseme langus tõstab Saksamaal kütusehindu

05.08

USA analüütikud: Ukraina õhutõrjet tuleb tugevdada

05.08

Ühtegi loobus presidendikandidaadiks pürgimisest

05.08

Neljapäeval tõuseb õhutemperatuur kuni 28 kraadini

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo