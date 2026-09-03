Otse kell 12: valitsuse pressikonverentsil Michal ja neli ministrit
Valitsus istungijärgsel pressikonverentsil osalevad täna peaminister Kristen Michal, haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, sotsiaalminister Karmen Joller, välisminister Margus Tsahkna ning kaitseminister Hanno Pevkur.
Kell 12 algavat pressikonverentsi näeb otsepildis ERR-i portaalis.
Kaitseminister Hanno Pevkur teatas kolmapäeva õhtul "Aktuaalses kaameras", et astub kaitsevaldkonnas avalikuks tulnud probleemide tõttu ametist tagasi.
Kuna ministri tagasiastumise peab heaks kiitma riigikogu ja parlamendi sügisistungjärgu korralised istungid algavad 14. septembril, jätkab Pevkur kaitseministri ametis vähemalt septembri keskpaigani.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi