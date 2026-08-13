Valitsus kinnitas ametisse nimetamiskomitee uue koosseisu

Valitsus kinnitas ametisse riigi osalusega äriühingute nõukogu liikmete nimetamiskomitee neljanda koosseisu määratud liikmed. Uude koosseisu kuuluvad tööandjate keskliidu ettepanekul Erkki Raasuke, rahandusministri ettepanekul Hele Hammer, taristuministri ettepanekul Elise Nassar ning regionaal- ja põllumajandusministri ettepanekul Aavo Sõrmus.

Avaliku sektori esindajatena kuuluvad komitee koosseisu ametikohajärgselt rahandusministeeriumi kantsler ning roteeruva liikmena selle ministeeriumi kantsler, kelle valitsemisalasse konkreetne äriühing kuulub.

Uus koosseis võtab töö üle varem ametis olnud liikmetelt, kelleks olid Annika Uudelepp (esimees), Kadi Pärnits, Mati Polli ja Peeter Saks.

Riigivaraseaduse kohaselt peavad nimetamiskomitee liikmed olema tunnustatud ettevõtlus- ja juhtimiseksperdid, kellel on pikaajaline rahvusvaheline kogemus, laitmatu maine ning kellel puudub huvide konflikt riigi äriühingutega.

Erkki Raasuke omab magistrikraadiga võrdustatud diplomit Tallinna Tehnikaülikoolist tööstuse ökonoomika ja juhtimise erialal. Ta on töötanud Hansapanga Grupi juhina ning Swedbank grupi finantsjuhina. Aastatel 2013 kuni 2016 juhtis ta LHV Panga emaettevõtet LHV Group'i, aastatel 2017 kuni 2021 Luminor panka ning oli aastatel 2021 kuni 2024 tehnoloogiaettevõtte Skeleton Technologies finantsjuht.

Raasukesel on ka avaliku sektori kogemus, olles töötanud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi nõunikuna ja maanteeameti peadirektori kohusetäitjana.

Hele Hammer omab ettevõtte rahanduse doktorikraadi Tallinna Tehnikaülikoolist. Alates 2009. aastast on ta Telema AS finants- ja tegevjuht. Varasemalt on Hammer juhtinud finantse ettevõtetes, nagu Amserv Grupi AS ja Mikskaar AS. Lisaks praktilisele juhtimistööle on Hammer alates 1997. aastast Estonian Business Schooli (EBS) finantsjuhi arenguprogrammi juht.

Elise Nassar omab õigusteaduse bakalaureusekraadi Tartu Ülikoolist. Alates 2024. aastast on ta AS Tallink Grupi juhatuse liige. Nassar on lisaks Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemia nõukogu liige, Eesti merendusklastri juhatuse liige, Euroopa laevaomanike ühenduse juhatuse liige ning Eesti laevaomanike liidu president.

Aavo Sõrmus omab toidutehnoloogia magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolist ning praegu jätkab oma haridusteed doktorantuuris, kus Sõrmuse teadustöö põhisuunaks on biotehnoloogia. Ta on AS Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse (TFTAK) teadur ja nõukogu esimees ning OÜ Bioexpert juhatuse esimees. Sõrmusel on erasektori juhtimistaust (sealhulgas endine AS Kalev Paide Tootmine juhatuse liige) ning ta juhib alates 2013. aastast ka Saue valla munitsipaalettevõtte AS Kovek nõukogu.

Nimetamiskomitee loodi 2017. aastal eesmärgiga tagada riigi osalusega äriühingute nõukogude komplekteerimise sõltumatus, läbipaistvus ja kõrge professionaalne tase. Nimetamiskomitee ülesannete hulka kuulub muu hulgas ettepanekute tegemine äriühingu üldkoosolekule ehk vastavat äriühingut valitsevale ministrile nõukogu liikmete ja esimehe valimiseks ning tagasikutsumiseks. Samuti teeb komitee ettepanekuid nõukogu liikmete arvu ja neile makstavate tasude kohta.

Kokku on riigi osalusega äriühingute nõukogudes ligikaudu 110 liiget, kelle koosseisude ja tasude täielik ning ajakohastatud nimekiri avaldatakse kord aastas rahandusministeeriumi kodulehel.