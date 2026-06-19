Selgus Liivi lahe tuulepargi elektritrassi koridor

Majandusministeerium pani avalikule väljapanekule Liivi lahe meretuulepargi elektriühenduse riigi eriplaneeringu lahenduse. Selle kohaselt algab trass Liivi lahes kaabliga ja läheb Arumetsas üle õhuliiniks, suundudes sealt Kilingi-Nõmme alajaama.

Ministeeriumi teatel otsiti sobivat koridori 5400-ruutkilomeetrisel alal, mis hõlmab Liivi ja Pärnu lahte ning maismaal Häädemeeste, Tori, Kihnu ja Saarde valdu ning Pärnu linna. Trassile leiti parim võimalik teekond mõjude hindamise tulemusel ning koostöös valdade ja kogukondadega.

Kavandatud ühendus algab Liivi lahelt merekaablitena ning jõuab rannikule Häädemeestel Jaagupi külas, kust jätkub maakaablina Arumetsa alajaamani. Rannikule on kavandatud õhuliini asemel maakaabel, arvestades tihedat inimasustust ja looduskaitselisi vajadusi.

Arumetsast alates läheb ühendus edasi kahe 330 kV õhuliinina läbi Häädemeeste ja Saarde valla uue Kärsuveski alajaamani.

Planeeringulahendus ja mõjude hindamise aruanne on avalikul väljapanekul 19. juunist 26. juulini, mil kõigil on võimalik planeeringule veel kaasa rääkida. Laekunud tagasiside põhjal vaadatakse planeeringulahendus üle ning vajadusel seda täiendatakse enne kehtestamist 2026. aasta lõpus.

Valitsus algatas riigi eriplaneeringu 2022. aastal tulenevalt Enefit OÜ soovist rajada Liivi lahele kuni 1000 MW meretuulepark. Riigi eriplaneeringu eesmärk on kavandada tuulepargist ühendus, mille kaudu saab meretuulest toodetud elektri transportida maismaa põhivõrku, kust see jõuab tarbijani.