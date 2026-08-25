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Paadiomanikud: Tartu vajab uusi sadamakohti

Eesti
Foto: Airika Harrik/ERR
Eesti

Tartus on Emajõel sõitvaid väikelaevu lisandunud rohkem kui sildumiskohti, mistõttu on suur osa Tartu ja selle lähiümbruse sadamakohti täitunud. Kohti soovivad juurde luua nii Tartu linn kui ka väikelaevade omanikud.

Tartu linnas on väikelaevadele sadama- või kaikohti üle 400. Viimane linna analüüs näitab aga, et sadamakohti oleks vaja poole rohkem. Ka 2023. aastast paati omava Andre Purve sõnul on väikelaevale Tartu linna koha saamine väljakutse, kuid võib olla ka õnne.

"Meil läks lihtsalt õnneks. Õnnestus õigel ajal õiges kohas olla, aga üldiselt on üsna keeruline. Niisama sellist kohta ilma järjekorrata ei saa. Enamus need kohad - täpsemalt Jõe sadamas ja Rebase sadamas - ongi pigem paadilaiuse piiranguga, et laiad modernsed paadid sinna tegelikult ei mahugi ja need peaksid minema pigem Karlova sadamasse. Karlova sadamas järjekord ise on 40 inimest. 20 kohta teevad kevadel juurde, aga ikka jääb ülejäänud 20, kes ei saa sinna kohta," sõnas Purve.

Vabu kohti ei ole ka linnale kuuluvas Rebase sadamas. Samuti on kohad täitunud linna lähedal asuvas Luunja sadamas ning Haaslavas Jõeääre sadamas, kuhu plaanitase järgmisel kevadel 29 sadamakohale luua juurde veel 50. Ka Tartu linn soovis paar aastat tagasi luua Emajõe tänava lähedusse uued peatumiskohad, kuid see plaan luhtus Tartu abilinnapea Kertu Vuksi sõnul kohalike elanike vastuseisu tõttu. Samuti tuli arvestada sõudeklubi treeningvajadustega.

"Me ise näeme, et lähitulevikus võiks kõige perspektiivsem olla just selle sadamakvartali tagune ala ehk turu vahetus läheduses. Hetkel see turu plaan ei ole aktiivselt töös. Praegu me tegeleme hoopis ka suurematele laevadele sobiva sadama detailplaneeringu algatamisega Ihaste silla juurde," lausus Vuks.

Samal ajal on ka neid, kes on valmis sadamakohtade puudust ise leevendama. Nii näiteks on Tartu Siili kvartali väikelaevade omanikud avaldanud soovi rajada jõele oma paadisilla.

"Me kõiki asju ei ole paika saanud, aga kindlasti tuleb siin ühendust võtta keskkonnaametiga, veeteedeametiga ja linnavalitsusega, kes need load peaksid väljastama ja muidugi on vaja kokku saada hulk inimesi, kes tunneksid huvi ja oleksid nõus panustama nii ajaliselt kui ka rahaliselt selle rajamiseks," sõnas Purve.

Kuna plaan on veel algusjärgus, ei osanud Vuks öelda, kas paadisilla rajamine Siili kvartalisse on võimalik.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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