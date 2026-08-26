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Vabatahtlikud saavad aidata kaasa sookurgede seirele

Eesti
Sookured.
Sookured. Autor/allikas: Minupilt.err.ee/Katri Kotkas
Eesti

Kuna sookured on juba valmistumas rändeks, siis linnuhuvilised saavad osaleda sookurgede vabatahtlikus seires, et aidata hinnata nii Eestis pesitsevate kui ka rändeajal siin peatuvate sookurgede arvukust ning jälgida selle muutumist.

Sookured teevad juba ettevalimistusi pikaks teekonnaks Vahemere-äärsetesse paikadesse. Nii kogunevad juba praegu Eestis pesitsevad sookured parvedesse, et umbes septembri keskpaigas alustada lendu. Rännueelsel ajal on loodushuvilistel võimalus jäädvustada lindude asupaik ja määrata sookurgede arv loodusvaatluse nutirakendusse.

"Kõige suuremad kogumid on ikka vaieldamatult Matsalu kandis ja ka Saaremaal, seega Lääne-Eestis, aga ka Lahemaal ja Jõgevamaal on hästi suured sookurgede kogumid. Kui rääkida Ida-Eestist, Kagu-Eestist ja Lõuna-Eestist, siis selliste suuremate soode ja rabadega on need kogumid hästi tihedalt seotud. Päevasel ajal käivad nad küll põllumajandusmaastikul toitumas, aga ööbima lähevad märgaladele," ütles keskkonnaagentuuri spetsialist Jaak Tammekänd.

Eestis on viimaste aastakümnete jooksul sookurgede arv mitmekordistunud. Suvel pesitseb Eestis hinnanguliselt 7000 kuni 8000 sookurepaari. Lisaks siin pesitsevatele lindudele peatuvad Eestis ka naaberriikidest lendu alustanud sookured.

"Eemärk on ikka endale piisav energiavaru koguda. Lindude jaoks tähendab ränne seda, et see on ikka suur ettevõtmine ja selle jaoks linnud ikka n-ö nuumavad ennast ja püüavad võimalikult head toonust saada, et kui sobivad tuuled ja ilmad tulevad, siis saab hakata lõuna poole liikuma," sõnas Tammekänd.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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