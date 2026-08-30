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Perlingu sõnul on üleskutsed erakorralistele valimistele asendustegevus

Eesti
Lavly Perling Parempoolsete üldkogul.
Lavly Perling Parempoolsete üldkogul. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Parempoolsete esimees Lavly Perling ütles, et valimised toimuvad poole aasta pärast märtsis ning valijatel ei tasu lasta end petta asendustegevusest, millega riigikogu opositsioon jutuga erakorralistest valimistest püüab neid seni petta. Perlingu sõnul tuleks hoopis takistada järgmise aasta riigieelarve vastuvõtmine.

"Opositsiooni esimene ülesanne on mitte lasta vähemusvalitsusel koostada vastutustundetut 2027. aasta riigieelarvet, mis paneb meid veelgi enam võlgu elama. Kui nad isegi vähemusvalitsusele oma tahtmist peale suruda ei suuda, on nad läbi kukkunud," ütles Perling.

Perling rõhutas, kuidas opositsioonil on vähemusvalitsuse vastutustundlikule teele juhtimiseks konkreetsed tööriistad. "Ei tasu uskuda Isamaa levitatavat valet, et Reformierakonna laristamist saab pidurdada vaid erakorraliste valimistega. Nagu on kirjutanud Parempoolsete aseesimees Siim Kiisler, riigieelarve vastuvõtmise üle otsustamine toimub riigikogus. Me oleme olukorras, kus riigikogul on võimalus jätta vähemusvalitsuse parlamenti saadetav eelarve vastu võtmata."

Perlingu sõnul jääks nii eelarve vastuvõtmine juba 2027. aasta valimiste järel ametisse astuvale valitsusele. "Uue aasta alguses oleksid kulud külmutatud 2026. aasta tasemele, mis parandaks märkimisväärselt riigieelarve seisu. Kõik opositsioonierakonnad, kes praegu selle eesmärgi suunas ei tööta, on koos Reformierakonnaga kaasvastutajad meie tulevastele põlvedele hiidvõla kaela jätmises," selgitas Parempoolsete esimees.

"Vastutustundliku poliitika asemel mõtlevad Urmas Reinsalu ja Mihhail Kõlvart aga juba valimistest. Selle taga peitub hirm EKRE mõtte ees peaministrit umbusaldada. See on Isamaa ja Keskerakonna suurim hirm," sõnas Perling.

Perling märkis, et Reinsalu ja Kõlvart kardavad, et peavad enne märtsis toimuvaid valimisi ise valitsusvastutust kandma hakkama.

"Nii saadaks tugev hoop valimistulemusele, sest kukuks kokku Isamaa ja Keskerakonna levitatav müüt, kuidas eelarve saab korda samal ajal suuremaid sotsiaaltoetuseid jagades ning valusaid reforme tegemata. See kuulub paraku fantaasiavaldkonda. Nagu teavad väga hästi ka Reinsalu ja Kõlvart ise. Nad kavatsevad valimistele minna sama plaaniga nagu Reformierakond 2023. aastal. Kõigest valusast soovitakse rääkimata jätta. Loota, et valijad ei saa aru, kuidas nende plaanidega ootab ees järjekordne, seekord Reformierakonna asemel Kesk-maa, maksufestival," rääkis Perling.

"Erakorralised valimised ei ole realistlik eesmärk. Seda teavad ka Reinsalu ja Kõlvart. Isegi Isamaa ja Keskerakonna fraktsioonides puudub selleks vajalik toetus, sest mõlema erakonna poliitikud ei soovi oma tööd riigikogus plaanitust varem lõpetada," ütles Perling.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

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