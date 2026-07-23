X!

Peaministriuuring: Reinsalu kaotas toetust, Perling läks Michalist mööda

Eesti
Urmas Reinsalu ja Lavly Perling Vikerraadio valimisdebatis
Urmas Reinsalu ja Lavly Perling Vikerraadio valimisdebatis Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Võrreldes kuu aja taguse ajaga on Urmas Reinsalu peaministrina eelistavate inimeste osakaal langenud kahe protsendipunkti võrra, kuid Isamaa esimees püsib endiselt liidripositsioonil, selgub Ühiskonnauuringute Instituudi ja Norstati küsitlusest. Neljandale kohale on tõusnud Parempoolsete esimees Lavly Perling.

Ühiskonnauuringute Instituut ja Norstat küsivad kord kuus valijatelt, keda nad eelistaksid näha peaministriametis. Värskete tulemuste põhjal eelistab Urmas Reinsalu 25 protsenti, Keskerakonna esimeest Mihhail Kõlvartit 24 protsenti ning EKRE juhti Martin Helmet 16 protsenti.

Kolmele kõige populaarsemale kandidaadile järgnevad Lavly Perling (11 protsenti), praegune peaminister, Reformierakonna esimees Kristen Michal (10 protsenti), SDE esimees Lauri Läänemets (8 protsenti) ning Eesti 200 juht Kristina Kallas (6 protsenti).

Võrreldes kuu aja taguste tulemustega Perlingut peaministrina näha soovivate vastajate osakaal on kasvanud kahe protsendipunkti võrra.

Keskerakonna toetajate seas on kõige populaarsem Kõlvart (84 protsenti), Parempoolsete toetajate seas Perling (83 protsenti), Isamaa toetajate seas Reinsalu (77 protsenti), EKRE toetajate seas Helme (72 protsenti), Reformierakonna toetajate seas Michal (65 protsenti) ning SDE toetajate seas Läänemets (53 protsenti).

Peaministrite küsimus lisatakse kord kuus iganädalasse erakondliku eelistuse küsitlusse. Värsked tulemused kajastavad küsitlusperioodi 13. kuni 20. juulini ning kokku küsitleti 1000 valimisealist Eesti kodanikku. Sarnaselt erakondade toetusprotsentidele on tulemused esitatud ilma "Ei oska öelda" vastanuteta.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

taavi libe saade

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

09:43

Tallinki teise poolaasta kahjum oli 24,5 miljonit

09:37

Lilli Luuk: ma ei kirjuta sahtlisse

09:32

Maria Faust: kõik sõjad algavad inimese seest

09:21

Madridi Realiga liitub Soome korvpallitäht

09:20

Raadiouudised (23.07.2026 09:00:00)

09:13

Riik ootab arvamusi tuumajaama planeerimise põhimõtete kohta

08:49

Lajal jõudis Bloomfield Hillsis veerandfinaali

08:46

Teadlased kasutavad sääski nende endi vastu

08:45

30 ühiskonnategelast pakuvad presidendikandidaadiks Indrek Laulu

08:40

Marsi pinna alt tuli välja muistne magmavõrgustik

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

22.07

Ukraina ründas Lõuna-Venemaa logistikakeskusi, Krimmis kadus taas elekter Uuendatud

22.07

OpenAI tehisarumudel korraldas omaalgatusliku küberrünnaku

22.07

Venemaa suunab Siberis toodetud autokütust Moskvasse

22.07

Tallinna linn ütles Endla tänava tunnelite ehitajaga lepingu üles Uuendatud

22.07

ERJK menetleb Luisa Värgi ja Kadri Tali sotsiaalmeediapostitusi

22.07

Tervishoiueksperdid soovitavad ravikindlustuse kohustuslikuks muuta

22.07

Parvlaevade Ormsö ja Kihnu Virve meeskonnad korraldavad hoiatusstreigi

22.07

Helen Lepalaan: mitte ükski rahvusooperi solist ei käi minu juures laulutunnis

22.07

Pärnu võimuliidus käärib Uuendatud

22.07

Ukraina relvajõudude uue põlvkonna liider võttis üle armee juhtimise

ilmateade

SPORT

09:21

Madridi Realiga liitub Soome korvpallitäht

08:49

Lajal jõudis Bloomfield Hillsis veerandfinaali

08:12

Hein hoidis Werderi värava puhtana

05:03

Enn Selliku nimelisel staadionil selgusid maratonivõitjad

loe: kultuur

09:37

Lilli Luuk: ma ei kirjuta sahtlisse

09:32

Maria Faust: kõik sõjad algavad inimese seest

22.07

Helen Lepalaan: mitte ükski rahvusooperi solist ei käi minu juures laulutunnis

22.07

Sada aastat varjul olnud setokeelsed muinasjutud jõudsid raamatukaante vahele

loe: eeter

09:32

Maria Faust: kõik sõjad algavad inimese seest

22.07

Ajalooõpetaja Indrek Riigor: mul on raske ajaloofilme vaadata

22.07

Pala bussiõnnetusest eluga pääsenud Tiina: mäletan sellest õudusest kõike

22.07

Aednik: taime hea tervis ekstreemsete ilmaolude ajal sõltub ennetusest

Raadiouudised

22.07

Päevakaja (22.07.2026 18:00:00)

22.07

Tallinna Endla tänava tunnelite ehitusleping lõpetatakse Uuendatud

22.07

Narva volikogu koguneb pühapäeval uusi linnajuhte valima

22.07

Pärnu võimuliit lõi kõikuma

22.07

Ehitamine on aastaga üle kolme protsendi kallimaks läinud

22.07

Raadiouudised (22.07.2026 15:00:00)

22.07

Eesti saadab sel aastal Reeperbahni esitlusfestivalile viis artisti

22.07

Raadiouudised (22.07.2026 12:00:00)

22.07

Raport: Iirimaal tegutsev Euroopa suurim alumiiniumitehas varustab Venemaa sõjatööstust

22.07

Ametiühingud ootavad kollektiivlepingute andmekogu kordategemist

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo