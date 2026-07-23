Peaministriuuring: Reinsalu kaotas toetust, Perling läks Michalist mööda

Võrreldes kuu aja taguse ajaga on Urmas Reinsalu peaministrina eelistavate inimeste osakaal langenud kahe protsendipunkti võrra, kuid Isamaa esimees püsib endiselt liidripositsioonil, selgub Ühiskonnauuringute Instituudi ja Norstati küsitlusest. Neljandale kohale on tõusnud Parempoolsete esimees Lavly Perling.

Ühiskonnauuringute Instituut ja Norstat küsivad kord kuus valijatelt, keda nad eelistaksid näha peaministriametis. Värskete tulemuste põhjal eelistab Urmas Reinsalu 25 protsenti, Keskerakonna esimeest Mihhail Kõlvartit 24 protsenti ning EKRE juhti Martin Helmet 16 protsenti.

Kolmele kõige populaarsemale kandidaadile järgnevad Lavly Perling (11 protsenti), praegune peaminister, Reformierakonna esimees Kristen Michal (10 protsenti), SDE esimees Lauri Läänemets (8 protsenti) ning Eesti 200 juht Kristina Kallas (6 protsenti).

Võrreldes kuu aja taguste tulemustega Perlingut peaministrina näha soovivate vastajate osakaal on kasvanud kahe protsendipunkti võrra.

Keskerakonna toetajate seas on kõige populaarsem Kõlvart (84 protsenti), Parempoolsete toetajate seas Perling (83 protsenti), Isamaa toetajate seas Reinsalu (77 protsenti), EKRE toetajate seas Helme (72 protsenti), Reformierakonna toetajate seas Michal (65 protsenti) ning SDE toetajate seas Läänemets (53 protsenti).

Peaministrite küsimus lisatakse kord kuus iganädalasse erakondliku eelistuse küsitlusse. Värsked tulemused kajastavad küsitlusperioodi 13. kuni 20. juulini ning kokku küsitleti 1000 valimisealist Eesti kodanikku. Sarnaselt erakondade toetusprotsentidele on tulemused esitatud ilma "Ei oska öelda" vastanuteta.