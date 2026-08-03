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Parempoolsete esimeheks kandideerib vaid Perling

Eesti
Lavly Perling (Parempoolsed)
Lavly Perling (Parempoolsed) Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Parempoolsete juhatuse 14 kohale on erakonna tänavusel üldkogul 36 kandidaati. Erakonna esimeheks kandideerib taas senine juht Lavly Perling, kelle kõrval teisi kandideerijaid ei ole.

Perlingu sõnul kandideerib ta taas erakonna esimeheks, sest töö ootab lõpuni viimist. "Oleme neli aastat ehitanud Eesti ainsat parempoolset erakonda. Järgmise sammuna tuleb Parempoolsed viia riigikokku, et meie parempoolne poliitika jõuaks sõnadest ka reaalsete otsuste ning tegudeni," ütles Perling.

Parempoolsete üldkogu toimub 15. augustil Tallinnas restoranis Moon. Üldkogu on täies ulatuses avalik ning seal esinevad kõnedega nii Parempoolsete liikmed kui toetajad.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

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