Haapsalu pitsipäev toimus vastrenoveeritud pitsikeskuses

Traditsiooniliselt Valge Daami festivali ajal peetav Haapsalu pitsipäev tuli tänavu teisiti. 15. korda toimuv üritus peeti vastrenoveeritud pitsikeskuses, mis pärast aasta kestnud remonti taas uksed lahti tegi. Uuenenud pitsikeskuse avas presidendipaar.

"Igapäevaselt on Haapsalu Käsitööseltsi toimetada siin kaupluseosa, muuseumikülastajate vastuvõtmine ja ka muuseumi sisu on meie teha," rääkis Haapsalu pitsikeskuse perenaine Mirje Sims. "Ja igal teisipäeval kogunevad meie käsitööseltsi naised siia kokku, istuvad, koovad ja loovad uusi mustreid," lisas ta.

Pitsikunstile ja Haapsalu sallile pühendatud pitsipäev toob kokku käsitööhuvilised lähemalt ja kaugemalt.

"Haapsalu pits on meie ja linna jaoks ajalooline pärandkultuur, mis säilib ehedal kujul mitte ainult vitriini taga, vaid elab, sest seda tehakse juurde ja uuendatakse," märkis Sims.

Pitsipäeva traditsiooniline kudumisvõistlus tõi kokku enam kui 20 võistukudujat. Kududa tuli uut Haapsalu salli mustrit, milleks anti aega kaks tundi.

"Olen ka varem kudunud, aga võistlusel osalen esimest korda," ütles võistukuduja Eleri. "Esimene paanika ja tunne, et ei tunne ühtegi märki, läks üle ning nüüd tulevad need juba tuttavad ette," kirjeldas ta oma emotsioone.

"Kuna siin on algajate ja edasijõudnute kategooriad, siis mina olen eelmise aasta edasijõudnute võitja," selgitas võistukuduja Kärt. Vastaseid naise sõnul jagub, kuna kohal on ka pitsikeskuse enda väga osavad kudujad. "Kõik tööd on väga võrdsed, siin on natuke fortuuna käsi ka mängus," vastas Kärt uue võidulootuse kohta.

"Hetkel on käsil päris uus Haapsalu salli muster, mida ei ole veel keegi näinud ega veel vähem kudunud," rääkis võistukuduja Ivika. "Süda väriseb ja käed ka, aga anname endast parima," lisas ta. Konkurentsi hindas naine tugevaks. "See läheb iga aastaga tugevamaks ja on ainult positiivne – pits peab saama Eestis massidesse," rõõmustas Ivika.