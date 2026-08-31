Soome kohus lühendas Vene sõjakurjategija vanglakaristust

Helsingi kohus mõistis Vene neonatside paramilitaarse rühmituse Russitš endise asekomandöri Vojislav Tordeni mullu süüdi Ida-Ukrainas Luhanski oblastis toimunud varitsusrünnaku käigus toime pandud sõjakuritegudes.

Ukraina sõdurite konvoi vastu suunatud rünnakus hukkus 22 ja sai haavata neli ukrainlast.

Torden mõisteti süüdi Russitši sõdurite tegevuse juhtimises varitsusrünnaku ajal ja ühe haavatud sõduri tapmises.

Samuti mõisteti ta süüdi selles, et andis võitlejatele loa moonutada Ivan Issõkki, lõigates tema põsele rühmituse sümboli – kodararatta. Issõk suri saadud haavadesse.

Lisaks mõisteti Torden süüdi sündmuskohal langenud sõdurist halvustavate fotode tegemises ja nende sotsiaalmeediasse postitamises.

Helsingi apellatsioonikohus leidis esmaspäeval aga, et puuduvad piisavad tõendid selle kohta, et Torden oleks Ukraina sõdureid tapnud või haavanud.

Küll aga leidis kohus, et ta osales varitsusrünnakus ja tulistas Ukraina sõdureid kuulipildujast, mis on sõjakuritegu.

Kohtu avalduse kohaselt ei olnud tal ka juhtivat rolli, mis oleks teinud ta vastutavaks haavatud Ukraina sõdurite tulistamise eest.

Apellatsioonikohus lükkas aga tagasi varasema otsuse, mille kohaselt andis ta võitlejatele loa lõigata Issõki põske, leides, et kuigi vahejuhtum leidis aset, ei kvalifitseerunud see sõjakuriteoks.

Kohus nõustus, et Torden on süüdi sündmuskohal langenud sõdurist halvustavate fotode tegemises ja nende sotsiaalmeediasse postitamises.

Tordeni üle mõisteti kohut Soomes pärast tema seal vahistamist ja Helsingi keeldumist teda Ukrainale välja anda.

Soome rakendab universaaljurisdiktsiooni ehk õiguspõhimõtet, mis lubab riigil esitada oma pinnal süüdistusi kõikjal maailmas toime pandud rasketes kuritegudes.

Apellatsioonikohtu otsuse saab edasi kaevata ülemkohtusse.