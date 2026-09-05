Inglismaa Doveri sadamas blokeerisid maskides mehed liikluse

Inglismaa Doveri sadama ümbruse teedele kogunesid laupäeval väidetavalt illegaalse immigratsiooni vastu protestima maskides meeste rühmad, mis häirisid liiklust, teatasid politsei ja sadamaametnikud. Dover on peamine parvlaevaliikluse sõlmpunkt Prantsusmaaga ühenduse pidamiseks.

Sotsiaalmeedias avaldatud videod näitasid musta riietunud ning sallide ja balaklavadega oma nägusid varjavaid meeste rühmi, kes blokeerisid sadama piirkonna peamisi teid. Muuhulgas seiskus liiklus ka sadamasse viival kiirteel A20.

Masked men have been pictured on the streets of Dover on Saturday morning.



Kent Police said they have not received any reports of violent incidents and are talking to demonstrators.



https://t.co/IMmg6HeAns pic.twitter.com/nZfr9jgXla — Sky News (@SkyNews) September 5, 2026

Kenti politsei teatas, et on teadlik Doveri sadamas toimuvast protestist. "Politseinikud on kohal ja suhtlevad protestijatega," teatas politsei lühikeses sotsiaalmeediasse postitatud avalduses.

Politsei ei vastanud Reutersi päringule protesti olemuse ja muude üksikasjade kohta.

Briti kiirteede ameti National Highways andmetel on liiklus sadamasse viival ja sealt väljuval A20 maanteel peatunud, põhjustades kuni 30-minutilisi viivitusi ning nelja miili pikkuseid ummikuid.

Internetis jagatud videod ja fotod näitavad suurt hulka musta riietunud ja maskeeritud inimesi, kes marsivad suure rühmana mööda teed, samal ajal kui veoautod ootavad politseiautode kõrval liiklusummikus.

Hundreds of British men, dressed in black with face coverings have taken to Dover to block it in protest at the invasion of our country by illegal fighting age men - men who have no right to be here. pic.twitter.com/q91IEKlED3 — Tommy Robinson (@TRobinsonNewEra) September 5, 2026

Protestil osalejate täpne arv ei ole teada. Press Associationi (PA) andmetel on neid kümneid. Üks sündmust filminud inimene hindas, et ta marssis koos 800–1200 inimesega.

Paremäärmuslik aktivist Tommy Robinson, kodanikunimega Stephen Yaxley-Lennon, jagas uuesti videot blokaadist ning tõstis esile protesti otseülekannet.

Ta kutsus inimesi üles protestiga ühinema, öeldes: "Minge kohale ja toetage neid."

Mõne hinnangu kohaselt on kogunenud umbes 300 inimest, kuid politsei ei ole seda kinnitanud.

British patriots send a warning shot to the establishment in Dover this morning . Patriots can organise and gather huge numbers without the need for social media. Watch this grow. WE WANT OUR COUNTRY BACK well done all involved pic.twitter.com/mUpWqxHBVb — Tommy Robinson (@TRobinsonNewEra) September 5, 2026

Doveri sadam kinnitas avalduses, et häired mõjutavad kõiki marsruute sadamasse ja sealt välja ning ka liiklust linna ümbruses. Sadam teatas, et on politseiga ühenduses.

"Doveri sadam võib kinnitada, et Doveri linnas ja selle ümbruses toimub jätkuv avaliku korra intsident. See olukord mõjutab meie kohalikku kogukonda ja kliente ning loomulikult loodame, et olukord laheneb kiiresti," teatas sadam.

Doveri linnavolikogu liige Nathan Ditchburn, kes oli teel tööle, kui nägi umbes kell 6.45 hommikul rühma saabumas, ütles KentOnline'ile: "Ma ütleksin, et seal on umbes 300 meest, võib-olla rohkem. Keegi ei räägi; nad andsid mulle lihtsalt ühe paberilehe, mida vaadata. Nad on blokeerinud kõik Doveri sadama piirkonna sisse- ja väljapääsud ning ka Jubilee Way on blokeeritud. See põhjustab täna parvlaevadele tohutuid viivitusi."

"Oleme olukorra mõistmiseks ühenduses Kenti politseiga," märkis sadam oma teates.

Parvlaevaoperaator P&O Ferries teatas, et laevad väljuvad graafiku kohaselt. "Kui jääte täna broneeritud väljumisest maha, aitame teid järgmisele vabale väljumisele," teatas ettevõte X-is.

Doveri ja Deali piirkonna leiboristist parlamendiliige Mike Tapp kritiseeris protestijaid, nimetades neid "Doverisse häireid tekitama tulnud idioote".

"Mul on kõrini idiootidest, kes tulevad Doverisse häireid tekitama. Vean kihla, et kui küsiksite ükskõik milliselt neist "protestijatest", ei teaks nad, et väikeste paatidega saabujate arv on langenud 40 protsenti ning et me töötame kõvasti selle segaduse lahendamise nimel. Minge koju, nautige nädalavahetust või leidke töö," kirjutas ta ühismeedias.

Doveri ringkonnanõukogu konservatiivide fraktsiooni juht ja Walmeri piirkonna esindaja Chris Vinson ütles, et protest näib olevat seotud ebaseadusliku sisserändega, kuid tema sõnul ei paista meeleavaldajatel olevat plakateid ega loosungeid.

Ta ütles Press Associationile: "Öö jooksul näib, et mitusada maskides, musta riietunud ja balaklavasid kandvat meest koordineerisid tegevust, istusid rendikaubikutesse ja sõitsid seejärel Doverisse viivatele ja sealt väljuvatele teedele kavatsusega need blokeerida. Ja just seda nad edukalt tegid – linn on seiskunud. Selle tulemusel on tohutu hulk inimesi oma autodes või töökohtadel kinni."

Ta lisas: "Ma ei ole teadlik, et oleks toimunud vägivalda, kuigi loomulikult on äärmiselt hirmutav, kui sinu sõiduki tee blokeerivad musta paramilitaarset varustust ja balaklavasid kandvad mehed, eriti kui pole selge, miks nad seal on. Politsei ei olnud toimuvast teadlik ega saanud seetõttu inimesi ette hoiatada ega tagada, et nad tunneksid end turvaliselt. Ma tean inimesi, kes töötasid sadamas öises vahetuses ja keda takistatakse nüüd sealt lahkumast, sest nad kardavad oma turvalisuse pärast.

"Autodes olevad hirmunud naised, liiklusesse kinni jäänud inimesed – kellel ilmselgelt pole ligipääsu tualettidele –, pikad järjekorrad A20-l ja teistel Doverisse viivatel teedel," kirjeldas konservatiivist saadik.

Partei Reform UK kohaliku volikogu liige Paul King kutsus elanikke sadama piirkonda vältima. Ta ütles: "Mulle on öeldud, et tegemist on protestiga paatide peatamise nimel. Kohalike naistega rääkides ütlesid nad, et nii suur tänaval kõndiv meeste rühm tekitas neis hirmu. Me ei kiida heaks protestimisega avaliku korra rikkumist. Kuid see on väga hea näide sellest, mis toimub iga päev, kui need paadid saabuvad."

Laevandusettevõte DFDS teatas: "Oleme teadlikud praegustest liiklushäiretest, mis mõjutavad ligipääsu sadamale. Võite olla kindlad, et kui kohale jõuate, paigutame teid järgmisele väljumisele."

P&O Ferries teatas, et nende parvlaevad väljuvad endiselt graafiku kohaselt ning lisas, et reisijatele, kes oma väljumisest maha jäävad, pakutakse järgmist võimalikku ülesõitu.