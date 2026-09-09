X!

Alaealist noormeest süüdistatakse vihavaadetest kantud süütamistes ja vägivallas

Eesti
Akadeemia tee ääres asunud kebabikiosk hävis maikuus tulekahjus.
Akadeemia tee ääres asunud kebabikiosk hävis maikuus tulekahjus. Autor/allikas: Istar Kebab FB
Eesti

Prokuratuur esitas 16-aastasele noormehele süüdistuse mitmes süütamises ja vägivallateos, mille ajendiks olid äärmuslikud vaated ning vaenulikkus konkreetsete rahvus- ja etniliste gruppide suhtes. Nooruk süütas korduvalt tumedanahalistele inimestele kuulunud sõiduautosid ja söögikohti.

Prokuratuur süüdistab 16-aastast noormeest süstemaatilises süütamises, võõra asja rikkumises, ja kehalises väärkohtlemises. Mõlemale noorele heidab prokurör ette ka eluohtliku tervisekahjustuse tekitamise katset. Kõigi nende kuritegudega on kannatanutele tekitatud kokku üle 82 000 euro kahjusid.

Süüdistuse kohaselt süütas noormees korduvalt tumedanahalistele inimestele kuulunud sõiduautosid. Lisaks süütas ta Akadeemia teel asuva kebabikioski ning Rahumäe teel India toite pakkuva restorani, kasutades selleks süütevedelikku või bensiiniga täidetud pudeleid. Restorani süütamise ajal viibis hoones inimene, kelle elu noormees oma tegevusega ohtu seadis.

Teod ei piirdunud vara vastu suunatud rünnakutega. Juunis järgnes 16-aastane koos 19-aastase noormehega kannatanule ning ründasid teda haamriga. Prokuratuur esitas mõlemale noormehele selles teos süüdistuse eluohtliku tervisekahjustuse tekitamise katses.

Menetlust juhtiva prokuröri Rita Siniväli hinnangul ühendab esmapilgul erinevaid kuritegusid nende taga olnud motiiv ning tegude järjest kasvav ohtlikkus.

"Noormehele etteheidetavad teod olid läbimõeldud, planeeritud ning pandi toime võrdlemisi lühikese aja jooksul. Kogutud tõendid viitavad, et tema tegevust mõjutasid äärmuslikud vaated, sealhulgas islami-, moslemi- ja rändevastased narratiivid. Noormehe vaated väljendusid konkreetsete inimeste ja gruppide vastu suunatud tegudes. Kannatanuteks on peamiselt Bangladeshi, Pakistani ja Nigeeria kodanikud, kes on Eestis pikemat aega elanud ja töötanud," ütles Siniväli.

Akadeemia tee ääres asunud kebabikiosk hävis maikuus tulekahjus. Autor/allikas: Istar Kebab FB

Prokuröri sõnul on selle kriminaalasja puhul oluline näha tegude arengut.

"Inimesel võib olla väga äärmuslikke või teiste jaoks vastuvõetamatuid vaateid. Piir läheb aga sealt, kus vaenulikud hoiakud hakkavad väljenduma teiste inimeste või nende vara vastu suunatud kuritegudes. Selle kriminaalasja puhul ei jäänud noormehe vaenulikud hoiakud üksnes mõteteks või sõnadeks, vaid kogutud tõendite põhjal väljendusid süütamistes ja vägivallas ning muutusid aja jooksul järjest ohtlikumaks," sõnas Siniväli.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo isikuvastaste kuritegude talituse juhi Vadim Kuperšteini sõnul tundusid juhtumid esmapilgul erinevad, kuid neid ühendas sarnane kannatanute ring.

"Noorukid pingutasid hästi teadlikult selle nimel, et neid ei tuvastataks ja õppisid enda jälgi varjama. Sellest hoolimata nägid politseinikud juhtumite vahel ühiseid jooni, tuvastasid noormehed ning pidasid nad juunikuus kinni," sõnas Kuperštein.

Talituse juhi sõnul ei ole praeguseks hetkeks kumbki noormees kahetsust väljendanud.

"See on selge märk, et noormehed ei käitunud hetkeemotsioonide ajendil vaid neil olid kindlad motiivid ja eesmärgid, mida nad püüdsid ellu viia," sõnas Kuperštein. Kui näete enda laste või lähedaste puhul, et nad tarbivad näiteks vägivaldset sisu, soovitame ühendust võtta piirkonnapolitseinikuga, kes oskab nõu ja tuge pakkuda. "Oluline on reageerida varakult. Mida kauem noor sellise info keskel on, seda rohkem võivad äärmuslikud vaated ja uskumused kinnistuda ning hiljem on palju keerulisem olukorda muuta," lisas Kuperštein.

Hetkel viibivad mõlemad noored vahi all.

Akadeemia tee ääres asunud kebabikiosk hävis maikuus tulekahjus. Autor/allikas: Istar Kebab FB

Kontserdielamused

ringhääling 100

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

12:45

Särekanno: minu suhe võimsate raviomadustega artišokiga on väga kirglik

12:44

Kõlvart: erakorralised valimised on praegu reaalselt võimalikud

12:40

Kunstivarguste laine paneb Prantsusmaa muuseume kultuuriväärtuste kaitset tugevdama

12:32

Nafta hind tõusis üle 100 dollari barrelist

12:31

Sutt teatas ministriametist taandumisest Uuendatud

12:26

Alaealist noormeest süüdistatakse vihavaadetest kantud süütamistes ja vägivallas

12:24

Pesur oli Hiinas kuues, Randalu võistluse lõpetas tehniline rike

12:20

Raadiouudised (09.09.2026 12:00:00)

12:12

Google investeerib Soome 13 miljardit ja hakkab sealset tuumaenergiat ostma

12:02

Rail Balticu rongihange kukkus läbi

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

08.09

India ettevõttega kontakti loomise ajal võtmerollides olnud isikud vaikivad

08.09

Kaimo Kuusk: kui minister mind ametist vabastab, siis nii see on Uuendatud

08.09

Datasel: meie andmed näitavad RKIK-i lepingute väärtuseks üle 150 miljoni euro

08.09

Eesti püsib PISA tulemustega maailma tipuriikide seas

08.09

Island kutsus Trumpi kaardipostituse tõttu välja USA suursaadiku

08.09

Venemaalt väljaviidud raha hulk tõusis rekordtasemele

08.09

Sõja 1658. päev: Saksamaa saadab Ukrainale enda varudest veel püüdurrakette Uuendatud

12:31

Sutt teatas ministriametist taandumisest Uuendatud

08.09

Tartumaal hukkasid jahimehed kaks noort karu

06:17

Norstat: Isamaa toetus langes viimase kolme aasta madalaimale tasemele

ilmateade

SPORT

12:24

Pesur oli Hiinas kuues, Randalu võistluse lõpetas tehniline rike

11:53

Endine maailma neljas reket naaseb 11-kuulise vigastuspausi järel väljakule

11:20

Otepää MK-etapi korraldajad tahavad sellest teha aegade vingeima suusapeo

10:47

Shelton peatas poole ööni kestnud matšis Alcarazi tagasituleku

loe: kultuur

11:49

Pika tänava festivali programm on pühendatud vanavanemate päevale

11:45

Liis Nimik: tegelikkusest ja väljamõeldisest

11:36

Urmas Vadi avaldas novellikogu "Armastuse hambajäljed"

10:49

Selgusid Etnokulpide nominendid

loe: eeter

12:45

Särekanno: minu suhe võimsate raviomadustega artišokiga on väga kirglik

11:19

Loodusfotograaf Sven Zacek: loodus on teinud mulle väga palju kingitusi

10:56

Arst: Pärnu metanoolitragöödia oli esimene proovikivi hilisemale Covidile

10:25

Sildvee debüüt "Pealtnägijas": kooli algusaeg ajas vanemad vallaga tülli

Raadiouudised

10:30

Seadusemuudatus võimaldab isiklikuks tabeks toodetud taastuvenergiat teistega jagada

09:55

Õpiränne kogub populaarsust ka kutseõppurite seas

09:55

Riik võib hakata äriregistrist kustutama aruannetega hilinenud ettevõtteid

09:20

Raadiouudised (09.09.2026 09:00:00)

08.09

Päevakaja (08.09.2026 18:00:00)

08.09

Väikesaarte laevaliine ähvardab järgmise nädala reedel streik

08.09

Infortar Agro ostab Leedu põllumajanduskontserni Litagra

08.09

Euroopa autotööstus võitleb ellujäämise nimel

08.09

Teravilju ohustav fusarioos levib tänavu tavapärasest ulatuslikumalt

08.09

Raadiouudised (08.09.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo