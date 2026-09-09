Alaealist noormeest süüdistatakse vihavaadetest kantud süütamistes ja vägivallas

Prokuratuur esitas 16-aastasele noormehele süüdistuse mitmes süütamises ja vägivallateos, mille ajendiks olid äärmuslikud vaated ning vaenulikkus konkreetsete rahvus- ja etniliste gruppide suhtes. Nooruk süütas korduvalt tumedanahalistele inimestele kuulunud sõiduautosid ja söögikohti.

Prokuratuur süüdistab 16-aastast noormeest süstemaatilises süütamises, võõra asja rikkumises, ja kehalises väärkohtlemises. Mõlemale noorele heidab prokurör ette ka eluohtliku tervisekahjustuse tekitamise katset. Kõigi nende kuritegudega on kannatanutele tekitatud kokku üle 82 000 euro kahjusid.

Süüdistuse kohaselt süütas noormees korduvalt tumedanahalistele inimestele kuulunud sõiduautosid. Lisaks süütas ta Akadeemia teel asuva kebabikioski ning Rahumäe teel India toite pakkuva restorani, kasutades selleks süütevedelikku või bensiiniga täidetud pudeleid. Restorani süütamise ajal viibis hoones inimene, kelle elu noormees oma tegevusega ohtu seadis.

Teod ei piirdunud vara vastu suunatud rünnakutega. Juunis järgnes 16-aastane koos 19-aastase noormehega kannatanule ning ründasid teda haamriga. Prokuratuur esitas mõlemale noormehele selles teos süüdistuse eluohtliku tervisekahjustuse tekitamise katses.

Menetlust juhtiva prokuröri Rita Siniväli hinnangul ühendab esmapilgul erinevaid kuritegusid nende taga olnud motiiv ning tegude järjest kasvav ohtlikkus.

"Noormehele etteheidetavad teod olid läbimõeldud, planeeritud ning pandi toime võrdlemisi lühikese aja jooksul. Kogutud tõendid viitavad, et tema tegevust mõjutasid äärmuslikud vaated, sealhulgas islami-, moslemi- ja rändevastased narratiivid. Noormehe vaated väljendusid konkreetsete inimeste ja gruppide vastu suunatud tegudes. Kannatanuteks on peamiselt Bangladeshi, Pakistani ja Nigeeria kodanikud, kes on Eestis pikemat aega elanud ja töötanud," ütles Siniväli.

Akadeemia tee ääres asunud kebabikiosk hävis maikuus tulekahjus. Autor/allikas: Istar Kebab FB

Prokuröri sõnul on selle kriminaalasja puhul oluline näha tegude arengut.

"Inimesel võib olla väga äärmuslikke või teiste jaoks vastuvõetamatuid vaateid. Piir läheb aga sealt, kus vaenulikud hoiakud hakkavad väljenduma teiste inimeste või nende vara vastu suunatud kuritegudes. Selle kriminaalasja puhul ei jäänud noormehe vaenulikud hoiakud üksnes mõteteks või sõnadeks, vaid kogutud tõendite põhjal väljendusid süütamistes ja vägivallas ning muutusid aja jooksul järjest ohtlikumaks," sõnas Siniväli.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo isikuvastaste kuritegude talituse juhi Vadim Kuperšteini sõnul tundusid juhtumid esmapilgul erinevad, kuid neid ühendas sarnane kannatanute ring.

"Noorukid pingutasid hästi teadlikult selle nimel, et neid ei tuvastataks ja õppisid enda jälgi varjama. Sellest hoolimata nägid politseinikud juhtumite vahel ühiseid jooni, tuvastasid noormehed ning pidasid nad juunikuus kinni," sõnas Kuperštein.

Talituse juhi sõnul ei ole praeguseks hetkeks kumbki noormees kahetsust väljendanud.

"See on selge märk, et noormehed ei käitunud hetkeemotsioonide ajendil vaid neil olid kindlad motiivid ja eesmärgid, mida nad püüdsid ellu viia," sõnas Kuperštein. Kui näete enda laste või lähedaste puhul, et nad tarbivad näiteks vägivaldset sisu, soovitame ühendust võtta piirkonnapolitseinikuga, kes oskab nõu ja tuge pakkuda. "Oluline on reageerida varakult. Mida kauem noor sellise info keskel on, seda rohkem võivad äärmuslikud vaated ja uskumused kinnistuda ning hiljem on palju keerulisem olukorda muuta," lisas Kuperštein.

Hetkel viibivad mõlemad noored vahi all.