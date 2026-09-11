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Galerii: erihoolekande pakkujate protest 300 tühja tooliga

Eesti
Erihoolekande tooliprotest
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12 pilti
Eesti

Reedel viisid erihoolekandeteenuste pakkujad riigikogu ette 300 tühja tooli, et juhtida tähelepanu erihoolekande süvenevale rahastuskriisile ning tegevusjuhendajate puudusele.

Tühjad toolid sümboliseerivad nii inimesi, kes juba saavad erihoolekandeteenust kui ka alles järjekorras ootavaid erihoolekande kliente ja teenuseosutajaid. "Tegemist on suuresti nähtamatu valdkonnaga, mis töötab visalt, kuni enam lihtsalt ei jaksa," nentis protestiaktsiooni korraldanud Erihoolekandeteenuste Pakkujate Liit.

Toolidel on lood inimesest, kes vajavad oma igapäevaelus tuge, juhendamist ja turvatunnet. "Sõnum on selge: tühi tool tööd ei tee. Erihoolekanne vajab tegevusjuhendajaid, kelle tööd väärtustatakse ja kes saavad pakkuda inimestele vajalikku tuge iga päev," seisab liidu teates.

Meeleavalduse käigus paigaldati riigikogu ette ka suur sümboolne arvebänner, millega juhitakse tähelepanu vajadusele tagada erihoolekande jätkusuutlik rahastus ning täita ühiskonna kohustust nende inimeste ees, kes vajavad oma õiguste kasutamiseks teiste abi ja tuge. Nelja aasta peale vajab erihoolekanne ligi 200 miljonit eurot.

Septembri alguses kogunes riigikogu ette erihoolekande toetuseks üle Eesti mõnisada inimest, et juhtida tähelepanu valdkonna süvenevale alarahastusele ning selle mõjule erivajadustega inimestele, nende lähedastele ja valdkonna töötajatele.

Erihoolekandeteenuste järjekorras ootab praegu ligi 2000 inimest.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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