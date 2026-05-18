Harrys Puusepp lahkub kaitsepolitseist

Harrys Puusepp Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
15 aastat kaitsepolitseiametis (kapo) töötanud ja julgeolekuasutuse üheks avalikuks näoks olnud Harrys Puusepp lahkub juuni lõpus ametist.

"Olen jõudnud äratundmiseni, et peagi on aeg panna enda järel uks kinni majal, milles olen töötanud veidi vähem kui 15 aastat. Teen seda suure tänutunde ja alandlikkusega selle maja ja eriti inimeste ees, kellega täidame missiooni tagada Eesti julgeolekut ja kaitsta põhiseaduslikku korda," märkis kapo büroojuht Puusepp.

Puusepp (42) on töötanud viimased 15 aastat kapos ja enne seda viis aastat politseis.

"Ma olen otsustanud kaitsepolitseist lahkuda juuni lõpus. Otsus on juba mõnda aega küpsenud. Igapäevaste tegemiste taustal peetud mõtteis ja aruteludes on mulle selgeks saanud, et seda otsust on eelkõige vaja mulle endale."

Ta ei soovinud ERR-ile öelda, kas tal on uus töökoht juba olemas, kui ta kapost veidi enam kui kuu aja pärast lahkub.

"Olgu kohe öeldud, et järgmise tööandja nimes ei pea tingimata politsei olema, aga kumbagi valikut pole ma kahetsenud kordagi. Missiooniga töö ja pühendunud, targad ning tegusad inimesed on mõlemas. Nii spetsialisti kui juhina hindan mõlema asutuse väärtustest ka isiklikult kõrgeimalt koostööd."

