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Ameeriklased mälestasid 11. septembri rünnakutes hukkunuid

Välismaa
Inimesed külastamas mälestuspaika 11. septembri terrorirünnakute 25. aastapäeva mälestustseremoonia ajal.
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Välismaa

Ameeriklased mälestasid reedel 25 aastat tagasi toimunud terrorirünnakus hukkunuid. Rünnakus hukkus ligi 3000 inimest, kui kaaperdatud lennukid rammisid Maailma Kaubanduskeskust ja Pentagoni ning millest üks kukkus alla Pennsylvanias asuvale põllule.

New Yorgis ühinesid Manhattani lõunaosas Ground Zero's ohvrite pereliikmed asepresident JD Vance'i ja nelja endise USA presidendiga. 

Tseremoonia algas tavapäraselt kell 8.46 vaikusehetkega, et meenutada vapustavat hetke, mil American Airlinesi lend 11 tabas Maailma Kaubanduskeskuse põhjatorni. 

Peagi hakkasid ohvrite pereliikmed ette lugema kõigi 2977 inimese nimesid, kes 11. septembril hukkusid, samuti 1993. aasta Maailma Kaubanduskeskuse pommirünnakus hukkunud kuue inimese nimesid. 

Ettelugemine kestis tunde. 

Veel vaikusehetki peeti hetkedel, mil kukkusid alla kolm ülejäänud lennukit ja varisesid kokku kaksiktornid. 

Esimest korda peeti ka seitsmes vaikusehetk, et mälestada tuhandeid inimesi, kes on alates 2001. aastast surnud mürgise tolmuga seotud haigustesse. See tolm saastas õhku veel mitu kuud pärast rünnakuid.

Virginia osariigis Arlingtonis kogunesid USA kõrgemad sõjaväejuhid reede varahommikul tugeva vihma käes, et jälgida Ameerika lipu lahtirullimist Pentagoni lääneküljel, mida tabas American Airlinesi lend 77 ja kus hukkus kokku 184 inimest. 

President Donald Trump peaks seal hiljem kõne pidama. 

Leinajad kogunesid ka Pennsylvanias Shanksville'is, kus asub õnnetuspaik. Seal tõid reisijad alla ühe neljast kaaperdatud reisilennukist, Washingtoni suundunud United Airlinesi lennu 93. 

Põlvkondadeülene valu

Alates 2001. aastast on üles kasvanud põlvkond ameeriklasi, kes on rünnakute mäletamiseks liiga noored, kuid kelle elu need sündmused põhjalikult muutsid, märkis Reuters.

Rünnakud vallandasid nn terrorismivastase sõja, mis viis USA vägede sissetungini Afganistani ja Iraaki ning kestis aastaid. 

Sellele järgnenud avalikkuse vastuseis aitas kümme aastat tagasi kaasa Trumpi tõusule, kui ta lubas mitte alustada uusi sõdu välisriikides – tema alustatud Iraani sõda on selle lubaduse aga proovile pannud.

Kohe pärast rünnakuid väljendasid ameeriklased sügavat solidaarsust ja patriotismi, aga ka leina. 

Samal ajal sagenesid aga moslemitest ameeriklaste ja moslemienamusega riikidest pärit immigrantide vastu suunatud eelarvamused ja vaenukuriteod. 

Avaliku arvamuse küsitlused on näidanud, et 11. september mõjutab ameeriklaste suhtumist moslemitesse tänini. 

New Yorgi linnapea Zohran Mamdani, linna esimene moslemist linnapea, on saanud mõnelt vabariiklaselt üleskutseid reedesel tseremoonial mitte osaleda. Mamdani lükkas need üleskutsed tagasi.

Ohvrite arv ei piirdunud nendega, kes 11. septembril hukkusid. Paljud päästetöötajad, kes viibisid sündmuskohal nädalaid või kuid, samuti läheduses elanud inimesed ja teised, haigestusid õhus leidunud mürgiste ainete tõttu ning surid hiljem.

New Yorgi tuletõrje kaotas 11. septembril 343 töötajat. Ametkonna andmetel on sellest ajast alates 11. septembriga seotud haigustesse surnud veel üle 600 tuletõrjuja, sealhulgas mõned päästeoperatsioonil osalenud pensionile jäänud töötajad.

Ainuüksi tänavu on surnud 26 neist.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters

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