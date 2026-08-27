11. septembri rünnakute väidetav peakavandaja läheb kohtu alla 2028. aastal

Sõjaväekohtunik otsustas, et kohtuprotsess algab kahe aasta pärast, kuna prokuröride taotletud 2027. aasta kuupäev oleks liiga varane, vahendas BBC.

Mohammed oli sõlminud kokkuleppe, mille kohaselt tunnistanuks ta end süüdi vastutasuks surmanuhtluse vältimise eest, kuid föderaalne apellatsioonikohus tühistas kokkuleppe eelmise aasta suvel.

2003. aastal vahistatud Mohammed on alates 2006. aasta septembrist viibinud Guantánamo Bay vanglas.

Mohammed on varem öelnud, et kavandas 2001. aasta "9/11 operatsiooni algusest lõpuni".

USA õhujõudude kohtunik kolonelleitnant Michael A. Schrama otsustas kolmapäeval, et Mohammedi ja kolme kaassüüdistatava kohtuprotsess algab 5. juunil 2028.

Väidetavate kaasosaliste nimed on kohtudokumendis Walid bin Attash, Ali Abdul Aziz Ali ja Mustafa al-Hawsawi.

Kohtunik kirjutas, et alguskuupäev jätab kohtuasja ettevalmistamiseks rohkem aega, sealhulgas lahendamaks vaidlusi selle üle, milliseid tõendeid võib kohtus esitada.

Järgmisel kuul möödub 25 aastat sellest, kui kaaperdajad juhtisid lennukid New Yorgis Maailma Kaubanduskeskuse kaksiktornidesse ja Virginias asuvasse Pentagoni. Kolmas kaaperdatud lennuk kukkus alla Pennsylvania osariigis asuvale põllule.

Rünnakutes hukkus umbes 3000 inimest.

Mohammedi süüdistatakse idee väljamõtlemises õpetada piloote juhtima reisilennukeid hoonetesse ning selle plaani esitlemises al-Qaeda juhile Osama bin Ladenile.

USA-s hariduse saanud insener Mohammed tabati koos al-Hawsawiga Pakistanis 2003. aasta märtsis.

Tagasilükatud kokkulepe, mille kohaselt oleks Mohammedile mõistetud eluaegne vangistus ilma ennetähtaegse vabastamise võimaluseta, saavutati pärast kaks aastat kestnud läbirääkimisi ning selle allkirjastas toonase kaitseministri Lloyd Austini määratud ametnik.

Väidetavalt oli Austini jaoks kokkulepe ootamatu ning ta püüdis selle kohe tühistada.

Guantánamo Bay sõjaväevangla avati kuus kuud pärast terrorirünnakuid. Seal hoitakse endiselt kinni umbes 15 vangi.