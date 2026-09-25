Saksamaa langetab kütuseaktsiisi

Aktsiisimäära vähendamine on 0,14 eurot liitri kohta ehk koos käibemaksuga ligi 0,17 eurot liitri kohta. Muudatused jõustuvad 1. oktoobril. Meetme eesmärk on leevendada kõrgete kütusehindade mõju autojuhtidele, transpordiettevõtetele ja põllumajandustootjatele, vahendas Saksamaa rahvusringhäälingu ARD teleuudistesaade "Tageschau".

Saksamaa valitsus prognoosib, et selle tulemusel vähenevad maksutulud 2,5 miljardi euro võrra, mille peavad võrdselt katma liidumaade valitsused ja föderaalvalitsus.

Energiafirmadel ei ole siiski seadusest tulenevat kohustust kogu maksuvähendust tarbijatele edasi kanda. Võimuliit avaldas lootust, et tanklates kütuse hind langeb. Samuti lepiti kokku kütuse hinnalaes, mis peaks piirama edasist hinnatõusu. Tegemist on siiski kriisimeetmega, mis jõustub alles 2027. aasta alguses.

Majandusminister Katherina Reiche leidis, et kuigi tegemist pole ideaalse lahendusega, ei saa valitsus eirata tõsiasja, et paljud autojuhid ja väikeettevõtted on surve all.

Opositsioon ja mitmed eksperdid kritiseerivad aga plaani, leides, et see on liiga kallis ega lahenda kõrgete energiahindade juurprobleeme.