X!

Saksamaa langetab kütuseaktsiisi

Välismaa
Liiklusummik Saksamaa kiirteel
Liiklusummik Saksamaa kiirteel Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance
Välismaa

Saksamaa parlament kiitis heaks ajutise kütuseaktsiisi langetamise, valitsuse prognooside kohaselt vähenevad selle tulemusel maksutulud umbes 2,5 miljardi euro võrra.

Aktsiisimäära vähendamine on 0,14 eurot liitri kohta ehk koos käibemaksuga ligi 0,17 eurot liitri kohta. Muudatused jõustuvad 1. oktoobril. Meetme eesmärk on leevendada kõrgete kütusehindade mõju autojuhtidele, transpordiettevõtetele ja põllumajandustootjatele, vahendas Saksamaa rahvusringhäälingu ARD teleuudistesaade "Tageschau". 

Saksamaa valitsus prognoosib, et selle tulemusel vähenevad maksutulud 2,5 miljardi euro võrra, mille peavad võrdselt katma liidumaade valitsused ja föderaalvalitsus.

Energiafirmadel ei ole siiski seadusest tulenevat kohustust kogu maksuvähendust tarbijatele edasi kanda. Võimuliit avaldas lootust, et tanklates kütuse hind langeb. Samuti lepiti kokku kütuse hinnalaes, mis peaks piirama edasist hinnatõusu. Tegemist on siiski kriisimeetmega, mis jõustub alles 2027. aasta alguses.

Majandusminister Katherina Reiche leidis, et kuigi tegemist pole ideaalse lahendusega, ei saa valitsus eirata tõsiasja, et paljud autojuhid ja väikeettevõtted on surve all.

Opositsioon ja mitmed eksperdid kritiseerivad aga plaani, leides, et see on liiga kallis ega lahenda kõrgete energiahindade juurprobleeme.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: "Tageschau"

nutiproov

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

20:56

USA-s algab esmaspäeval esimene kohtuprotsess Tiktoki üle

20:44

Glinka sai veerandfinaalis napi kaotuse

20:03

Poola pääses EM-il taas finaali

19:46

Saksamaa langetab kütuseaktsiisi

19:40

Malõgina andis esisaja mängijale lahingu, kuid kaotas

19:15

Kaitseväe Narva linnaku valmimine nõuab oodatust rohkem aega ja raha

19:15

Rootsi tulevane peaminister Magdalena Andresson kavatseb anda EL-ile rohkem kaalu

19:10

Euroopa Liit tahab tugevdada konkurentsivõimet, et vastu seista Hiina ja USA survele

19:06

The Athletic: Man City mõisteti süüdi 114 finantsreegli rikkumises

19:05

Meremuuseumis avati "Hõbevalge" juubelinäitus

ringhääling 100

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

24.09

Ligi palgamuredest: kurta kõige kõvemini ei sobi nendel, kellele tehakse positiivne erand

06:26

Siseministeerium tegi surnute isikuandmed massiliselt avalikuks

24.09

Uuring: kuus kuni kaheksa tundi und öösel seostub väiksema haigusriskiga

17:42

Ukraina tabas Venemaal Permis asuvat naftarafineerimistehast Uuendatud

06:26

Emor: Reformierakonna ja Parempoolsete toetus pööras tõusule

06:53

Kümned ÜRO delegaadid lahkusid Netanyahu kõne ajal saalist

24.09

Berliini kurikuulus allilmajuht ilmus vasakpopulistide valimisvõidu peole

24.09

Tallinna linnahalli kõrvale kerkib tühermaa asemele puhkeala

06:27

Pikem koolikohustus tekitab gümnaasiumi tasuliste töövihikute kohale küsimärgi

24.09

Sõja 1674. päev: ISW andmeil edenesid Ukraina väed korraga kolmes oblastis Uuendatud

ilmateade

SPORT

20:44

Glinka sai veerandfinaalis napi kaotuse

20:03

Poola pääses EM-il taas finaali

19:40

Malõgina andis esisaja mängijale lahingu, kuid kaotas

19:06

The Athletic: Man City mõisteti süüdi 114 finantsreegli rikkumises

loe: kultuur

18:28

VAT teatris esietendub meeste sõprusest rääkiv lavastus "Kuuratsanikud"

18:28

Illustratsioonifestivali korraldaja: üha rohkem tahetakse näha, kes on töö taga

15:53

Taavi Teplenkov: mul on filmi võtteplatsil keeruline endaga toime tulla

15:34

Uue muusika reede: Taylor Swift, Cecilia, Madonna, Kermo Murel jpt

loe: eeter

16:04

Tänavakunstnik Kryptik: tänavakunsti tegemiseks on praegu rohkem võimalusi

12:40

Arun Tamm: AI näitlejate ja filmide tulek on rohkem kui realistlik

11:05

Hendrik Relve viib rännusaate 25. eetriaastal seiklema ookeanisaartele

10:15

Eesti ainus artišokikasvataja: tänavune suvi oli nende jaoks väga hea

Raadiouudised

19:05

Kohus mõistis süüdi Kohtla-Järvel tegutsenud narkojõugu

19:05

Tervishoiutöötajad tahavad kõrgemat töötasu, riik eelistab tasakaalustada tervisekassa eelarvet

19:00

Künnimeistrivõistlustel selgitatakse välja andekaimad kündjad

18:35

Päevakaja (25.09.2026 18:00:00)

15:20

Raadiouudised (25.09.2026 15:00:00)

12:20

Raadiouudised (25.09.2026 12:00:00)

11:00

USA ja Hiina kohtumisel vaidlusküsimustes läbimurret ei sündinud

10:55

Tartu linn tahab hankida 1000 uut elektrijalgratast

09:35

Raadiouudised (25.09.2026 09:00:00)

24.09

Päevakaja (24.09.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo